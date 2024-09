Volgens Neelie Kroes is het basisinkomen haalbaar

CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici en wetenschappers zitten deze week weer met z’n allen te genieten van de heilzame lucht van het Zwitserse Davos. Jawel: het was weer tijd voor het jaarlijkse World Economic Forum, waar druk gediscussieerd wordt over belangrijke en relevante onderwerpen.

Een van die onderwerpen is het basisinkomen. Je las er waarschijnlijk voor het eerst over op De Correspondent, maar de discussie over het onderwerp loopt al decennia. In Canada werd er voor het eerst echt geëxperimenteerd met het idee, maar ook op andere plekken zijn ze ermee bezig, zoals momenteel in Finland. Op het World Economic Forum werd ook gesproken over een Brits experiment waaruit bleek dat het basisinkomen leidde tot meer uitgaven aan goede voeding, scholing en gezondheidszorg.

Videos by VICE

Als je bedenkt dat er in Nederland al in 1968 over het idee werd gepraat, vraag je je misschien af waarom er dan nog steeds zoveel om te doen is. Het is een lastig concept dat, door het verdwijnen van banen vanwege robotisering, steeds relevanter lijkt te worden. Sinds twee jaar staat het onderwerp weer op de agenda. De vraag is of we dit keer wel verder komen. Gisteren werd in Davos de balans opgemaakt.