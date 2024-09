Volgens nieuw onderzoek blowen bejaarden zich helemaal suf

Volgens nieuw Amerikaans onderzoek blowen mensen tussen de 50 en 64 jaar nu 50 procent meer. Bij mensen boven de 64 jaar is er zelfs een toename van 250 procent gemeten.

Als je denkt aan babyboomers en drugs, dan denk je misschien aan moralistische jaren-tachtigcampagnes tegen drugs of het bestraffend vingertje van Nancy Reagan die de wereld vertelt “to say no” tegen drugs. Maar volgens nieuw onderzoek blowen je ouders, opa’s en oma’s nu vaker dan ooit.

Het Amerikaanse onderzoek werd afgelopen oktober gepubliceerd in Society for the Study of Addiction. Er werd gekeken naar het wietgebruik van meer dan 47.000 mannen en vrouwen boven de 50 jaar, en de data werd verzameld door middel van vragenlijsten die zijn afgenomen tussen 2006 en 2013. De onderzoekers zagen een stijging van 50 procent in het wietgebruik bij mensen tussen de 50 en 64 jaar, en een stijging van 250 procent (!) bij de mannen en vrouwen die ouder zijn dan 64. Volgens de conclusie staan deze resultaten “lijnrecht tegenover de mythe dat ouderen geen drugs voor hun plezier zouden gebruiken,” maar ook wijzen de onderzoekers op de risico’s die ouderen lopen door aan de lopende band stoned te worden.

Volgens de Drugsmonitor van het Trimbos Instituut maakten Nederlanders tussen de 50 en 64 jaar in 2014 minder dan 2 procent uit van de totale wietgebruikende populatie. En ook in de verslavingszorg worden weinig ouderen opgenomen: slechts 1,9 % van de mensen die door Jellinek wordt opgenomen voor een cannabisverslaving, is ouder dan 55 jaar.

“In de groep 50-64 jaar ligt het wietgebruik de afgelopen jaren stabiel: onder de 2 procent,” vertelt het Trimbos Instituut aan Broadly. Voor de Drugsmonitor van 2016 is voor het eerst ook de bevolkingsgroep boven de 64 jaar meegenomen. Zij zijn verantwoordelijk voor 0,4% van de wietgebruikers, maar, laat het Trimbos weten, omdat deze groep voor het eerst is meegenomen kan er geen vergelijking worden gemaakt met vorige jaren en weten we niet of er sprake is van een toename. Het Amerikaanse onderzoek laat dus zien dat het wietgebruik onder bejaarden juist explosief is gestegen, dus het zou interessant zijn om in de toekomst ook in Nederland te kijken naar deze groep – helemaal nu er al blowende (Britse) omaatjes in Amsterdamse shops worden gespot en wietplantages in seniorenflats worden ontdekt.

De meeste participanten van het Amerikaanse onderzoek hadden al eerder wiet geprobeerd of gebruikt in hun jongere jaren en werden dus niet voor het eerst high. Toch constateerden de onderzoekers een toename van 70 procent bij mensen boven de 50 jaar – dat ontdekten ze door de resultaten van twee onderzoeken te vergelijken, uit 2006/07 en 2012/13. Naast wietgebruik nam het gebruik van andere drugs toe met 17 procent. Joseph Palamar is hoofdonderzoeker van deze studie en partner bij het NYU Center voor drugsgebruik en HIV-onderzoek. Hij vertelt aan Broadly dat de resultaten van dit onderzoek onderdeel uitmaken van het veranderende houding ten opzichte van wiet. “Maar vijf procent zag wiet als een risico voor de gezondheid; ik had dat anders ingeschat,” vertelt hij. Hij is ook verrast hierdoor omdat de VS heel erg anti-drugs was in de jaren tachtig en negentig. “In de jaren tachtig werd ons geleerd dat drugs verkeerd waren en dat je er dood aan kon gaan. Daarom had ik verwacht dat alle ouderen fel anti-drugs zouden zijn, en ook anti-wiet.”

Palamar wil graag dat de gezondheidsrisico’s van drugs ook in kaart worden gebracht en wijst erop dat er zeker risico’s aan verbonden zijn als ouderen weer beginnen met blowen, net als in hun jongere jaren. “De meeste deelnemers aan het onderzoek blowden al eerder en begonnen er opnieuw mee,” vertel Palamar. Hij waarschuwt dat ouderen niet evenveel moeten blowen als dat ze eerst deden, omdat de wiet tegenwoordig veel sterker is dan vroeger. “Je kan niet denken: ‘zoveel deed ik twintig jaar geleden, dus dat kan nu gewoon nog.’ Als je toen gewend was aan minder sterke wiet, dan kan wat er nu op de markt is behoorlijk hard aankomen.”

In ieder geval laten de resultaten sowieso zien dat wiet veel normaler is onder oudere generaties dan we denken. Omdat sommige van de participanten aangaven dat ze wiet gebruikten als pijnbestrijding, denken de auteurs dat dit een deur opent naar verder onderzoek over hoe wiet ouderen kan helpen met de bijwerkingen van chronische- en ouderdomsziekten.

