Volgens nieuw onderzoek is piraterij juist goed voor de entertainmentindustrie

Piraterij lijkt misschien de grootste vijand van de entertainmentindustrie te zijn, maar dat is lang niet altijd waar, blijkt uit een nieuw onderzoek van de Indiana University.

De entertainmentindustrie heeft piraterij decennialang als een soort satanische bezigheid afgeschilderd. Hun angst voor piraterij is zo groot, dat je je soms bijna afvraagt of je met een parodie te maken hebt. Brancheorganisaties zoals de Motion Picture Association of America stellen regelmatig ‘oplossingen’ voor (zoals dubieuze rechtszaken en het uitschakelen van internetpiraten) die niet alleen steeds agressiever en duurder worden, maar historisch gezien ook weinig succes hebben gehad in het beschermen van hun auteursrecht.

Er bestaat bovendien een kans dat de wanhopige strijd van de entertainmentindustrie helemaal nergens voor nodig is. In een nieuw onderzoek zeggen wetenschappers als Antino Kim van de Indiana University namelijk dat online piraterij soms juist een positief effect op het marktwezen kan hebben. Een te agressieve vervolging en het straffen van piraten kan daarbij zelfs averechts werken.

“Als informatiegoederen via een detailhandelaar aan de consument wordt verkocht, lijkt een gematigd niveau van piraterij in bepaalde situaties een verrassend positief effect te hebben op de winst van de producent en detailhandelaar. Tegelijkertijd wordt hiermee het welzijn van de consument verbeterd,” stellen Kim en zijn team in het onderzoek.

Het onderzoek van Kim (“The ‘Invisible Hand’ of Piracy: An Economic Analysis of the Information-Goods Supply Chain”) gebruikt hierbij Game of Thrones als voorbeeld. Deze succesvolle HBO-serie breekt regelmatig piraterijrecords dankzij het feit dat hun afleveringen massaal illegaal worden gedownload via BitTorrent.

De wetenschappers ontdekten dat piraterij vaak als een soort onzichtbare concurrentie werkt. Hierdoor zijn zowel de makers (in dit geval dus HBO) als de kabelnetwerken minder snel geneigd om de prijzen zo hoog op te voeren als ze normaal zouden doen (wat ook wel bekendstaat als dubbele marginalisering). Als de prijzen te hoog worden, kiezen klanten namelijk eerder voor piraterij, wat uiteindelijk tot nog meer verlies leidt.

Het idee dat piraterij voor concurrentie binnen de markt zorgt, is echter niets nieuws. Talloze bedrijven (zoals Good Old Games) hebben ontdekt dat de beste oplossing voor piraterij is om een goedkoper en beter product aan te bieden dat vrij is van digitaal rechtenbeheer, om piraterij zo minder aantrekkelijk te maken. Helaas is dit een les waar maar weinig entertainmentbazen iets mee doen.

De wetenschappers van de Indiana University geven eerlijk toe dat er wel degelijk beperkingen aan hun bevindingen hangen. Ze pleiten er dan ook niet voor dat bedrijven piraterij vanaf nu volledig omarmen. Wat ze daarentegen wel aangeven, is dat wanneer je de voordelen van piraterij als vorm van onzichtbare concurrentie begrijpt, je zult zien dat een agressieve strijd tegen piraterij juist een negatief effect op de markt kan hebben.

“Ons onderzoek impliceert niet dat piraterij nu ineens actief gestimuleerd moet worden door legale bedrijven,” leggen de onderzoekers uit. “Wat we willen zeggen is simpelweg dat producenten en verkopers moeten erkennen dat een bepaalde mate van piraterij of enkel de dreiging ervan wel degelijk nuttig kan zijn. Om deze reden is het belangrijk dat ze hun inspanningen tegen piraterij enigszins matigen.”

Leidinggevenden binnen HBO hebben publiekelijk toegegeven dat piraterij van nut kan zijn, doordat het een extra buzz creëert en consumentenbelangen genereert. Zo wordt het delen van wachtwoorden voor Netflix- en HBO-accounts door diezelfde leidinggevenden nu ook als promotiemiddel gezien, in plaats van problematisch gedrag dat gestopt zou moeten worden. Dat is een groot verschil met de manier waarop de oude garde te werk gaat.

Dit wil niet zeggen dat HBO in de loop der jaren geen dubieuze acties tegen piraterij heeft ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan de tijd waarin ze ‘besmette’ BitTorrent-bestanden rondslingerden, om illegale handelaren te belemmeren. Gelukkig heeft het bedrijf sindsdien geleerd dat inbreuk op auteursrecht lang niet altijd een apocalyptisch drama is, maar soms ook een tweesnijdend zwaard kan zijn.

Desondanks vertelt Kim me in een e-mail dat HBO misschien weer iets meer hun best gaat doen om piraterij te bestrijden, nu de gigantische Amerikaanse provider AT&T het premiumkanaal heeft overgenomen. Doordat zij sinds de fusie nu zowel de producent als de detailhandelaar zijn, worden een aantal voordelen van piraterij van de baan geveegd.

“Piraterij heeft echter nog meer positieve effecten. Zo heb je het netwerkeffect (dat wil zeggen: hoe meer mensen het product gebruiken, hoe waardevoller het wordt) en het leerproces (waarbij piraten het product beter leren kennen en later een legale versie aanschaffen),” voegt Kim toe. “Dat is allemaal al uit eerdere onderzoeken gebleken. Onze resultaten zijn hier slechts een aanvulling op.”

