Volgens onderzoek bestaat ‘kip’ bij Subway voor maar 50% uit vlees

Sandwich-gigant Subway heeft een flinke PR-dreun gekregen de afgelopen week. Ze kregen namelijk flink slecht nieuws, al is het een schijntje vergeleken bij de problemen die ontstonden met voormalig woordvoerder en boegbeeld Jared Fogle – die gearresteerd werd voor het bezit van kinderporno en het betalen voor seks met minderjarigen.

Volgens recent Canadees onderzoek uitgevoerd in opdracht van het CBC-programma Marketplace, bestaat de kip die bij Subway wordt geserveerd namelijk niet 100 procent uit kip. Het komt zelfs niet eens in de buurt bij dat percentage.

Matt Harnden, een DNA-onderzoeker van het Trent University’s Wildlife Forensic DNA Laboratory, voerde tests uit op meerdere kipproducten bij verschillende filialen en kwam tot de conclusie dat Subway’s oven-roasted kip slechts 53.6 procent kip bevat.

Best wel een beetje waardeloos, niet? Maar we zijn er nog niet: Subway’s sweet onion teriyaki strips bevatten zelfs nog minder kip: 42.8 procent. Volgens het onderzoek bestond de overige ‘kip’ uit bewerkte soja.

Subway ontkent de bevindingen en stuurde MUNCHIES het volgende statement: “De aantijgingen uit het CBC-programma Marketplace over de samenstelling van onze kip zijn vals en misleidend. Onze kip is gemaakt van 100% gemarineerde kipfilet. We hebben onze bezwaren kenbaar gemaakt. We weten niet hoe ze tot deze foutieve en onbetrouwbare data komen, maar we eisen een rectificatie. Kwalitatieve producten leveren is onze hoogste prioriteit. Dit onderzoek is foutief en dient gecorrigeerd te worden.”

Subway is overigens niet de enige keten die volgens het onderzoek creatief zijn met neppe kip. Uit de tests bleek uit dat de grilled chicken sandwich van Wendy’s 88.5 procent kip bevat, en de grilled chicken sandwich van McDonald’s slechts 84.9 procent kip.

In een reactie aan MUNCHIES laat Wendy’s weten dat hun kip niks anders bevat: “De gegrilde kip die we bij Wendy’s serveren is een sappig stukje filet dat is gemarineerd in een mix van kruiden en specerijen, we veranderen verder niks aan de samenstelling. Er zitten geen toegevoegde kleur-en smaakstoffen in onze kip. De enige bron van eiwitten in onze kip is de kip.”

McDonald’s reageerde niet op het verzoek van MUNCHIES om een reactie, maar gaf af op het onderzoek in een statement richting de CBC.

Volgens de testresultaten was de kip bij Subway het minst kip-achtig. De onderzoekers waren zelfs zo verbaasd van de resultaten dat ze besloten om nog vijf tests uit te voeren, die allemaal hun eerdere bevindingen bevestigden.

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat de samenstelling van verwerkt vlees in de fastfood-industrie ter discussie staat. Niet lang geleden werd een Amerikaanse fabrikant van kaas beschuldigd van het toevoegen van cellulose – een antiklontermiddel gemaakt van houtpulp – aan goedkope cheddar, waarna het verkocht werd als 100% Parmezaan. Houtpulp in de vorm van cellulose is overigens geen onbekende meer in onze voedselketen en wordt tegenwoordig verwerkt in zo’n beetje alles – van burgers tot uienringen tot saus. Maar er is op deze gitzwarte dag ook goed nieuws: de geruchten over piepschuim en veren in de shakes van McDonald’s blijken niet waar.