Volgens onderzoek gaan jongeren vreemd omdat ze even niet meer weten wat ze met hun leven aanmoeten

Deze week is er een nieuw onderzoek verschenen in het Journal of Sex Research dat beweert dat jonge mensen vreemdgaan omdat het een onderdeel is van volwassen worden en omdat het bijdraagt aan zelfontplooiing.



Onderzoekers aan de Universiteit van Tennessee wilden erachter komen waarom jonge mensen vreemdgaan. Ze verzamelden 104 mensen – die overwegend hetero waren – met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar oud die in de laatste 6 maanden waren vreemdgegaan. Bij aanvang van het onderzoek kregen de deelnemers een tekstje te lezen waarin stond hoe vaak vreemdgaan voorkomt, zodat ze zich op hun gemak zouden voelen en makkelijker zouden praten over eigen slippertjes. Daarna vertelden de deelnemers over hun huidige en voorbije relaties, schreven ze op waarom ze ervoor kozen om vreemd te gaan, en beantwoordden ze een aantal vragen om te bepalen in hoeverre ze gehecht waren aan hun partners.



De meerderheid van de respondenten (76) weet hun vreemdgaan aan hun partner: zo gingen veel mensen vreemd vanwege een gebrek aan intimiteit – door slechte communicatie, omdat ze geen vonk voelden, of het gevoel hadden dat er niet van ze gehouden werd. Andere deelnemers gaven als reden op dat ze eenzaam of verveeld waren of dat ze simpelweg geen gedeelde interesses hadden. Een kleine groep mensen (23) gaf aan dat ze vreemdgingen omdat ze worstelden met hun eigen identiteit. Zo zei iemand dat zijn vriendin moeite had om zijn biseksualiteit te accepteren.



Daarnaast gaven 65 mensen nog als reden voor hun vreemdgaan alcohol, de aantrekkingskracht tot een nieuw iemand, en de opwinding van iets doen dat niet mag. Een 23-jarige vrouw zei: “Ik was er nog niet klaar voor om me te binden, en wilde iets avontuurlijks en opwindends. Ik had geen zin in het comfortabele en vanzelfsprekende van een vast vriendje.”



Vanuit het perspectief van ontwikkelingspsychologie gezien, schrijven de onderzoekers dat: “Het heersende idee is dat jongvolwassenen graag experimenteren en ontdekken, dus is het plausibel dat vreemdgaan een van de manieren is waarop jongeren hun behoefte aan onafhankelijkheid en een eigen identiteit proberen te vervullen.”

De onderzoekers geven echter ook aan dat ontwikkelingspsychologie maar deels een verklaring is voor waarom jonge mensen vreemdgaan. “Er waren 65 gevallen van ontrouw die niet in dat hokje pasten.” Andere factoren, zoals alcohol of sociale omstandigheden, speelden soms ook een rol.



Hoofdonderzoeker Jerika Norona vertelt aan Broadly dat vreemdgaan en bedrogen worden meestal een pijnlijke ervaring is voor alle betrokkenen. Daarom is het zo belangrijk om te begrijpen waarom jonge mensen dit doen. “Deze jaren zijn een belangrijke periode waarin jonge mensen zichzelf ontdekken, en het is belangrijk om erachter te komen in welke ontwikkelingsfase vreemdgaan een rol speelt. Dan kunnen we ons beter richten op wat jongvolwassenen doormaken als individuen en als romantische partners.”



Norona vindt dat mensen eerst goed moeten bedenken wat ze verwachten van een relatie, voordat ze erin duiken. “Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat hun individuele doelen en hun relatiedoelen overeenkomen. En als dat niet het geval is, kunnen ze daarover praten.”



En als dat niet werkt, zegt ze, kunnen ze nog altijd uit elkaar gaan. “Dat is ook heel normaal.”