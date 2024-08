Volgens onderzoek zou ayahuasca kunnen helpen tegen depressie en alcoholisme

Ayahuasca! Misschien heb je het wel eens geprobeerd op je backpackvakantie door Zuid-Amerika. Dezelfde reis waarin je hele goede coke had gesnoven en verliefd werd op een mysterieus en stil Duits meisje dat, bleek achteraf, gewoon niet zo goed Engels sprak. Ayahuasca is een heilig ceremonieel medicijn dat wordt gebruikt door de oorspronkelijke bewoners van de Amazone. Het zorgt voor heftige hallucinaties die voor een bewezen “spirituele transformatie” zorgen bij vele verveelde blanke toeristen. Volgens nieuw onderzoek kunnen die, naast er thuis over opscheppen, misschien zelfs nog meer van de ervaring profiteren.



Onderzoekers van de Universiteit van Exeter en het University College van Londen denken namelijk dat ayahuasca het welzijn vergroot en dat het kan helpen bij alcoholproblemen en geestelijke gezondheidsproblemen als depressie. Ze kwamen tot deze conclusie door data van de Global Drug Survey te analyseren van meer dan 96.000 mensen over de hele wereld. Daaruit bleek dat ayahuasca de potentie heeft om als psychiatrisch medicijn te dienen. Het onderzoek, gepubliceerd in het blad Nature, wordt gezien als de grootste enquête onder ayahuascagebruikers ooit.

Gebruikers van ayahuasca — dat wordt gemaakt van de bladeren van twee planten uit de Amazone, de psychotria viridis en de caapi-klimplant — hebben minder last van problematisch drankgebruik dan gebruikers van klassieke psychedelische drugs als LSD en paddo’s. In hun antwoorden op de enquête gaven de ayahuascagebruikers ook aan dat ze zich over het algemeen beter voelen dan vergelijkbare groepen.

In het persbericht vertelt Celia Morgan, de hoofdauteur van het onderzoek, dat de resultaten bemoedigend zijn. “Er zijn bij langetermijngebruik van ayahuasca geen negatieve invloeden gevonden op het cognitieve vermogen, verhoogde kans op verslaving of het verergeren van mentale gezondheidsproblemen,” gaf ze aan. “In tegendeel zelfs, uit een paar van deze onderzoeken blijkt dat ayahuasca juist minder samengaat met problematisch alcohol- en drugsgebruik, en zorgt voor een betere mentale gezondheid en betere cognitieve functies.”

Het is ook nog belangrijk om te vermelden dat het hele ayahuasca-zoektocht-naar-de-ziel-ding niet altijd een leuke ervaring is. De acute effecten kunnen langer dan zes uur duren, en zijn veel intenser dan bij bijvoorbeeld paddo’s. Uit het onderzoek blijkt ook dat er een hogere verspreiding is van levenslange geestesziektes onder ayahuasca gebruikers, vooral in landen die geen ayahuascatraditie hebben — dus mensen die geen idee hebben wat ze aan het doen zijn.

“Als ayahuasca een belangrijke behandeling moet worden, is het heel belangrijk dat de korte- en langetermijneffecten worden onderzocht en dat de veiligheid kan worden gegarandeerd,” sluit Morgan af.