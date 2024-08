Volgens onderzoek is het intens goor om iets op te eten waar een vlieg op zat

Volgens een groep onderzoekers doet de vlieg in je soep niet alleen de schoolslag, maar verspreidt het beestje ook nog eens een heleboel smerige bacteriën. Veel meer dan al werd gedacht.

Het onderzoeksteam van Penn State’s Eberly College of Science heeft met DNA-sequencing de bacteriën op de lichamen, poten en vleugels van vliegen onderzocht. Naast dat ze erachter kwamen dat die beesten nogal smerig zijn, zijn ze ook nog eens éxtreem smerig. Er werden meer dan 350 verschillende bacteriën gevonden op de lichamen van huisvliegen, inclusief E. coli en salmonella. Op de bromvlieg werd ook de Helicobacter pylori gevonden, een type bacterie die maagzweren kan veroorzaken.

“Er was al een theorie dat er virussen verspreid worden door vliegen, maar in hoeverre dat waar was en in welke mate dat gebeurde was nog niet bekend,” zegt Dr. Donald Bryant, professor biochemie en moleculaire-biologie aan Penn State. “We denken dat dit een verklaring geeft voor virussen die over het hoofd zijn gezien door gezondheidsorganisaties.”

De 116 huisvliegen en bromvliegen die bestudeerd werden, kwamen van drie verschillende continenten en uit stedelijke gebieden, het platteland en uit natuurlijke omgevingen. De wetenschappers vonden dat er op de vleugels en poten van de insecten de meeste bacteriën zaten. Dat onthou je wel als je een vlieg met zijn smerige pootjes op je appel ziet zitten. “Nu denk je wel twee keer na voor je de aardappelsalade eet die al de hele dag in de openlucht staat te broeien bij je volgende picknick,” zegt Bryant.

Het team heeft een huisvliegen-feitenoverzicht gemaakt waarop staat dat het bekend is dat vliegen mensen met meer dan zestig ziektes kan besmetten, inclusief cholera, tuberculose en miltvuur. Waarom? Omdat ze smerig zijn. Zo eten huis- en bromvliegen uitwerpselen, pus uit wonden en rotte eieren, rot vlees en bedorven vis. Ohja, onthou ook even dat in Brazilië vijftien vliegen met de maagzweer-bacterie (Helicobacter pylori) werden gevonden, de onderzoekers denken dat de beesten deze bacterie oppikten bij open riolen en openbare wc’s.

De grote vraag: hoe zorgen we ervoor dat vliegen ons eten niet meer aanraken? Wat dacht je van alleen nog maar binnen eten, voor in de eeuwigheid? Als je echt niet zonder picknick kan, geeft Bryant de tip om je eten en kleedje te verplaatsen naar het bos in plaats van het stadspark. En alhoewel dit onderzoek belangrijk is én ons kotsreflex de nodige stuiptrekkingen laat maken, moet het geen grote paniek veroorzaken. Ik bedoel, de kans zit er dik in dat je weleens iets heb gegeten waar een vlieg op gedanst heeft (of die schoolslag dus) en dat je je helemaal prima voelt, toch? Precies.