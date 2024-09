Volgens onderzoek is het net zo moeilijk om te stoppen met internet als met drugs

Er zijn momenten – wanneer er geen leuke nieuwsberichten zijn en er te weinig schattige dieren op mijn timeline staan, of als mensen al twaalf uur lang non-stop over ‘covfefe’ zitten te zeveren – dat ik me afvraag waarom ik ervoor kies om altijd online te zijn.

Hoewel het verschrikkelijk is, kan ik niet stoppen. Als ik na een lange dag achter de computer zitten op werk thuiskom kan ik er me erg verheugen op een avondje internetten voor de lol. Het is ongetwijfeld ongezond. Soms overweeg ik een status te posten waarin ik aankondig dat ik minstens een maand offline ga, iets in de trant van: “ben zo terug, neem even een pauze van social media. Stuur me a.u.b. geen @ mentions.”

Een nieuw onderzoek wijst uit dat het niet makkelijk is om zomaar te stoppen met Twitter. Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One, beschrijft dat mensen die zorgwekkend veel gebruik maken van het internet (Problematic Internet Use, PIU) last kregen van fysieke ontwenningsverschijnselen als ze offline gingen. De symptomen leken op de ontwenningsverschijnselen die je krijgt van cannabis, alcohol en opium.

De onderzoekers ondervroegen 144 deelnemers over hun internetgebruik. Gemiddeld besteedden zij vijf uur per dag aan scrollen. Ongeveer 38 procent van de deelnemers zei dat ze minder dan 3 uur per dag online zaten; 38,9 procent zei 3 tot 6 uur online te zitten; 9 procent zit 6 tot 9 uur op internet en 13,9 procent zei dat ze meer dan 9 uur per dag naar een computerscherm keken.

Die tijd werd vooral besteed aan social media en online winkelen. 90 procent van de deelnemers zei dat ze dat soort websites regelmatig bezochten. 84 procent zei dat ze tijd besteden aan het doen van online onderzoek (de deelnemers waren studenten).

Daarna moesten de deelnemers het twee uur doen zonder internet. Daarop volgden vijftien minuten waarin ze de tijd kregen om op hun mobiel te internetten. Twee minuten nadat die sessie afgelopen was, werd de bloeddruk en hartslag van de deelnemers gemeten.

Het kan stressvol zijn voor mensen met een hoog PIU als ze worden afgesloten van het internet.

Uit die gegevens bleek dat de deelnemers met een hoge PIU een “hogere bloeddruk en een snellere hartslag hadden toen de internetsessie werd afgebroken” dan de deelnemers met een lage PIU.

“De effecten van het afbreken van de internetsessie bij de mensen met een hoge PIU lijken op de effecten die mensen hebben die afkicken van andere substanties, zoals alcohol, cannabis en opium,” schrijven de auteurs van het onderzoek. “De resultaten van dit onderzoek laten dus zien dat mensen met een hoge PIU dezelfde ontwenningsverschijnselen hebben als de mensen die verdovende middelen gebruiken.”

Het onderzoek keek ook naar de psychologische staat voor en na het internetten. De onderzoekers kwamen erachter dat het “ontnemen van de toegang tot internet ervoor zorgde dat mensen met een hoger PIU angstiger werden en een slecht humeur kregen.” De hypothese van de onderzoekers is dat het internet voor mensen die veel online zijn net zoiets is als drugs. Het wordt gebruikt als een manier “om stress en angst, wat een resultaat is van gebrek aan internet of andere al bestaande factoren in het leven van de persoon, te reduceren of te ontvluchten.”

De onderzoekers zeggen dat deze resultaten op de lange termijn niet veel goeds voorspellen voor de gezondheid van mensen die vaak online zijn. Dat is inmiddels dus bijna iedereen – nu werk, vrije tijd, school en het stalken van exen steeds meer online gebeurt. “Het constante afgesloten zijn, weer online zijn, en weer afgesloten zijn en de resulterende psychologische stress die dat kan veroorzaken vergroot de kans op fysieke klachten en psychologische problemen,” schrijven de onderzoekers. “De resultaten, met name die te maken hebben met de bloeddruk en de hartslag, laten zien dat het stressvol kan zijn voor mensen met een hoog PIU als ze worden afgesloten van het internet.”

De hoofdonderzoeker en docent aan Swansea University, Phil Reed, zei tegen de Daily Mail dat het nodig kan zijn om social media als een nationaal gezondheidsprobleem te behandelen om de effecten van internetverslaving aan te pakken. “De groei van digitale communicatie zorgt ervoor dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van internet, vooral door vrouwen. Er is nu veel bewijs dat overmatig gebruik van internet negatieve psychologische, neurologische en fysiologische effecten heeft,” zegt Reed. “Met dit in gedachten, moeten we gaan overwegen om verantwoordelijker om te gaan met de marketing van deze producten, zoals we dat ook bij alcohol en gokken hebben gezien.”

Ben zo terug, neem even een pauze van social media. Stuur me a.u.b. geen @ mentions.