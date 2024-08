Volgens onderzoek is het uitblazen van verjaardagskaarsjes ontzettend goor

De volgende keer dat je je ogen sluit en diep ademhaalt, hoop ik dat je wenst voor iets goors, want dat is precies wat je krijgt als je de kaarsen uitblaast.

Uit een nieuw, smerig onderzoek blijkt dat het het aantal bacteriën op je taartglazuur veertien keer groter wordt door de schijnbaar onschuldige traditie van het uitblazen van kaarsjes. Einde feestje. Graag gedaan!

In de studie, die recentelijk gepubliceerd werd in The Journal of Food Research, deden onderzoekers van Clemson University hun best om verjaardagsfeestje van tieners zo goed mogelijk te na te doen. Een neptaart van folie en schuimplastic werd besmeerd met suikerglazuur en vervolgens volgestopt met 17 kaarsjes. Voor de volledige verjaardagservaring, moesten elf proefpersonen eerst een pizza te eten en daarna zo hard mogelijk kaarsjes te blazen. (“We dachten dat pizza de speekselklieren op gang zou helpen,” zei hoofdonderzoeker Paul Dawson).

