Volgens onderzoek vriezen vrouwen eicellen in vanwege een “tekort” aan geschoolde mannen

Volgens nieuw onderzoek zijn er niet genoeg geschoolde mannen voor soortgelijke vrouwen die kinderen willen. Daarom kiezen succesvolle vrouwen ervoor hun eitjes in te vriezen, is de conclusie van een researcher van Yale. Dit zei ze tijdens een presentatie op de European Society of Human Reproduction and Embryology-conferentie in Genève in Zwitserland.

Marcia Inhorn, hoogleraar antropologie aan de Yale-universiteit, en haar mede-auteurs wilden onderzoeken waarom steeds meer vrouwen ervoor kiezen om hun eicellen in te vriezen. Er deden deelnemers mee uit 8 verschillende klinieken in Amerika en Israël, en ze interviewden in totaal 150 vrouwen (114 uit Amerika) die hun eicellen hebben laten invriezen tussen juni 2014 en augustus 2016.



De onderzoekers stelden vast dat de meeste vrouwen helemaal niet hun vruchtbaarheid probeerden ’te behouden’ omdat ze zich op hun carrière wilden richten – een verklaring die vaak wordt aangehaald. “Het was al vrij snel duidelijk – wat later ook werd bevestigd – dat de voornaamste reden dat deze hoogopgeleide vrouwen van tussen de 30 en 40 ervoor kozen hun eicellen in te laten vriezen, was omdat ze geen partner konden vinden,” vertelt Inhorn. “In bijna alle gevallen vertelden vrouwen me dat ze al tijdens hun opleiding en hun carrière op zoek waren geweest naar een partner, maar dat dat nog niet was gelukt.”



Het valt de auteurs op dat het onderzoek een “reflectie is van een groeiende, maar weinig besproken gender-trend: dat meer vrouwen dan mannen afstuderen, iets wat zowel in Amerika als in Israël voorkomt.” “Met andere woorden,” zegt Inhorn, “het is een demografische kwestie.”



Ze verwijst hiermee naar de Amerikaanse data die auteur Jon Birger verzamelde in zijn boek Date-onomics: How Dating Became a Lopsided Numbers Game. Birger vond bewijs voor de groeiende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het hoger onderwijs. Zo tonen cijfers dat in steden als Washington en Miami het percentage afgestudeerden respectievelijk voor mannen en vrouwen 49 en 86 procent is. In Nederland was dat verschil volgens de laatste meting in 2015 minder groot: met een percentage van 41 procent van hoogopgeleide mannen tegenover 46 procent van hoogopgeleide vrouwen.



“Vanwege het gebrek aan opgeleide mannen, gaan vrouwen vaker over op technologische middelen om het tekort aan mannen te compenseren,” zeggen de auteurs van het onderzoek. “Bijna elke vrouw in het onderzoek was heteroseksueel en koesterde de wens getrouwd en moeder te zijn. De vrouwen beklaagden zich over het “missen van een man” in hun leven, en zagen het invriezen van hun eicellen als een manier om tijd te rekken om (online) op zoek te gaan naar een partner.”



Inhorn zegt dat vrouwen vaak het gevoel hebben dat het aan hen ligt wanneer ze geen partner kunnen vinden om een gezin mee te stichten. Maar de bevindingen uit het onderzoek laten zien dat het “niet aan de vrouwen ligt,” zegt ze. “Er is weinig aanbod voor vrouwen die een geschoolde partner willen.”



Daarnaast geven veel deelnemers aan dat ze het heft in eigen handen namen nu ze zelf konden bepalen wanneer ze kinderen krijgen. “Praktisch alle vrouwen waarmee ik sprak waren blij dat ze de beslissing hadden genomen. Ze hadden het gevoel controle te hebben, en dat gaf rust. Het neemt de druk van het moeten daten weg en het gevoel dat het snel moet gebeuren omdat de biologische klok doortikt.”



“De vrouwen voelden zich sterker door het invriezen,” gaat Inhorn verder, “maar het probleem is dat er nauwelijks gesproken wordt over het feit dat vrouwen op dit moment mannen aan het voorbijstreven zijn. Het is geweldig dat vrouwen hoogopgeleid zijn, maar het leidt ook tot een aantal kwesties waar nog niet goed over is nagedacht.”