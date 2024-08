Volgens onderzoek zijn vrouwen die drinken slanker dan vrouwen die dat niet doen

Sinds jaar en dag zorgt alcohol voor een innerlijke tweestrijd. Iedereen die na een avondje doorzakken al wel eens met een op hol geslagen maag in bed is geëindigd, herkent dit gevoel. Terwijl je vooral bezig bent met overleven en je zondes van de nacht overdenken, beloof je jezelf keer op keer: dit nooit weer.

Die haat-liefdeverhouding uit zich ook in andere opzichten. Kijk maar eens in de spiegel na een periode van hedonistische hoeveelheden alcohol. De één heeft er meer last van dan de ander, maar je kan er moeilijk omheen: alcohol zorgt voor een buikje. Reden voor veel mensen om het glaasje wijn bij het avondeten te laten staan en op zaterdagavond alleen maar cocktails die Skinny Bitch heten te bestellen. Goed nieuws: die zorgen kan je overboord gooien.

Uit onderzoek van de New York Times blijkt namelijk dat we helemaal nergens bang voor hoeven te zijn. Journaliste Jane E. Brody legde een enorme hoeveelheid aan onderzoeken naast elkaar, en kwam tot de conclusie dat er geen aanwijsbaar verband bestaat tussen (matige) alcoholconsumptie en een toename van lichaamsgewicht.

Ze stuitte tijdens haar research op een overzicht van verschillende onderzoeken naar dit fenomeen, samengesteld door doktoren van het Eastern Ontario Research Institute. Ook zij kwamen tot de conclusie dat het huidige verband tussen alcoholconsumptie en gewichtstoename meer gebaseerd is op fabeltjes dan op feiten.

Goed nieuws voor alle drinkende vrouwen: jullie worden zelfs slanker van een glaasje. Bij een lichte tot matige inname (één drankje per dag) is er voor dames geen reden tot paniek. Je bent gemiddeld genomen zelfs slanker dan dames die alcohol laten staan. Hoe fijn is dat. Ook voor mannen is er bij twee drankjes per dag niks om je zorgen over te maken. Maar wordt niet te overmoedig, want als je hier overheen gaat ben je wel de pineut. Vooral mannen hebben de neiging om eerder dik te worden van alcohol, omdat ze meestal geen maat houden en vooral bier en sterke drank naar binnen gooien. Volgens het onderzoek hebben vrouwen hier minder snel last van, omdat zij vaker de calorieën uit hun wijntjes compenseren met een bezoekje aan de sportschool dan mannen. Vandaar dat bierbuikje bij je papa.



Maar ho, voordat we met z’n allen massaal naar de fles grijpen: vergeet niet dat iedereen anders is. De resultaten gaan uit van gemiddelden en niet van individuele gevallen. De onderzoekers concluderen dat er maar één perfecte graadmeter is en dat ben je zelf. Als je na het lezen van dit artikel getriggerd bent om het eens flink op een zuipen te zetten en over een aantal maanden met betraande oogjes in de spiegel staart, is dat toch je eigen schuld.