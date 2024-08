Oh shit, volgens onderzoekers is bingewatchen een slecht idee

Ooit was de enige manier om je favoriete televisieserie te zien het aanzetten van je televisie op precies het goede moment op de juiste dag. Het ongemak van je dag in te moeten delen rondom de nieuwe afleveringen van Oh Oh Cherso (of wat het dan ook was dat mensen keken voordat Game of Thrones een ding werd) maakte de opkomst van Netflix mogelijk. Hoewel de streamingdienst in eerste instantie gedoemd leek tot een bestaan als bedrijf dat dvd’s per post verstuurde, heeft Netflix in het afgelopen decennium de manier waarop we televisie kijken fundamenteel veranderd.

Met andere woorden: Netflix heeft het ons mogelijk gemaakt om nonstop urenlang tv-content van hoge kwaliteit te begluren. Een fenomeen dat bingewatchen is gaan heten. Maar volgens een nieuw onderzoek dat deze week in First Monday verscheen, geniet je een stuk minder van je favoriete serie als je alles in een marathonsessie bekijkt dan wanneer je wekelijks een aflevering kijkt.

Videos by VICE

Een enquête van Netflix uit 2014 toonde aan dat 61 procent van de gebruikers regelmatig aan bingewatchen doet (volgens de meeste respondenten is dit tussen de twee en zes afleveringen per keer kijken). Gezien deze voorkeur voor urenlange Netflixsessies, zou je verwachten dat deze manier van consumeren het kijkplezier vergroot. Volgens voorstander van bingewatchen Kevin Spacey is deze manier van kijken slechts een effect van kijkers die hoge kwaliteit verhalen voorgeschoteld krijgen (zoals House of Cards, waarschijnlijk).

“Als een verhaal goed genoeg is, kijken mensen soms naar iets dat drie keer de lengte van een opera heeft,” zei Spacey tijdens de MacTaggart-lezing tijdens het Edinburgh Television Festival in 2013. “Als ze willen bingen, moeten we ze laten bingen.”

Maar volgens nieuw onderzoek door Jared Hovarth en zijn collega’s aan de universiteit van Melbourne, lijkt bingen de kwaliteit van de televisieserie te verminderen voor de kijker. Deze conclusie is gebaseerd op een onderzoek onder 51 studenten aan de universiteit, die in groepen van 17 een televisieserie op verschillende frequenties keken. De ene groep keek de uur durende afleveringen van de show op wekelijkse basis, een andere groep op dagelijkse basis, en de laatste groep keek het hele eerste seizoen van de serie in een keer, wat neerkwam op zes hele uren aan televisie.

Elke groep keek het alom geprezen eerste seizoen van het BBC-drama over de Koude Oorlog The Game. Het seizoen bestond uit zes afleveringen, en geen van de deelnemers had de serie ooit eerder gezien. Alle deelnemers keken de serie in het lab van Hovarth volgens hun aangewezen schema. Om ervoor te zorgen dat ze opletten, moesten deelnemers de spatiebalk van een toetsenbord indrukken iedere keer als een personage uit de serie een sigaret opstak of zichzelf iets te drinken inschonk.

Nadat ze het seizoen af hadden gekeken, vulden de deelnemers een enquête in om te kijken hoe goed ze de serie hadden begrepen. 24 uur later kwamen ze terug in het lab om een geheugentoetsje te maken om te zien hoe goed ze details van de serie konden onthouden. Binnen een week volgden er nog twee van die toetsen, en tenslotte kregen ze er nog een 140 dagen nadat ze het seizoen af hadden gekeken om te zien hoe hun herinnering aan de serie mettertijd veranderd was. De toetsjes bestonden uit korte vragen, zoals “Wat werd er in aflevering vier bij de geheime brievenbus van Arkady afgeleverd?” evenals multiple-choicevragen over het plot van de serie.

Wat blijkt: de manier waarop je een serie kijkt, heeft een significante invloed op hoe goed je de serie onthoudt. De bingewatchers scoorden volgens het onderzoek het beste op de toets de dag nadat ze de serie hadden gezien, maar toonden ook de grootste terugval in 140 dagen. Wekelijkse kijkers scoorden daarentegen het slechtste 24 uur later, maar vergaten in de 140 dagen ook minder.

Verder ontdekten de onderzoekers dat bij alledrie de vervolgenquêtes bingekijkers aangaven The Game “significant minder” leuk te vinden dan degenen die de serie op wekelijkse of dagelijkse basis keken. Alles bij elkaar bleken de mensen die de serie dagelijks keken de serie het leukste te vinden.

Zoals Hovarth en zijn collega’s opmerken, “dit is misschien een contrainituïtieve bevinding, gezien de toegenomen populariteit van bingekijken.” Maar het komt misschien ook doordat de bingegroep zes uur lang in een laboratorium televisie moet kijken, in plaats van thuis, op bed en met een zak chips. Verder merkten de onderzoekers op dat de seriekeuze waarschijnlijk ook van invloed was, aangezien series die ‘gemaakt zijn om te bingen’ anders gestructureerd zijn dan series die je verspreid over meer tijd kijkt (meer flashbacks, etc.).

Om een beter begrip te krijgen van de effecten van bingewatchen, willen Hovarth en zijn collega’s meer onderzoek doen met verschillende televisiestijlen en manieren van kijken. In de tussentijd is het misschien beter om die volgende aflevering tot morgen te bewaren.