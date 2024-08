Volgens pornosterren verdwijnen hun seksfilmpjes zomaar van Google Drive

Pornoactrice Avey Moon probeerde een prijs te sturen naar de gelukkige winnaar van haar Chaturbate-wedstrijd: een van haar video’s, getiteld ‘POV Blowjob’. Toen zij de video via haar Google Drive-account wilde versturen, lukte dit niet. En Google wilde haar niet vertellen waarom.

“Ik dacht dat er iets mis was met mijn bestand en ik maakte me nogal zorgen,” vertelt Moon me in een Twitter DM. “Ik had hem een prijs beloofd en hij was zo aardig voor me. Ik raakte in paniek, omdat ik dacht dat hij het gevoel zou hebben dat hij werd opgelicht. Straks zou hij nooit meer terugkomen. Of nog erger, een klacht over me indienen bij Chaturbate, waardoor ze geld van mij konden afnemen.”

Ze is niet de enige. Zes pornosterren, waarmee ik op social media heb gesproken, zeiden dat ze hun filmpjes niet meer van Google Drive kunnen downloaden. Ze vertelden ook dat ze hun bestanden niet met andere accounts kunnen delen of naar klanten kunnen sturen. In sommige gevallen verdwijnt alles zelfs zonder waarschuwing of verklaring uit hun Drive. De pornosterren die ik sprak, uitten vorige week hun ongenoegen op Twitter. Ze zeiden dat Google Drive niet langer achter sekswerkers lijkt te staan. Ze bespraken de foutmeldingen die ze kregen en deelden alternatieve cloudopslagdiensten met elkaar.

Toen ik vroeg of de seksuele content op Drive werd geblokkeerd, stuurde een Google-woordvoerder mij een specifieke pagina met daarop het beleid voor seksueel expliciet materiaal. Hierin staat: “Publiceer geen seksueel expliciete of pornografische afbeeldingen of video’s… We staan ook geen inhoud toe die linkt naar commerciële pornografie.” Volgens Google kijken ze met een combinatie van geautomatiseerde systemen en handmatige checks of content hun regels overtreedt.

“Ik hoorde van iemand dat haar porno op Google Drive was geflagged,” vertelt pornoactrice Melody Kush in een privébericht op Twitter. Ze maakte de afgelopen vijf en een half jaar gebruik van Google Drive. Kush heeft fulltime gewerkt als porno-actrice, maar is Google Drive de afgelopen drie jaar veel intensiever gaan gebruiken. “Ik was er niet echt mee bezig. Maar toen hoorde ik er weer over van iemand anders. En toen gebeurde het bij mij.” Kush vertelt dat ze een video die ze eerder al naar een andere klant had gestuurd probeerde te delen, maar dat ze nu een foutmelding kreeg dat het filmpje mogelijk in conflict was met de gebruikersvoorwaarden van Drive en een link om hiertegen in beroep te gaan.

In de titel van de video stond “cum show”. Kush vermoedt dat het systeem niet zo blij was toen het deze woorden herkende.

Maar in tegenstelling tot Kush en Moon kregen anderen zelfs problemen met video’s zonder expliciete woorden in de titel. “Het komt gewoon door de inhoud en dat is het vreemde hieraan,” vertelt pornoster Lilly Stone me in een Twitter-bericht. Haar Drive zit vol seksueel getinte filmpjes en plaatjes, maar ze krijgt geen errors bij haar afbeeldingen – alleen haar video’s verdwijnen zonder waarschuwing of uitleg.

“Het lijkt erop dat onze video’s worden geflagged door een geautomatiseerd systeem,” zegt Stone. “We worden er niet eens van op de hoogte gebracht. De manier waarop we erachter kwamen, was toen een klant zei dat hij een video niet kon bekijken of downloaden.”

Stone’s bestanden zijn niet verwijderd van haar Drive, maar als ze de video probeert af te spelen of te downloaden, krijgt ze een foutmelding van Google: “Whoops! Er was een probleem bij het afspelen van deze video.” Ook verschijnt dan de mogelijkheid om het bestand te downloaden, maar werkt de link niet.

Sommige sekswerkers vragen zich af of dit iets te maken heeft met de aanstaande stemming over de nieuwe SESTA-FOSTA wet. Door deze wet kunnen socialmediaplatforms, zoals Facebook en Twitter, aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van hun gebruikers. En ze kunnen ook verplicht worden om bijvoorbeeld seksueel getint materiaal van hun platform te verwijderen. Actrice Hailey Heartless zegt dat ze niet zeker weet of Google hun platform aan het schoonvegen is of dat het gewoon iets is dat veel pornosterren onlangs is opgevallen, waardoor ze het met elkaar zijn gaan bespreken. Maar ze kreeg na haar tweets reacties van tientallen mensen uit de porno-industrie over dit probleem.

With #sesta and #fosta coming, google might be under pressure to crack down on consensual sex workers. This applies to both regular accounts and Google suites accounts. Best to have a back up email with a service like protonmail and link it to important services (like Twitter) " — Hailey Heartless (@SadistHailey) March 14, 2018

Het kan ook zijn dat Google plotseling heeft besloten om zijn gebruiksvoorwaarden na te gaan leven, of dat Drive aan het glitchen is. Wat de oorzaak ook is, het heeft gevolgen voor het levensonderhoud van een boel mensen. Pornoactrice Romana Flour vertelt in een mail dat ze al vijf jaar lang acht euro per maand betaalt voor een Drive van 1TB. Maar dat de foutmeldingen vorige week pas begonnen.

“Het voelt alsof ik word onderdrukt. Het maakt mijn werk ontzettend lastig,” vertelt Moon. “Ik ben nog steeds aan het zoeken naar een manier om hier iets aan te doen. Ik vind niet dat Google mag bepalen wat ik en andere volwassenen aan elkaar mogen mailen.”