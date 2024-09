Volgens Scheveningers is haring het perfecte antikatermiddel

Ik heb nog nooit een haring gegeten. Wel heb ik meer dan genoeg ervaring met dronken zijn en katers die voelen alsof er een stoomwals over je heen rolt. Het enige eten dat je op die momenten weer wat tot leven kan werken is lekker vettig en zouter dan de Dode Zee, denk aan: gebakken ei, een stuk koude pizza, en restjes McDonald’s van de nacht ervoor.

Allemaal prima keuzes als je het mij vraagt, maar niet als het aan de Scheveningers ligt. Van al het vettige en zoute voedsel dat er bestaat, gieten ze het liefst een glibberige, rauwe vis hun keel in als ze brak zijn. De wetenschap is het er niet mee eens, maar Scheveningers zijn overtuigd. Volgens hen is dit het perfecte katervoedsel en daarom strompelen ze al generaties lang iedere zondagochtend collectief naar het Haringhuisje, een van de bekendste (zo niet dé bekendste) haringkraam van Scheveningen.

Videos by VICE

Lees verder op Munchies.