Volgens seksbloggers is Tumblr ten dode opgeschreven nu ze alle porno verbieden

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Tumblr was het beste socialmediaplatform om porno te kijken. Maar – ondanks het feit dat er nog steeds mensen zijn die hitsig worden van de tong van Venom, of die de clown uit IT willen neuken – is het er steeds minder geil geworden sinds Yahoo de website in 2013 overnam en al helemaal sinds Verizon de site vorig jaar kocht.

Videos by VICE

Afgelopen maandag kondigde Tumblr een plan aan om vanaf 17 december de zogenaamde NSFW (not suitable for work) content voorgoed van de website te verwijderen. De Tumblr-gebruikers – waarvan ongeveer de helft de site gebruikt om porno te kijken – zijn boos en teleurgesteld. En dat is begrijpelijk. “Fans denken dat Tumblr over is,” zegt Futagogo, het gedeelde pseudoniem van de tweelingzussen die een grote fanpagina met erotische plaatjes beheren.

CEO Jeff D’Onofrio schreef al op 3 December in een blogpost over deze verandering binnen Tumblr. “We hebben ons gerealiseerd dat als we onze beloftes na willen komen en onze plek in deze cultuur, die continue verandert, willen behouden, we bepaalde aanpassingen moeten doen,” schreef hij. Na de invoering van de nieuwe richtlijnen werden GIF’s, foto’s en video’s van geslachtsdelen en vrouw met onbedekte tepels op het hakblok gelegd. Iedere andere vorm waarin seks wordt afgebeeld – zoals bijvoorbeeld illustraties – moeten er ook aan geloven.

Tumblr is van plan om naakt in kunst, illustraties en sculpturen te blijven accepteren, mits het seksloos is. De tepels van vrouwen zijn alleen nog toegestaan in de context van borstvoeding en gezondheidsgerelateerde situaties als bevallingen, borstkanker en foto’s van geslachtstransformaties. Tumblr gebruikt een algoritme waarvan D’Onofrio toegeeft dat het nog niet alle verboden content heeft kunnen vinden. Het heeft echter al wel veel content weggehaald die niet eens in de buurt komt van NSFW materiaal.

Er wordt nogal negatief op dit nieuws gereageerd. Veel mensen zijn vooral boos omdat foto’s van vrouwentepels worden verwijderd, iets waar activisten als Lina Esco, Miley Cyrus en Rihanna met de Free the Nipple-campagne zich al een tijd hard voor maken.

In vergelijking met Facebook en Instagram, was Tumblr jarenlang een veilige plek voor verschillende vormen van seksuele content. Desalniettemin schrijft D’Onofrio: “Zonder deze content, creëren we een plek waar meer mensen zich op hun gemak zullen voelen en zichzelf durven te uiten.”

“Die post is erg beledigend,” vindt Robert Yang, een ontwerper die met zijn zelfgemaakte computerprogramma Cobra Club meer dan honderdduizend animaties maakte van dickpics. Volgens Yang was zijn pagina het grootste gay porn blog van heel Tumblr. “Een beter, positief Tumblr…” citeert hij D’Onofrio. “Want mensen die hun seksualiteit uiten zijn niet positief? Rot toch op.”

Als queer artiest is hij niet verbaasd over het feit dat alle porno is verwijderd, maar boos is hij wel. “Ik dacht dat Tumblr een plek was waar je kunst en seks kon laten zien,” zegt hij. “Het doet me pijn als ik zie dat ze onze populaire gemeenschap kapot maken. Maar dat is wat technologie doet. Mensen worden gebruikt als er winst uit gehaald kan worden, maar als het kapitalisme besluit dat we niet meer nodig zijn, worden we afgedankt.”

Kat E. runt het NSFW Rick and Morty blog en zegt: “Ik ben teleurgesteld. Niet omdat er weer een website is die seksuele content verbiedt, daar kan ik wel mee leven. Het is meer de manier waarop ze het doen die mij verdrietig maakt. Pornografische content beoordelen als schadelijk, onveilig en ongewenst, is gewoon een belediging. Het lijkt wel alsof wij gestraft worden door mensen die zelf schadelijk zijn voor het platform.”

D’Onofrio zegt dat Tumblr niet de plek is om seksuele content te delen, maar Kat is het daar niet mee eens. Ze vindt dat andere pornosites vooral voor “het type mens dat echt geen seksuele content zou moeten maken” zijn en dat zij absoluut geen onafhankelijke makers zijn die op zoek zijn naar sociale connecties.

“De reacties zijn tot nu toe heel verdrietig,” zegt Brett Lee, beheerder van het pornoblog addictedtofuckingandsex.tumblr.com. “Iedereen snapt wat Tumblr hier probeert te doen, maar niemand is het ermee eens,” zegt hij. Het account van Lee is heel groot en hij krijgt ongeveer vijftigduizend reacties per post.

Hij hoopt dat hij zijn account en volgers kan meenemen naar een ander platform. “Maar het gaat wel tijd kosten om dezelfde groep mensen bij elkaar te krijgen. Tumblr was een perfecte plek.” Hij heeft gehoord dat er veel zal verplaatsen naar Reddit, maar dat platform heeft de NSFW content al verwijderd van alle officiële mobiele apps. Futagogo heeft haar volgers inmiddels naar Twitter laten verhuizen, nadat hun Tumblr account in 2017 offline werd gehaald. De zussen merken dat er een enorme golf van volgers bij is gekomen, sinds Tumblr hun nieuwe regels bekendmaakte.

“Het is het typische voorbeeld van een zinkend schip. We zijn benieuwd hoe andere sites ons als Tumblr-vluchtelingen zullen opvangen,” zeggen ze.

Toevallig valt de dag waarop de nieuwe regelgeving ingaat samen met de Internationale dag tegen geweld tegen sekswerkers. Veel mensen vinden het ironisch, omdat veel sekswerkers ook geen platform meer hebben en hun baan alleen maar gevaarlijker zien worden.

https://twitter.com/captivasian/status/1069659729343975424

Gebruikers van de pagina Sex Worker Helpfuls waarschuwen elkaar dat pornovriendelijke websites als Mastodon en Switter ofwel vol zitten met trolls, of gewoon te klein zijn om geld mee te verdienen.

Deze actie is de laatste in de jarenlange verdrukking, waarin Tumblr alle makers van seksuele content en sekswerkers dieper de donkere krochten van het internet induwde. Admins hebben in 2013 alle content met het trefwoord “adult” verwijderd uit de zoekresultaten op de website. Ook introduceerden ze de pornovrije “Safe Mode” aan het begin van dit jaar. Het volledige verbod op porno is waarschijnlijk een reactie op het feit dat Apple Tumblr uit de App store haalde, omdat ze zelf bezig waren met een campagne om het internet op te schonen.

VICE heeft Tumblr om een reactie gevraagd, maar een persvoorlichter verwees ons naar het blog van D’Onofrio.

“Ik maak me zorgen om de kunstgemeenschap op het internet,” zegt Yang. “We hebben het idee dat alles op internet voor eeuwig is, maar de realiteit vertelt ons dat het kapitalisme het internet constant uitdunt. Tumblr is slechts het meest recente voorbeeld van overdreven regulatie met betrekking tot seks over de hele wereld.”