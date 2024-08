Volgens sommige vrouwen moet je McDonald’s-frietjes eten om zwanger te worden

Dit artikel verscheen eerder op Munchies Nederland.



Iedereen is toch gek op de frietjes van de McDonald’s? De zoute aardappelsliertje kun je me op elk moment van de dag voeren. Prop ze in mijn mond als ik herstel van een gigantische kater of voer ze me terwijl ik in bed lig na een hevige pot seks.

Mensen, het is echt waar. Een klein deel van de moeders – drie procent, om precies te zijn – dat deelnam aan een recent onderzoek uitgevoerd door Channel Mum(een online gemeenschap voor ouders) beweert dat ze “meteen na de seks McDonald’s-frietjes aten” toen ze zwanger probeerden te raken.

“We ondervroegen 1500 moeders in het Verenigd Koninkrijk, van wie 75 procent 35 jaar of jonger was,” schreef Siobhan Freegard, oprichter van Channel Mum, dinsdag aan MUNCHIES.

Het eten van de fastfoodfrietjes na een vrijpartij was een van de minder populaire strategieën om zwanger te raken. Kijk naar de cijfers: 37 procent van de ondervraagden dacht dat als je elke dag chocolade eet, je sneller zwanger raakt, terwijl 32 procent beweert dat ananas eten en ananassap drinken je een ware vruchtbaarheidsgodin maakt. 39 procent van de ondervraagden beweert dat je “omgekeerde psychologie kunt gebruiken waarbij je tegen jezelf zegt dat je geen baby wilt, vervolgens een wilde nacht hebt en ‘vergeet’ dat je het wilt proberen.” Ehm, ja.

De theorie dat McDonald’s-frietjes een zwangerschap bevorderen is niet nieuw, beweert Freegard, hoewel ze verbaasd is dat mensen hierbij zweren. “Het is erg populair in de surrogaatgemeenschap in het Verenigd Koninkrijk als een zwangerschaps- en conceptiemethode,” schrijft ze aan MUNCHIES. “We hebben echt geen idee waarom dit bij een kleine groep vrouwen een ding is geworden en waarom het per se McDonald’s moet zijn en niet een andere fastfoodketen.” (McDonald’s Verenigd Koninkrijk heeft niet gereageerd op verzoek om commentaar van MUNCHIES.)

Verrassend genoeg is er nergens wetenschappelijk bewijs te vinden dat het eten van de frietjes de kans op een zwangerschap vergroot. Dit is iets wat Freegard zelf erkent, hoewel ze vermoedt dat dit in de komende jaren kan veranderen.

“Op dit moment kennen we geen enkel wetenschappelijk bewijs die deze theorie ondersteunt,” zegt Freegard. “Maar het lijkt van de draagmoedergemeenschap over te slaan naar de massa. Mogelijk wordt er binnenkort onderzoek gedaan naar of en hoe de frietjes kunnen helpen. Het is zeker een aparte theorie, maar er zijn moeders die ervan overtuigd zijn dat dit ze heeft geholpen zwanger te raken.”



Zolang we nog geen kinderwens hebben, eten we de frietjes gewoon omdat ze tongstrelend lekker zijn.