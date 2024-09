Volgens vrouwen die aan polyandrie doen is meerdere vriendjes tegelijkertijd fantastisch

Sommige vrouwen daten wel eens casual met meerdere mannen tegelijkertijd, maar er zijn ook vrouwen die aan polyandrie doen, oftewel veelmannerij: het hebben van meerdere echtgenoten, relaties of serieuze vriendjes tegelijk.

Polyandrie, de vrouwelijke variant van polygamie, is in de VS en in Nederland technisch gezien illegaal; dus degenen die het beoefenen doen dit zonder te trouwen. “Ik zou zeggen dat er sprake is van polyandrie wanneer een vrouw veel mannelijke partners heeft,” zegt Dr. Denise Renye, een psycholoog uit San Francisco die gespecialiseerd is in seks en intimiteit.

Maar dat betekent niet dat een vrouw er niet van kan dromen om met deze mannelijke partners in het huwelijksbootje te stappen. “Het hebben van meerdere echtgenoten was iets waar ik me al sinds mijn tienerjaren mee bezig heb gehouden. Zelfs mijn moeder heb ik ernaar gevraagd. Ze moest lachen en zei dat dat veel te veel werk zou zijn,” vertelt Jislaaik, een vrouw van 44 uit Colorado. Jislaaik is als dominatrix heel actief binnen de lokale kinkgemeenschap. Ze zoekt momenteel drie mannen voor een relatie van het soort dat je in de serie Big Love ziet, maar dan wel met “meer controle en autoriteit van mijn kant en veel betere seks.”

Terwijl sommige vrouwen zoals Jislaaik genieten van de mogelijkheid om polyandrie te vieren, beschouwen andere vrouwen in polyamoreuze gemeenschappen het hebben van meerdere mannelijke partners simpelweg als onderdeel van de polyamoreuze levensstijl. “Polyandrie is polygamie voor vrouwen. In beide gevallen onderscheidt slechts het huwelijk het van polyamorie. Het is niet iets wat breed wordt uitgemeten binnen de polyamoreuze gemeenschap, tenzij iemand een misverstand uit de wereld probeert te helpen,” zegt Effy Blue, een levenscoach uit New York die gespecialiseerd is in onconventionele relaties.

Blue heeft zelf meerdere mannelijke partners en zegt dat het hebben van meerdere mannen meer emotionele ondersteuning biedt – om nog maar te zwijgen over de seksuele voordelen. “Mijn partners hebben verschillende sterke punten, stijlen, standpunten, die allemaal samen komen en een geweldig ondersteunend netwerk vormen. Het zorgt ook voor verschillende seksuele ervaringen, waardoor de seks niet monotoon wordt, iets wat onvermijdelijk is in lange relaties. Die verscheidenheid houdt uiteindelijk onze sekslevens spannend.

Degenen die specifiek op zoek zijn naar een moderne versie van polyandrie beschouwen het onderscheid tussen polyandrie en polyamorie als iets wat voortvloeit uit verschillende machtsverhoudingen. Deze vrouwen willen meerdere mannelijke partners, maar die moeten helemaal toegewijd zijn – dus dat verschilt van wat Blue praktiseert.

“Ik heb eerst polyamorie geprobeerd, maar voor mij werkte dat totaal niet. De poly-wereld wil dat je totaal open bent. De wereld van mono[gamie], nou ja, we weten al lang wat zij willen,” zegt een vrouw van 38 jaar uit Colorado die Godin Andromeda genoemd wil worden.

“Mijn ex heeft heel erg zijn best gedaan om zich aan mij te onderwerpen. Op een dag kwam hij naar me toe en zei hij: “Ik ben het onderdanige gevoel kwijt,” zegt Andromeda, waarmee ze verwijst naar een dominante/onderdanige-relatie. “We probeerden eraan te werken, totdat hij me een keer laat in de nacht belde en vertelde dat hij een tijdje volledig polyamoreus wilde zijn. Ik zei: ‘Prima, maar dan zonder mij.’ Hij vond dat niet leuk en besloot dat het te laat op de avond was om het erover te hebben. De volgende dag heb ik hem vrijgelaten om op onderzoek uit te gaan.”

Net als bij Jislaaik bestaat de ideale relatie van Andromeda uit drie mannen. Zoals de naam Andromeda al zegt, kan polyandrie elementen van godinnen-verering bevatten, net als vrouwelijke superioriteit, de grootste nachtmerrie van mannenrechtenactivisten. “Ik had een stel in relatietherapie, die een vorm beoefende waarin de vrouw meerdere mannelijke partners had en waarin veel gebeden werd tot Lakshmi,” zegt Dr. Renye. Lakshmi is een Hindoeïstische godin die wordt geassocieerd met rijkdom en geluk. “Het leek bijna alsof de verering van Lakshimi gesymboliseerd werd door de verering van die vrouw.”

Dr. Renye werkt in San Francisco, en de meeste andere vrouwen die we hebben gesproken voor dit artikel wonen in New York of Colorado. Sommige vrouwen in minder progressieve delen van de VS zeggen dat het moeilijk is om mannen te vinden die geïnteresseerd zijn in polyandrie. “Ik heb dat privilege van twee of drie mannen niet gehad,” zegt Rachel, een vrouw van 28 uit Georgia, en ze voegt eraan toe dat ze een slet en hoer genoemd werd wanneer ze het opperde. “Ik heb niet zoveel ervaring met polyandrie, omdat het heel moeilijk is om een man of mannen te vinden die open-minded zijn en kunnen omgaan met het idee dat een vrouw meerdere partners heeft.”

Als je een vrouw bent die op zoek is naar meerdere mannen die volledig toegewijd zijn, kunnen gevestigde polyamoreuze of kinkgemeenschappen een springplank zijn. Beide gemeenschappen promoten de communicatievaardigheden en de open houding die nodig zijn voor polyandrische relaties. “Ik denk dat het eerlijk gezegd makkelijker is binnen de kinkgemeenschap om meerdere mannelijke partners te hebben,” zegt Jislaaik. “Ik heb verhalen over ‘cuckolding’ gehoord en ook wel over mannen die geen probleem hadden met het idee dat een vrouw meerdere partners had, zonder daar zelf meerdere partners op na te houden. Het is dus toch mogelijk.”

Op de vraag of ze vrouwelijke cliënten heeft die succesvolle polyandrische relatie hebben, zegt Dr. Renye, net als Jislaaik, dat de meesten bij deze relatievorm eindigen via de gevestigde polyamorische gemeenschap. Als haar gevraagd wordt wat voor advies ze zou geven aan een vrouw die een polyandrische relatie zoekt, zegt Dr. Renye: “Als dat is wat je wilt, doe het dan – want het is mogelijk, of je nou opzoek bent naar liefde of seks, er is altijd iemand die hetzelfde zoekt.”

En hoe zit het met de mannen? “Voor de man zou ik het als psycho-spirituele ontwikkelingsoefening omschrijven,” zegt ze. ” Observeer zijn gevoelens en ervaringen en praat erover.”

En, uiteraard: vergeet niet om je godin te aanbidden.