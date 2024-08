Volgens de wetenschap is het misschien wel dom om je snel vol te stouwen

Je verzetten tegen de drang om je een broodje met al het beleg dat je je nog had in tien minuten weg te werken tijdens je middagpauze, wordt vaak gezien als een teken van zelfcontrole en goede tafelmanieren. Maar nu lijkt het erop dat langzaam eten en genieten van wat er in je mond zit ook een positief effect kan hebben op je gezondheid.

Volgens nieuw onderzoek van wetenschappers aan de Hiroshima Universiteit in Japan, kan langzaam eten een positief effect hebben op hartziekten en overgewicht.

Het onderzoek dat gepresenteerd werd op het symposium van de American Heart Association’s Scientific Sessions, laat de resultaten zien van duizend mannen en vrouwen van middelbare leeftijd, waarvan hun gezondheid en de snelheid waarmee ze eten vijf jaar lang is gemonitord.

Deelnemers werden verdeeld in de categorieën ‘snel’, ‘langzaam’, of ‘normaal’, gebaseerd op hoe snel ze zeiden normaal te eten. Na vijf jaar zagen onderzoekers dat de snelle eters 11,6 procent meer kans hadden op het ontwikkelen van een metabool syndroom (een verstoord energieverbruik bij een heftige vorm van obesitas) dan de normale en de langzame eters. Snel eten wordt ook gelinkt aan het ontwikkelen van overgewicht en een hogere bloedsuikerspiegel.

De onderzoekers geloven dat dit komt, doordat snel eten schommelingen veroorzaakt in de bloedsuikerspiegel, wat kan leiden tot suikerziekte. Je eten naar binnen proppen, zou er ook voor zorgen dat je hersenen niet meer weten wanneer je lichaam te veel calorieën heeft binnengekregen.

De auteur van de studie, Takayuki Yamaji, cardioloog aan de Hiroshima Universiteit, vertelt: “Langzamer eten kan cruciaal zijn om een metabool syndroom tegen te gaan. Als mensen snel eten, voelen ze zich minder snel vol en zijn ze eerder geneigd om te overeten. Daarbij zorgt snel eten voor schommelingen in je suikerspiegel, wat kan leiden tot insulineweerstand.”



Yamaji voegt daaraan toe dat de resultaten van de studie waarschijnlijk ook op de bevolking van de Verenigde Staten van toepassing zijn, en advies meer tijd te nemen voor je maaltijden wordt gesteund door Britse gezondheidsorganisaties.

Jeremy Pearson van de Britse Hartstichting zegt in The Daily Thelegraph: “Het wijst ons op de vele hectische levens die sommigen van ons hebben, waarin snel eten aan je bureau, of een makkelijke salade op weg naar huis, normaal is geworden. Als je zo gehaast bent, is het belangrijk dat je de tijd neemt om gezonde, gebalanceerde maaltijden te eten, in plaats van die snelle kant-en-klaarmaaltijden.”

En zo zie je maar, uiteindelijk draait het allemaal om rust en regelmaat.