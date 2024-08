Wetenschappers beweren dat groenten lekkerder worden door windgong-geluiden

Groene smoothies zijn misschien goed voor je, maar vale drab van spinazie, boerenkool en selderij is nou niet het allerlekkerste ter wereld. De enige manier waarop bittere groentes echt lekker zijn is als je ze helemaal kapot frituurt. Maar nu hebben wetenschappers een wat minder gangbare en cholesterolrijke manier gevonden om groente wat beter te laten smaken.

Volgens Charles Spence, professor experimentele psychologie aan de Universiteit van Oxford, is het geheim om over je groente-angst heen te komen een bezoekje aan het tuincentrum. En dan niet om je te martelen en een bonsaiboom op te laten eten, maar om een windgong te kopen.

Ja, echt.

Voor sapjesmerk Innocent deed Spence onderzoek naar hoe hij de door kinderen meest gehate groenten (spruitjes, tomaten, kool en spinazie) wat appetijtelijker kon maken. Eén van zijn zijn tips was om een hoog getjilp te laten horen. Volgens Spence zorgen deze “sonische kruiden” er voor dat bittere smaken minder sterk worden en je zoet juist beter proeft. Ook vond hij dat moeilijke eters (ja, ook volwassenen) hun groenten sneller opaten als ze er ook leuk plaatje van maakten.

Maar werken deze foodhacks echt? In zijn boek Gastrophysics: The New Science of Eating, heeft Spence het over zijn experimenten met “sonische kruiden” samen met Heston Blumenthal. Zij vonden dat hoge getingel zorgde dat hun licht bittere caramel een stuk zoeter smaakte. Wetenschappers beweren ook dat eten met je handen veel plezieriger is dan eten met mes en vork. Spence geeft wel aan dat het effect niet gigantisch was: zo’n 5 tot 10 procent.

En het is niet de eerste keer dat wetenschapper met onze smaakpapillen willen knoeien om groente en fruit lekkerder te laten smaken. Er zijn lepels en vorken die met een stroomstootje kunnen veranderen hoe zoet of zout iets proeft. Sommige wetenschappers geloven dat we eten beter kunnen laten smaken door te reguleren wat we ruiken.

De enige manier om dit te testen is door naar de Intratuin te gaan, zo’n windgong aan te schaffen en wat kool te koken.