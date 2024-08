De volkszanger die zong op alle feestjes van Wesley Sneijder

Als Wesley Sneijder’s achttiende verjaardag eraan komt, willen zijn vrienden een goede volkszanger uit Utrecht inhuren. Via via horen ze over een jongeman genaamd Michael Oomen, die net met zijn zangcarrière is begonnen. Met een belletje is het geregeld: Oomen komt zingen op de verjaardag van Sneijder, die dan nog in de A1 van Ajax speelt.

Sneijder wordt meteen fan van Oomen. De jaren daarna huurt hij de zanger steevast in als hij wat te vieren heeft. Van feestjes met Real Madrid en Ajax tot zijn huwelijk met Yolanthe in Toscane. “Ik heb dankzij Wesley een hoop mooie dingen meegemaakt voor een B-artiest uit Utrecht,” zegt Oomen als VICE Sports hem ontmoet in Nieuwegein. Daar managet hij nu vier dagen per week een casino. In het weekend trekt Oomen het land door als volkszanger.

VICE Sports: Michael, hoe ging het eraan toe toen je voor het eerst voor Wesley Sneijder zong?

Michael Oomen: Ik was toen pas net aan het zingen en zong op die verjaardag voor het eerst drie kwartier zelf een setje. Dat was hoe mijn zangcarrière begon en voor Wesley begon het in die tijd ook allemaal. Wesley is natuurlijk echt een Utrechts boeffie. Hij vond dat zingen gelijk heel erg leuk, dus voor alle feestjes daarna werd ik ook gelijk gevraagd. Ik heb een hoop mooie dingen meegemaakt dankzij Wesley.

Wat waren de eerste voetbalfeestjes waarvoor je werd ingehuurd?

Nou, ik heb weleens op de seizoensafsluiting van Ajax gezongen. Wes belde me op, want in die tijd was hij de jongen bij Ajax die altijd wel wat regelde. Toen heb ik in de Panama in Amsterdam opgetreden voor de hele selectie van Ajax. Op die avond heb ik samen met Wes zelfs nog het nummer Utereg me Stadsie gezongen. Ik heb trouwens ook op allebei zijn huwelijken gestaan. Op de eerste met Ramona tijdens het eten, later ook op het huwelijk met Yolanthe in Toscane. Maar ik heb ook op hele kleine feestjes voor een mannetje of twintig opgetreden, waar ook gasten als Afrojack waren. Stond ik daartussen als Utrechtse B-zanger. Dat vergeet ik niet gauw meer. Real Madrid was ook een hoogtepunt.

Bij de bruiloft van Wesley met Yolanthe. (Foto via Michael Oomen)

Real Madrid, dat lijkt me een mooi verhaal. Wat is daar gebeurd?

Ze speelden in de Champions League tegen Liverpool op een woensdagavond. Wesley belde me ineens op. “Lange, we hebben met de hele spelersgroep na de wedstrijd de bovenverdieping van een hotel afgehuurd. Daar gaan we een feestje geven met de vrouwen erbij. We hebben dan een Spaanse band, maar ik wil dat jij dan in de pauze wat gaat zingen.” Dat vond ik natuurlijk superleuk. Dus ik vloog erheen en zat tijdens de wedstrijd in Santiago Bernabéu op de spelerstribune lekker die wedstrijd te kijken. Daarna was dat feest.

Hoe ging dat feest eraan toe?

Heel bijzonder. Na het optreden kwam Fabio Cannavaro naar me toe en gaf hij mij een compliment. Dat was de omgekeerde wereld. De hele selectie was er. In die tijd had je Guti, Ruud van Nistelrooij, Rafael van der Vaart, Arjen Robben, Iker Casillas, Sergio Ramos, Raúl en ga zo maar door. Fantastisch. Wes en ik hebben voor die hele groep weer samen het nummer Utereg me Stadsie gezongen.

Haha, wat mooi, hoe ging dat voor al die Spanjaarden?

Dat was het mooiste van alles. Ik stond eerst alleen maar Engelstalig te zingen natuurlijk, voor die sterren. Toen kwam Wes naar me toe. “Lange, zing effe Utereg me Stadsie,” zei hij. Zo is hij dan ook. Ik zei dat hij even normaal moest doen, dat nummer kenden al die supersterren toch helemaal niet? Nou, toen is Wes op een tafel naast mij gaan staan, zodat we bijna even lang waren. Ik ben namelijk twee meter. Zo hebben we met zijn tweeën Utereg me Stadsie gezongen. Heel de selectie van Real Madrid ging in de polonaise. Sta je daar als twee Utrechtse jongens voor de crème de la crème van de voetbaltop.

Ben je daarna ook weleens door andere voetballers ingehuurd?

Naar aanleiding van dat optreden in Madrid heb ik ook vier keer voor Rafael van der Vaart gezongen. Ik heb drie keer op zijn fanclubdag bij zijn jeugdclub De Kennemers gezongen en een keer op het feestje dat Rafael gaf voor Sylvie Meis, toen ze genezen was van kanker. Dat was ook heel bijzonder. Toen belde Wesley me van tevoren op: “Ik ga naar Rafael van der Vaart, die geeft een feestje voor Sylvie. Ik weet niet wat ik moet geven, dus ik neem jou mee.” Dus ik was het cadeau. Bij De Kennemers heb ik trouwens nog een duet gezongen met Van der Vaart, Heb je even voor mij van Frans Bauer.

Wat heb je nog meer meegemaakt met Sneijder?

Zijn bruiloft met Yolanthe in Italië, een groter podium kan je eigenlijk niet krijgen. Dat kreeg zóveel media-aandacht. Het was natuurlijk de grote vraag wie daar op zouden treden. In de Privé stond een enorme foto van mij en mijn vriendin, met daarboven de kop: “Geen Robbie Williams, geen Madonna, maar Michael Oomen op de bruiloft van Wesley Sneijder”. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik kwam op alle radioshows, Hart van Nederland en Shownieuws, dus mijn familie werd helemaal gek. Mijn moeder zat te huilen voor de televisie, want haar zoon was ineens op tv. Dat was bijzonder. Die bruiloft was in 2010. Ik denk dat ik daarna nog vier jaar lang bij elk optreden aangekondigd ben als de huiszanger van Wesley Sneijder.

Met Rafael en Sylvie. (Foto via Michael Oomen)

Is Sneijder ook weleens op jouw feestjes geweest?

Nou, ik heb twee concerten gegeven in de Stadsschouwburg in Utrecht. Allebei de keren was Wesley erbij. Bij het eerste concert in 2005 heb ik een liedje voor mijn moeder gezongen, Mama van André Hazes. Na het concert kwam Wes naar me toe. “Lange,” zei hij. “Je hebt me laten huilen, naast je moeder. Er liepen zulke tranen over mijn wangen, prachtig.” En in 2011 had ik een tienjarig jubileumconcert in de Schouwburg. William Kaay, toen nog een gezamenlijke vriend van mij en Wes, vroeg wie ik in het voorprogramma wilde hebben. Het leek me leuk om eens wat anders te doen, een cabaretier erbij. Toentertijd was Najib Amhali heel populair, dus ik zei dat ik dat wel leuk vond. “Nou, dat is toevallig,” zei William. “Want dat is een vriend van Wes.” Dus hij belde Wes daarover op. Daarna hoorden we heel lang niks. En opeens werd ik ‘s nachts gebeld, dat vergeet ik nooit meer.

En toen?

Ik schrok me kapot en dacht dat er iets met mijn kinderen was. Maar het was Wes, met een slokje op. “Hé lange, hoe is het?,” zei hij. “Ik heb effe iemand voor je aan de lijn.” Toen kreeg ik Najib Amhali aan de telefoon. Hij was heel enthousiast en beloofde dat hij naar mijn jubileum zou komen. Een paar weken later kwam hij de Schouwburg binnenlopen. Het toeval wou dat FC Utrecht die dag legendarisch met 6-4 van Ajax had gewonnen. Amhali is natuurlijk voor Ajax, en die hele zaal was voor FC Utrecht. Rodney Sneijder zat toen bij FC Utrecht en gaf Amhali zijn shirt, en dat trok hij aan toen hij het podium opkwam. Die zaal werd helemaal gek. Najib Amhali in het voorprogramma van een B-zanger, in een shirt van FC Utrecht! Het was dat Wes dat contact had, anders doet zo’n groot iemand dat niet.

Michael Oomen met Najib Amhali. (Foto via Michael Oomen)

Kom je ook wat bij Sneijder zingen rondom zijn laatste interland?

Nee, ik heb tien jaar lang voor al zijn feestjes gezongen, maar op een gegeven moment houdt dat op. Het is natuurlijk ook de tijd van de dj’s geworden en zo. Wes is ook wat rustiger geworden met feestjes geven. Vroeger pakte hij elke gelegenheid aan om een feestje te geven, maar dat doet hij nu niet meer. Ik kwam al zingen als zijn zoontje jarig was, dan gaf hij een groot feest met familie en vrienden. Maar dat is iets van toen. Dus dat verwatert. De laatste keer was denk ik een jaar of vier geleden.

Vind je het jammer dat je de laatste jaren niet meer bent gevraagd?

Tuurlijk is dat jammer, ik heb dankzij Wes mooie dingen meegemaakt. Maar goed, hij was toen ook jong. Als je tien jaar lang op elk feestje hebt gezongen, is het ook een keer mooi geweest.

