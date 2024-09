Volwassenen vertellen over de seksfratsen die ze als kinderen uithaalden

Op mijn tiende kwamen er weleens vriendjes bij me langs om te slapen en films te kijken. Zo nu en dan kwam het voor dat iemand ‘per ongeluk’ terechtkwam op een kanaal waar buitenlandse films werden uitgezonden, waarbij soms seksscènes te zien waren van vrouwen die met elkaar gingen, en waarbij je vrij gedetailleerd diverse lichaamsdelen in beeld zag. We moesten dan allemaal een beetje ongemakkelijk lachen, en vonden het allemaal goor. Toch bleven we gebiologeerd door wat er op het scherm te zien was.



Op een willekeurige zaterdagavond zei een vriendje tegen me: “Laten we gewoon kijken, dat wordt lachen,” niet wetende dat hij op dat moment onze levens veranderde. Ik kan me herinneren dat ik later tegen hem zei dat niemand mocht weten dat we een pornofilm hadden gekeken. Ik kan nu inmiddels wel toegeven dat ik dat alleen maar zei in de hoop dat we er wat meer over zouden praten, en de film nog een keer zouden gaan kijken. Kinderen zijn af en toe best raar.

Tegenwoordig schaam ik me hier niet meer voor, en weet ik dat veel mensen dit soort vreemde, seksueel getinte verhalen over hun kindertijd hebben. Verhalen van kinderen die in het onbekende doken, gewoon om te weten te komen waar al die ophef over seks nou precies vandaan komt. Een beetje vozen, kleren uittrekken en elkaar nepzoenen terwijl je de televisie kon horen in de andere kamer. Ik vroeg het internet en mensen die ik ken of ze hun verhalen met me wilde delen. Ik verzekerde ze dat ze anoniem mochten blijven. Hier zijn ze:



Let op: deze verhalen gaan over piepjonge mensen die destijds seksuele ervaringen hebben opgedaan. Voor sommige mensen zou dit een gevoelig onderwerp kunnen zijn.

“Op mijn zevende moest ik met Georgia, een vriendin van me, tongzoenen om even op haar Gameboy te mogen spelen. Onze moeders waren vriendinnen, dus je zou het kunnen zien als een gedwongen vriendschap. Ze was een heel seksueel meisje en stopte tennisballen in haar buiktruitje, om zo te veinzen dat ze tieten had. Ze had alleen maar Tetris op haar Gameboy, maar mijn moeder wilde absoluut niet dat ik videospelletjes zou spelen, dus al met al was het een goede deal. We hebben geen contact meer, maar ik hoorde dat ze gelukkig is getrouwd en zes kinderen heeft.” – Alice, 30*

“Toen we zeven of acht waren kwam mijn beste vriend vaak bij me slapen. Nadat we op bed werden gelegd begonnen we een spel te spelen waarbij we onze piemels vastpakten en deden alsof het joysticks waren. Wie als eerste een stijve kreeg verloor…” – Mark, 31

“Ik zoende weleens met mijn nichtje. Ik heb dit serieus nog nooit aan iemand verteld. We waren toen ook pas een jaar of vijf, dus we hadden niet echt een idee waar we precies mee bezig waren, maar we wisten wel dat het eigenlijk niet mocht. Raar om daar aan terug te denken.” – Ryan, 24

“Een van mijn vrienden op de basisschool was helemaal gek van die Lego-paarden, waar ze altijd mee speelde. Nou ja, ‘spelen’ was misschien niet helemaal het juiste woord. Het spel was om de paarden elkaar met elkaar te laten neuken, heel lang achter elkaar, en daarbij hele gekke paardengeluiden te maken. Ik was zelf niet per se een groot fan van dit spel, maar ik had niet van dat soort Lego-paarden en zij wel, dus ja, dan moet je wel he. Wat kan ik erover zeggen? Ik was echt een paardenmeisje.” – Ella, 24

“Er was een meisje dat tegenover me woonde toen ik kind was. Ze was een jaar of twee ouder dan ik en we deden een hoop dingen samen. Ik ging in het weekend vaak bij haar spelen, omdat zij kabel-tv had en wij niet. Ze had ook een videoband van Pippi Langkous, waar we door geobsedeerd waren. Iets van vijf of zes keer eindigden we in bed in onze onderbroek en deden we een soort van alsof we seks hadden, zonder elkaar of onszelf echt aan te raken. Vier jaar later gingen we allebei naar dezelfde middelbare school en was ze opeens heel gemeen tegen me – ze zat in een groepje met allemaal hele gemene meisjes, die sigaretten rookten in de wc en shit van mensen stalen – en ik denk dat die avonturen in bed daarvan de reden waren. Ik denk dat ze doodsbang was dat ik het tegen mensen zou vertellen.” – Kate, 28

“Toen ik een jaar of vier, vijf was, had ik een enorme teddybeer, ongeveer net zo groot als ikzelf, en zo nu en dan trok ik al mijn kleren uit en wreef ik hem tegen me aan.” – Laura, 24

“Ik zat op de basisschool met een meisje, met wie ik na school af en toe naar mijn slaapkamer ging om elkaar, met wederzijdse goedkeuring – voor zover dat iets waard is op die leeftijd – aan te raken. Na een paar keer werden we bijna betrapt door mijn zus, en daar waren we zo van geschrokken dat we het daarna nooit meer deden. We spreken elkaar nu nog zelden en ik denk echt dat dat er iets mee te maken heeft. We schamen ons er twintig jaar later allebei nog steeds voor. Best gestoord eigenlijk.” – Petra, 28

“Op mijn dertiende masturbeerde ik samen met mijn vrienden in dezelfde kamer, tijdens LAN-party’s. Ik realiseer me eigenlijk nu pas dat niet iedereen dat op die leeftijd deed. Volgens mij gingen we er gewoon vanuit dat het een dingetje was, omdat we het in pornofilms en op internet zagen. Ik heb nog een paar van dezelfde vrienden. We lachen erom, maar het is ook best ongemakkelijk.” – David, 31

“Ik ging weleens naakt met de zoon van vrienden van mijn ouders dingen doen, als we alleen thuis waren. Ik heb tegenwoordig een heel gek gevoel bij deze herinneringen. Ik kan het gevoel dat ik toen had nog steeds voelen in mijn maag. Het ging altijd wel ver, maar niet te ver. Ik ben er vrij zeker van dat we gewoon twee kinderen waren die geen idee hadden wat ze aan het doen waren. We deden seks na, omdat we er al zoveel over hadden gehoord, maar er niet over mochten praten. Zelfs als ik er nu aan denk, dan kan ik de geur van de kamer ruiken, en het licht de kamer in zien schijnen. We zijn nu beide gay. Misschien hebben we elkaar geholpen om hier juist achter te komen!” – Nina, 27

“Wow, ik heb hier al heel lang niet meer over nagedacht. In onze straat werd er met kerst altijd een straatfeest georganiseerd. De jongens fietsten dan een beetje door de buurt, en de meisjes zaten in hun kamer met speelgoed te spelen. Vreselijk saai, ik weet het, maar dat is hoe het ging. Het gebeurde wel een paar keer dat de meisjes spelletjes speelden en elkaar moesten kussen, dat soort dingen. Zulke kleine freaks.” – Charlie, 29

“Ik denk dat dit voorbeeld beter te begrijpen valt onder het mom van nieuwsgierigheid in plaats van seksualiteit, maar mijn buren en ik waren weleens naakt en dan keken we gewoon naar elkaars lichaam. Het begon toen we af en toe in een opblaasbad in de achtertuin zwommen, en daarna werd het een ritueel, denk ik.” – Francis, 26

*Alle namen zijn gefingeerd