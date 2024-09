Voor 160 euro kun je met spyware in iemands telefoon kijken

Een vriend en ik hebben een privé-gesprek in een overvolle, rumoerige bar in Berlijn. Zo’n 6500 kilometer verderop luisterde iemand ons af vanuit zijn appartement in New York.

De spion had op afstand de microfoon in mijn smartphone aangezet met slechts een smsje. Hij heeft mijn smartphone in een klap omgetoverd in een draagbaar en onopgemerkt afluisterapparaat. Het was geen top secret overheidsprogramma en er was geen duur spionage-apparaat voor nodig: het was iets wat iedereen kan kopen voor 160 euro of minder.

Videos by VICE

Welkom in de wereld van grote, ongereguleerde spyware-industrie voor consumenten – die bestaat uit krachtige, kwaadaardige software voor computers en telefoons die jaloerse geliefden, commerciële concurrenten of foute agenten gewoon online kunnen kopen.

Lees verder op Motherboard.