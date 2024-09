Voor Armand Dijcks hoeven golven nooit te stoppen met golven

Een goede golf kan niet lang genoeg duren. Hoe mooi zo’n waterkrul ook is vlak voordat hij zich kapot slaat op de kust, het duurt maar even. Gelukkig zet Armand Dijcks de tijd even stil met zijn korte filmpjes, waarin de golfslag eeuwig duurt. De Nederlandse filmmaker gebruikte foto’s van de Australische fotograaf Ray Collins en maakte daarmee The Infinite Now. Meestal worden de korte filmpjes als GIFs gepubliceerd, maar Dijcks koos er ook voor om er een korte film van te maken voor dit project.

Op zijn computer speelde Dijcks met vervorming van de foto’s van spetterend water en was verrast hoe realistisch de beweging leek. Daarom besloot Dijcks de methode voor een groter project te gebruiken en legde contact met Collins, wiens fotografie hij al langer bewonderde.



Videos by VICE



In zijn blog over het project schrijft Dijcks: “Niet alle afbeeldingen waren even geschikt voor deze techniek. Het is ook gewoon een beetje proberen. Het helpt me in in mijn hoofd te visualiseren hoe de golf in de werkelijkheid zou bewegen, omdat ik natuurlijk met een afbeelding werk en geen video heb om aan te refereren.”

Toch is het bijzonder goed gelukt. Bekijk het resultaat hieronder:

Check hier de hele video:





Kijk op de website van Armand Dijcks en Ray Collins voor meer van hun werk.