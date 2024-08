Voor en na Dour: portretten van festivalgangers

Deze dertigste editie van het festival heeft zijn beloftes waargemaakt. Het programma, de sfeer, het weer, de terrein, het was allemaal top. Maar zoals het gezegde gaat: “De mensen maken het feestje.” In dit geval maken de mensen Dour. Wij waren erbij om vast te leggen welke sporen het festival achterlaat op lichaam en geest van zij die het geluk hadden het mee te maken. Het was zeker niet gemakkelijk om iedereen terug te vinden na vijf dagen, maar over het algemeen hebben jullie je aan je woord gehouden.

Wendy, onverzadigbaar: “Zelfs na vijf dagen zijn we er nog, en we zijn nog steeds klaar om alles te geven.”

Videos by VICE

Emilie, doodmoe: “Ik denk dat we deze keer maar niet zullen vragen waar de afterparty is.”

Aleks, doorbakken: “Poseren voor de foto kost al enorm veel moeite, zeker zo in de zon, dus ik denk niet dat ik een magische quote kan verzinnen.”

Miro, altruïstisch: “Ik denk dat ik jullie op jullie wenken bedien: ik heb echt hard gefeest. Dat ga je goed kunnen zien op de voor en na-foto.”

Christelle, vastberaden: “We hebben alles gegeven om te dansen, zingen, lachen, en op de laatste dag doen we gewoon zo voort.”

Hélène, geïnspireerd: “DOUREUUUUUUUH”

Fleur, moderne hippie : “We verheugen ons er al op om volgend jaar terug naar hier te komen. Het is altijd een verrassing. Hoewel de omgeving vertrouwd is, zijn de andere bezoekers, de nieuwe artiesten en onze verwilderde staat telkens eens stapje in het onbekende.”

Matthias, Fransman : “WE ZIJN WERELDKAMPIOEN!”

Esteban, ongeduldig: “Ik zou kunnen zeggen dat jusqu’ici tout va bien mais (citaat uit La Haine, red,), maar dan word ik nog beschuldigd van plagiaat. Alleszins, we gaan vanavond nog naar afsluiter Manu Le Malin die ons de oren gaat openen. Morgen wordt een moeilijke dag.”

Sara, sportief: “Dit jaar hebben de moshpits sporen nagelaten, maar dat is eerder positief, niet?”

Théo, geïnspireerd (bis): “Sorry voor het wachten maar ik zat op het toilet … Zullen we dat in een keer houden als citaat?”

Tom, fatalistisch: “Dit jaar was het echt stevig … Maar goed, dat zeg ik elk jaar.”

Clara, trendgevoelig : “Het was dit jaar zo warm dat we ons hebben moeten aanpassen op vestimentair gebied. Het is een beetje Mad Max maar uiteindelijk is deze Adidas-vest aan flarden een voltreffer, toch?”

Nicolas, vooruitziend: “Oké, ik had niet voor elke dag van het festival een andere zonnebril maar ik was toch redelijk goed voorbereid.”

Benoît, geïnspireerd (tris): “Aangezien jullie foto’s van mijn vrienden hebben gemaakt, kom ik ook maar langs.”

Hugo, kwaadaardig: “Merken jullie niets? Ik heb moeite gedaan om jullie serie te saboteren en er vandaag properder uit te zien dan op de eerste dag.”

Marine, incognito: “Ik heb op beide foto’s mijn zonnebril opgehouden, zodat als iemand me ooit per ongeluk tegenkomt ik nergens spijt van hoef te hebben.”

Nicolas, speels: “Ik kom net van Polo et Pan, wat een feest.”

Jeff, Clooney: “Zoals je kan zien heb ik het hele festival met een glimlach beleefd. Ik heb goed gegeten, goed geslapen, goed gefeest, ik ben niet bestolen … What else?”

Thibaut, wiskundig: “Ik herinner me niet eens mijn hoeveelste Dour dit is, maar een ding is zeker: deze editie hoeft niet onder te doen voor de vorige.”

Lola, verloren lammetje: “Ik was hier met twee vrienden, maar die ben ik helaas verloren. Maar ik ben er tenminste, fris of niet.”

Wil je meer lezen over vette concerten, lauwe pintjes en beeldschone festivalgangers? Check dan VICE Festivals.



Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com

Bonus: mooie mensen die we onderweg verloren zijn. We hopen dat jullie goed thuis zijn geraakt.

Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.