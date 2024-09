Voor iedereen die mee wil praten over bitcoin en ethereum

Acht jaar nadat de anonieme Satoshi Nakamoto bitcoin ter wereld bracht, zijn er verschillende cryptocurrencies opgekomen en ondergegaan. Vandaag de dag zijn bitcoin en ethereum de grootste cryptocurrencies ter wereld met een ruime voorsprong. Veel programmeurs, investeerders, bedrijven en leken zijn ervan overtuigd dat deze valuta op basis van blockchain het in zich hebben om de wereld op veel verschillende manieren te veranderen.

In deze introductie vind je een deel van de berichtgeving van Motherboard over bitcoin en ethereum, om jou up to date te brengen in de constant veranderende wereld van cryptocurrencies. Hoewel Motherboard ook over andere altcoins geschreven heeft als Monero, Zcash, Auroracoin en Dogecoin, gaan we het hier alleen over bitcoin en ethereum hebben. Daarnaast hebben we al heel vaak over dit onderwerp geschreven, dus presenteren we je onze grootste hits.

Als je alles al weet over bitcoin en over ethereum wil leren, moet je vooral onze ethereum-gids lezen.

BITCOIN

Waarom de identiteit van Satoshi Nakamoto ertoe doet (2016)

Satoshi Nakamoto is de naam die bovenaan het beruchte bericht uit 2009 staat waarin bitcoin aan de wereld werd geïntroduceerd. Niemand weet of Nakamoto een individu of een collectief is, of wat zijn bedoelingen zijn.



We bezochten een Chinese bitcoin-mijn die 1.3 miljoen euro per maand opbrengt (2015)

Deze documentaire van Motherboard neemt je mee naar een ondergrondse bitcoin-mijn op het platteland van China. Na de release viel bitcoin al gauw ten prooi aan de macro-economie, wat inhield dat een gigantische mijnoperatie ergens met lage energieprijzen de enige manier was om winstgevend bitcoin te mijnen – zoals China. Ver weg van de smetteloze datacenters in Palo Alto haalt deze aftandse Chinese mijn niettemin miljoenen in bitcoin binnen.

Bitcoin is totaal niet duurzaam (2015)

Waarom de energiekosten voor één bitcoin-transactie even hoog zijn als het dagelijkse energieverbruik van anderhalf Nederlands huishouden.

Bitcoin zou het basisinkomen mogelijk kunnen maken (2015)

De eerste experimenten met basisinkomens zijn inmiddels geweest. Dat was spannend, maar het huidige systeem is nog lang niet optimaal. Cryptocurrencies zoals bitcoin zouden kunnen helpen om het hele proces makkelijker te maken, of in ieder geval efficiënter.

ETHEREUM

Ethereum wordt de revolutie die kan leiden tot een gedecentraliseerd internet (2015)

De komst van het internet zou zorgen voor een wereldwijde markt van vrij beschikbare informatie. Dat bleek in de praktijk allesbehalve het geval. De komst van ethereum zou hier wel eens verandering in kunnen brengen.

86 grote partijen hebben zich aangesloten bij de Ethereum Alliance (2017)

De Enterprise Ethereum Alliance is een consortium van Fortune 500-bedrijven en nationale actoren die de ethereum-blockchain in hun respectievelijke industrieën willen gebruiken. Een van de nieuwste leden is de nationale bank van Canada. Maar waarom kozen ze niet voor bitcoin?

Door het mijnen van ethereum zijn videokaarten niet meer aan te slepen (2017)

Kun je nergens meer een videokaart vinden? Dat komt door de mensen die ethereum minen.

Hoe je ook als noob een ethereum-miner kunt bouwen (2017)

De kern van het ethereum-netwerk bestaat uit miners die cryptografische hashfuncties oplossen om Ether te verdienen. Hier een gids voor hoe je ook als idioot kunt beginnen met mijnen.