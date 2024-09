Voor Winne hoeft Kempi alleen aan zichzelf te bewijzen dat hij de beste is

Winne is altijd een soort vaderfiguur geweest binnen de hiphop. Met zijn eigen label Couture 33 doet hij dat tegenwoordig op een zichtbare manier, maar jaren geleden was hij ook al belangrijk in de loopbaan van verschillende rappers, waaronder Kempi. Ze maakten verschillende tracks samen, en buiten de studio diende Winne als begeleider voor Du Zoon. In zijn inmiddels legendarische 101Barz-sessie uit 2009 rapt Kempi: “Winne was mijn mentor, voor hulp bel ik Kees op.” Vrijdag brengt hij zijn nieuwe mixtape uit, dus belden we Winne om met hem terug te kijken op de begindagen van Kempi’s carrière.



Noisey: Weet je nog wat de eerste track was die je van Kempi hoorde?

Winne: Zoveel Stress, dat moet in 2006 zijn geweest. Wat me gelijk opviel is dat hij totaal anders klonk dan de rest, dus ik kon het niet gelijk plaatsen. Hij was al heel melodieus, eigenlijk precies zoals de jongens van nu. Ik had gelijk door dat ik met een hele speciale jongen te maken had.

Wat maakte zijn muziek dan zo bijzonder?

Het bevat ziel. Je hoort dat hij bezig is met wat hij wil vertellen, niet met wat de luisteraar wil horen. Daarnaast gebruikt hij zijn stem heel sterk als instrument, en durft hij daarin kwetsbaar te zijn en zich ook kwetsbaar op te stellen. Zoveel Stress gaat nou eenmaal niet over hoe lekker hij zich voelt.

Wanneer werkte je voor het eerst met hem samen?

Op een gegeven moment zat hij vast, en Kees had hem de Rotterdam Mixtape gegeven, waar ik op sta. Toen hij vrij kwam wilde hij eigenlijk gelijk met mij de studio in. Niet snel daarna ben ik met Feis naar Eindhoven gereden en hebben we de Nigga-remix gemaakt. We troffen echt een studiomonster aan. Je gaat niet weg zonder dat je iets tofs hebt gemaakt. Als je die dag eigenlijk geen zin hebt om op te nemen, dan verandert dat wel als je hem bezig ziet.

Ik denk dat dit ook een van de piekmomenten van zijn carrière was. Dat heeft niet eens te maken met hoe de muziek klinkt, maar wel met dat hij op dat moment totaal niet bezig was met de wereld om hem heen. Alleen met het maken van muziek. Ik hoop dat hij dat weer terug kan vinden. Aan gretigheid zal het nooit liggen, dat is gewoon zijn aard, maar ik hoop dat hij zich meer kan afsluiten van externe invloeden.

Denk je dat hij daar moeite mee heeft?

De mening van derden, of dat nou over zijn muziek, lifestyle of geschiedenis gaat, kan hij moeilijk parkeren. Zodra hij dat weet te doen, is het gewoon klaar. Dan zal er altijd classic-materiaal van hem uit blijven komen.

Je was ook een soort mentor voor hem, zo komt naar voren in de ‘Free Kempi’-docu. Hoe was het om hem te begeleiden?

Ik geloof dat je mensen niet moet vertellen hoe ze iets moeten doen, maar dat je het moet laten zien. Ik ben kalm en vrij bedachtzaam, en dat zijn eigenschappen die Kempi niet heeft. Daarom had hij mij waarschijnlijk graag aan zijn zijde.

Waar hebben jullie het dan over?

Hij kan hele heftige moodswings hebben, een beetje als een ongeleid projectiel. Daarom probeer ik hem te helpen relativeren. Het leven draait niet alleen om dit moment of om deze emotie. Er komt ook weer een morgen, en met morgen komen er andere gevoelens voor in de plaats. Als er negatieve dingen binnenkomen, komen er ook negatieve dingen naar buiten. Dan raak je in een vicieuze cirkel. Het wordt tijd voor hem om daar voor eens en voor altijd uit te breken.

Hoe dan?

Misschien door uit een andere bron te putten. Nieuwe dingen leren is niet zo moeilijk, maar gewoontes afleren is een hel. Misschien is het te vergelijken met emotionele eters. Als dat de plek is waar je naartoe gaat als dingen even tegenzitten, en dat is wat je kent, dan is het heel moeilijk om daar iets voor in de plaats te vinden. En in het geval van Kempi ben je bij één misstap gelijk terug bij af. Ik ben geen psycholoog, en ik weet niet hoe hij dat op kan lossen, maar ik weet wel dat hij er heel graag uit wil komen.

Hoezo is dat nog niet gelukt, denk je?

Aan muziek maken heeft het nooit gelegen, dat kan hij als de beste, maar hij is ook heel goed in dingen kapotmaken. Slopen zit in zijn patroon. En dan kun je nog zo’n mooi paleis bouwen, maar als je dat drie dagen later weer met de grond gelijk maakt… ja. Dan heb je maar drie dagen in een paleis kunnen wonen.

Gaat het hem nu wel lukken om zijn status als beste rapper van Nederland waar te maken?

Voor mij hoeft dat niet, in mijn ogen is hij al een legende. Hij hoeft niets te bewijzen. Als dat is wat hij wil doen, moet hij dat zeker doen. Maar het is belangrijk om te onthouden dat het niet gaat om wat de wereld vindt, het gaat om wat hij zelf vindt. Voor zo’n pure artiest als Kempi hoort wat de wereld van hem vindt op een tweede of derde plaats te komen. Het is leuk als mensen hem als kroonprins zien, maar besef wel dat diezelfde mensen hem die kroon ieder moment kunnen afnemen. Daarom is het zaak voor hem om zichzelf te kronen, en dat kan alleen als hij de mening van de rest van de wereld loslaat.

