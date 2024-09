Voor Winne hoeft Kempi alleen aan zichzelf te bewijzen dat hij de beste is

Winne is altijd een soort vaderfiguur geweest binnen de hiphop. Met zijn eigen label Couture 33 doet hij dat tegenwoordig op een zichtbare manier, maar jaren geleden was hij ook al belangrijk in de loopbaan van verschillende rappers, waaronder Kempi. Ze maakten verschillende tracks samen, en buiten de studio diende Winne als begeleider voor Du Zoon. In zijn inmiddels legendarische 101Barz-sessie uit 2009 rapt Kempi: “Winne was mijn mentor, voor hulp bel ik Kees op.” Vrijdag brengt hij zijn nieuwe mixtape uit, dus belden we Winne om met hem terug te kijken op de begindagen van Kempi’s carrière.

Noisey: Weet je nog wat de eerste track was die je van Kempi hoorde?

Winne: Zoveel Stress, dat moet in 2006 zijn geweest. Wat me gelijk opviel is dat hij totaal anders klonk dan de rest, dus ik kon het niet gelijk plaatsen. Hij was al heel melodieus, eigenlijk precies zoals de jongens van nu. Ik had gelijk door dat ik met een hele speciale jongen te maken had.