Vraag het Punker Douwe – punk en commercie

Punker Douwe leeft nog. Jaren geleden beantwoordde hij op VICE lezersvragen alleen zoals hij dat kan. Douwe Truijens was toen nog frontman van Gewapend Beton. Die band is dood, tegenwoordig is hij voorman van Death Alley, maar punk is-ie nog altijd. In deze chaotische tijd waar niets is wat het lijkt, is Punker Douwe je kompas.



Hoi Punker Douwe! Ik vroeg me af: hoe kan ik me nog punk kleden nu iedereen met een Ramones-shirt loopt?

Beste naamloze vraagsteller,

Dank voor je kritische post-Willem Wever-vraag. Leuk idee om de verkoop van punkshirts bij de H&M aan te kaak te stellen in het kader van de punkserie. Maar laten we het eerst eens hebben over ‘een punkserie bij VICE’. Hoe punk is dat? Min drie op een schaal van nul tot tien, min vier hooguit. Denk je dat er ook maar één punker met goed verstand zit te wachten op een punkweek? Waarschijnlijk niet. Dan had-ie zich wel aangesloten bij de Eindhovense ochtendvierdaagse of de trombonevereniging op Schiermonnikoog, in plaats van zich jarenlang de trommelvliezen uit de oren te dreunen met FEAR, The Damned, Dead Boys, MC5, Bad Brains en andere bands die ik goed vind.

Maar wat is je vraag eigenlijk? Hoe het zit met punk en commercie? Of hoe het zit met het dragen van een shirt waar je niets mee van doen hebt, gewoon om hoe het eruit ziet? Ik hoop het tweede want daar ga ik nu iets over zeggen. Sid Vicious – die in deze context toch wel als voorbeeld aangehaald mag worden – droeg geregeld een T-shirt met een groot hakenkruis erop. Is dat meer of minder punk omdat hij waarschijnlijk niet eens wist wie Joseph Goebbels was of omdat hij het Horst Wessellied niet mee kon zingen? Als het volgens jou ‘minder punk’ is, dan zeg je dus dat Sid Vicious minder punk was en dat kan niet, en als je ‘meer punk’ zegt dan is Lady Gaga ook punk doordat ze een punkjack draagt en geen flauw idee heeft waar het over gaat. Dus wat je antwoord ook is (mail het maar naar de redactie, oh wacht, je bent de redactie), het is fout. Dat is nou juist zo punk, en daarom is het nog steeds punk om een shirt van de Ramones te dragen.

Bovendien worden statements niet per definitie minder krachtig als ‘iedereen het doet’. Hans van der Togt zou in Rusland nog steeds een alcoholist zijn. Klimaatverandering wordt alleen maar succesvoller als iedereen een beetje meedoet. En ik heb weleens in m’n eentje een Women’s March gedaan, maar dat had aanzienlijk minder impact dan toen we laatst met een mannetje of twee miljoen waren.

Ik zeg dus altijd maar zo: beter vijftien Ramones-shirts in de Kalverstraat dan heel erge dorst hebben, want dat is ook geen pretje.

Groet,

D-rol

Beeld door Rebecca Camphens.

