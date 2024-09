Vraag het Punker Douwe – punk en de liefde

Punker Douwe leeft nog. Jaren geleden beantwoordde hij op VICE lezersvragen alleen zoals hij dat kan. Douwe Truijens was toen nog frontman van Gewapend Beton. Die band is dood, tegenwoordig is hij voorman van Death Alley, maar punk is-ie nog altijd. In deze chaotische tijd waar niets is wat het lijkt, is Punker Douwe je kompas.

Hoi Punker Douwe, ik ben zelf geen punker maar ik ben verliefd op een punkmeisje. Ze is heel mooi maar hoe kan ik een punkmeisje versieren als ik zelf geen punk ben?!

Medium tot redelijk gewaardeerde vraagsteller,

Ik zou het op prijs stellen als je de volgende keer in elk geval je naam vermeldt, ook al is het een pseudoniem. Ik vind dit zo onpersoonlijk en anoniem, en dan moet ik nog over ‘de liefde’ gaan beginnen ook. Zes jaar geleden hadden VICE-lezers met interesse in ‘punk en zo’ tenminste nog wat fatsoen. “Is het wel punk om fatsoen te hebben?” Eén vraag tegelijk graag.

