Vraag het Punker Douwe – punk en de liefde

Punker Douwe leeft nog. Jaren geleden beantwoordde hij op VICE lezersvragen alleen zoals hij dat kan. Douwe Truijens was toen nog frontman van Gewapend Beton. Die band is dood, tegenwoordig is hij voorman van Death Alley, maar punk is-ie nog altijd. In deze chaotische tijd waar niets is wat het lijkt, is Punker Douwe je kompas.

Hoi Punker Douwe, ik ben zelf geen punker maar ik ben verliefd op een punkmeisje. Ze is heel mooi maar hoe kan ik een punkmeisje versieren als ik zelf geen punk ben?!

Medium tot redelijk gewaardeerde vraagsteller,

Ik zou het op prijs stellen als je de volgende keer in elk geval je naam vermeldt, ook al is het een pseudoniem. Ik vind dit zo onpersoonlijk en anoniem, en dan moet ik nog over ‘de liefde’ gaan beginnen ook. Zes jaar geleden hadden VICE-lezers met interesse in ‘punk en zo’ tenminste nog wat fatsoen. “Is het wel punk om fatsoen te hebben?” Eén vraag tegelijk graag.

Afijn, met deze vraag veronderstel je dat ik weet hoe je een punkmeisje moet versieren als niet-punker. Dat is nogal wat: hoe moet ik nou weten hoe het is om niet-punker te zijn? Ik ben zelf ook al heel lang verliefd op een punkmeisje dat heel mooi is dus ik kan je vanuit dat perspectief wel iets proberen bij te brengen.

Kijk, punkers zijn net mensen. Dus de trucjes die bij mensen werken als je ze probeert te versieren, zou je ook kunnen proberen bij jouw punkmeisje: je mond houden als je erg uit je mond stinkt, aan de kant gaan als zij met achttien halve liters onder haar armen zich een weg door het kraakpand probeert te banen en jij precies in haar loop staat, je bekwaam opstellen (wat betekent dat eigenlijk?), quasi-begrijpend knikken als zij iets over ‘het systeem’ begint te blèren, en last but not least geen sokken in sandalen dragen. Maar het belangrijkste is: stem NOOIT op de VVD. Een PVV’er kun je het haast niet kwalijk nemen, net zomin als je het iemand kwalijk kan nemen dat hij zich toch door Tel Sell heeft laten verleiden een 48-delig minidiskpakket van DJ Jean te kopen omdat diegene denkt het toch wel echt nodig te hebben en zichzelf tekortdoet als hij het niet nu in huis haalt met die bonusbox van spoken word van Hans Christian Andersen ft. Lil’ Kleine er he-le-maal gratis bij. Dat is alleen maar aandoenlijk – daarmee zou je zelfs moederlijke gevoelens kunnen opwekken, en dan is succes een stap dichterbij. Maar VVD, doe het niet. Fuck die partij, en alle mensen die zich daarvoor inzetten. Fuck ze (ja kinderen, het is extreem punk om ongenuanceerd uit de hoek te komen). Dat vindt dat punkmeisje van je hopelijk ook. En vindt ze het niet, dan mag je best geweld gebruiken. Niet als versiertruc (dat heb je allang niet meer nodig want wat moet je met zo’n kind?!), maar als corrigerende tik. Maar je moet niet over de VVD blijven doorzagen als het om liefde gaat, dat gaat uiteindelijk vervelen.

Naast deze essentiële tips blijft het belangrijkste dat je reageert op haar reactie (net zoals bij het beffen). Als zij helemaal niet reageert, dan is het raadzaam alvast een blik Euroshopper-bier voor haar te halen voor als ze weer bijkomt. Daarmee scoor je punten. En als ze je niet-begrijpend aankijkt als je liefkozend iets over de olifanten van Hannibal in haar oor fluistert, dan moet je misschien Engels spreken. Als zij begint met tongen, moet je vooral NIET weglopen – daarmee verklein je je kansen aanzienlijk bij zo’n punkmeisje.

Ten slotte nog een tip die ik je meegeef vanuit mijn eindeloze inlevingsvermogen waarin ik me probeer voor te stellen hoe het is om als niet-punk in deze wereld te verblijven: doe je niet punker(der) voor dan je bent, alleen maar omdat zij zo knap is. Als jij met je net iets te ruime Ramones-shirt van H&M aan komt lopen en zij zucht dat ze toch zo’n hekel heeft aan het nummer Anarchy in the UK, doe dan niet alsof je weet waar ze het over heeft want dat is dan al de zoveelste afknapper.

Wist je trouwens dat ‘punk’ vroeger een Engels woord was?

Succes ermee,

D-rol

Beeld door Rebecca Camphens

