Vraag het Punker Douwe: punk en stemmen

Punker Douwe leeft nog. Jaren geleden beantwoordde hij op VICE lezersvragen alleen zoals hij dat kan. Douwe Truijens was toen nog frontman van Gewapend Beton. Die band is dood, tegenwoordig is hij voorman van Death Alley, maar punk is-ie nog altijd. In deze chaotische tijd waar niets is wat het lijkt, is Punker Douwe je kompas.

Hoi Punker Douwe, Wat doe je als punker tijdens de verkiezingen? Is stemmen wel punk? Groetjes van Meredith

Videos by VICE

Hai Meredith,

Weet je wat punk is? Telkens zulke actuele vragen stellen. En ik maar antwoord geven.

Hoe dan ook, het zit wat mij betreft zo dat – mocht het je interesseren – punk grofweg twee gezichten kent waar het gaat om politiek. Enerzijds heb je de overwegend links en progressief georiënteerde politiek betrokken punks, die bijvoorbeeld naast kraken ook demonstreren, actievoeren tegen de gevestigde orde, en naar politieke punknummers luisteren terwijl ze over de muziek heen iets over ‘het systeem’ blèren.

Lees verder op Noisey.