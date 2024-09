Vraag het Punker Douwe: punk en stemmen

Punker Douwe leeft nog. Jaren geleden beantwoordde hij op VICE lezersvragen alleen zoals hij dat kan. Douwe Truijens was toen nog frontman van Gewapend Beton. Die band is dood, tegenwoordig is hij voorman van Death Alley, maar punk is-ie nog altijd. In deze chaotische tijd waar niets is wat het lijkt, is Punker Douwe je kompas.

Hoi Punker Douwe,

Wat doe je als punker tijdens de verkiezingen? Is stemmen wel punk?

Groetjes van Meredith

Hai Meredith,

Weet je wat punk is? Telkens zulke actuele vragen stellen. En ik maar antwoord geven.

Hoe dan ook, het zit wat mij betreft zo dat – mocht het je interesseren – punk grofweg twee gezichten kent waar het gaat om politiek. Enerzijds heb je de overwegend links en progressief georiënteerde politiek betrokken punks, die bijvoorbeeld naast kraken ook demonstreren, actievoeren tegen de gevestigde orde, en naar politieke punknummers luisteren terwijl ze over de muziek heen iets over ‘het systeem’ blèren.

Aan de andere kant heb je het totaal nihilistische “no future-” en “fuck the world”-gezicht van punk. Kijk maar naar Sex Pistols, of nog beter Germs: die gunden zichzelf liever iets van een lolletje dan dat ze probeerden de godvergeten grauwe toekomst een wat fraaiere kleur te geven. De wereld lekker in de stront laten zakken en met een spuit heroïne in je oogbal met mekaar op de vuist gaan bij een punkconcert, de omstanders daarbij in het ongewisse laten of het een moshpit betreft of gewoon een gevecht – een verschil dat die omstanders ook geen fuck interesseert.

Dat punk-idealisme en het punk-nihilisme lijken haaks op elkaar te staan als een ware punk-paradox. Maar dat is niet zo want ook de nihilistische punkreflex is politiek geladen: het komt net zo goed voort uit het idee dat de maatschappij er niet voor hen is. Het zich zo opzichtig afzetten tegen “het establishment” is in die zin gewoon een dikke vinger waarbij een leus als “fuck it, als er voor mij niets te halen valt, doe ik gewoon niet meer met jullie mee” niet zou misstaan.

Nou kun je denken, hé, maar Wilders is ook tegen het establishment en gaat ook tegen de stroom in, dus is Wilders ook wel punk, maar dat is een domme gedachte. Die gast is een machtsbeluste, racistische en voor het land gevaarlijke rat – en dat zijn drie ingrediënten die zich moeilijk met punk laten rijmen (alleen “rat” is wel punk: sommige punx hebben ratten, en ratten kunnen zelf ook punk zijn. Hangt er wel een beetje van af want niet iedere rat is punk).

Bovendien is het ene anti-establishment het andere niet. Het grote verschil is dat De Punk zegt “mazzel, ik trek m’n eigen plan wel” omdat de hoge heren in Den Haag of willekeurige andere pionnen uit “het systeem” zich uiteindelijk toch niet om hem bekommeren. En bovenal: niemand gaat het vóór je doen. De ratten van de politiek die zogenaamd tegen “het establishment” zijn, die claimen met hun populistische audiovervuiling juist precies te weten wat mensen willen, waarmee ze alleen maar hun eigen achterlijke ideeën aan mensen opdringen. Ze ontnemen onze vrijheid in de naam van vrijheid. Daar niet in trappen, dat zou een punk in verkiezingstijd doen.

Gewaardeerde en hoogstwaarschijnlijk enigszins teleurgestelde vraagsteller en lezer, ik weet dat dit antwoord onverhoopt veel samenhang tentoonspreidt. Maar dat zit zo: het is tijd om naar de stembus te gaan. “Stem niet, denk zelf” is een heel erg catchy leus die ergens aansluit bij wat ik hier nou net over punk zeg. En inderdaad, stemmen is ook multiple choice terwijl het goede antwoord er niet tussen zit. Maar ga gewoon wel stemmen en kijk effe of er wél wat tussen zit voor je. En stem vooral tegen. Tegen die racistische peroxideklootzak, tegen die kapitaalgeile VVD-zwijnen en tegen de hele godvergeten achterwaartse beweging. Zoals m’n oma nooit zei: “niet stemmen is instemmen met de uitslag, en da’s niet punk. Er niet in trappen, dat is punk.” Dus ook niet denken dat met het stemmen de kous af is, want niemand gaat het vóór je doen. Het systeem is ziek, doodziek, dus blijf scherp. Om met Stiff Little Fingers te spreken: don’t believe them, don’t believe them, don’t be bitten twice!

Volhouwe,

Douwe

