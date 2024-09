Vraag niet naar het beroep van EenhoornJoost

Toen Joost Klein twaalf was, overleed zijn vader aan kanker. Een jaar later stierf zijn moeder aan een hartstilstand. Nu is hij negentien, wees, en een bekende en populaire YouTuber onder het pseudoniem EenhoornJoost. Het is moeilijk om een label op hem te plakken: hij maakt absurdistische filmpjes zonder rode draad – in de verste verte niet te vergelijken met standaard kindvriendelijke vloggers. De sketches van Joost zijn vaak grappig. Zo zie je bijvoorbeeld hoe hij op zijn verjaardag dronken wordt met vrienden. Maar het is niet alleen maar gekkigheid: hij maakte ook een documentaire waarin hij teruggaat naar Friesland, de provincie waar hij opgroeide, en waarin hij vertelt hoe het was om op jonge leeftijd allebei zijn ouders te verliezen.

Behalve filmpjes maakt Joost ook muziek. Hij gooide af en toe wat losse tracks op SoundCloud, en bracht onlangs zijn eerste EP Dakloos uit. Ook zijn liedjes zijn voornamelijk grappig: hij vergelijkt bijvoorbeeld zijn kapsel met dat van Chris Zegers en Donald Trump. Tegelijkertijd gaat het er ook over dat hij een tijd geen huis had – vandaar de titel. Wat in elk geval duidelijk is, is dat hij doet waar hij zin in heeft.

Noisey: Ik vraag me bij alles wat jij maakt af of het serieus is of een grap. Bij je muziek ook.

Joost Klein: Ik neem alles wat ik doe serieus, zolang ik er blij van word en het vet vind. Als dat niet meer zo is, laat ik het los en ga ik wat anders doen. Humor en komedie vind ik leuk, en zo kijk ik ook naar mijn muziek. In Nederland zijn stoere dingen populair, en dat vind ik leuk om naar te luisteren, maar het is niet iets wat ik zelf wil maken.

De liedjes op je EP zijn allemaal grappig, op eentje na, waarin je vertelt dat je dakloos was. Kun je daar wat over vertellen?

Er staan vier tracks op de EP die heel vrolijk zijn, en eentje waarop ik eerlijk ben over mijn situatie. Want het is niet dat ik geen emoties wil tonen of zoiets. Ik ben geen robot. Het komt erop neer dat ik een maand geen huis had. Ik had een plekje in Amsterdam, maar door een domme fout in m’n agenda moest ik daar een maand eerder uit dan ik dacht. Toen stond ik opeens op straat. Eerlijk gezegd was dat ook leuk: het was elke dag weer de vraag waar ik ’s avonds zou slapen. Ik heb me nooit echt zorgen gemaakt, maar het had niet veel langer moeten duren.