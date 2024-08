Ik verdien mijn geld door vreemdgangers op TikTok te betrappen

Stel, je bent even alleen in een ruimte. De telefoon van je partner ligt naast je en begint te trillen. Je ziet het scherm oplichten: zes ongelezen berichtjes. Misschien doet het er allemaal niet toe, maar je bent toch nieuwsgierig. Dan is de tijd rijp voor een loyaliteitstest.

De loyaliteitstest is sinds de lockdown een dingetje geworden op TikTok. Mensen laten zien hoe ze op aanvraag tests uitvoeren bij andermans partners, door in hun DM’s te sliden en te kijken of ze reageren op hun avances. De partners zakken voor de test als ze erop ingaan, of erger nog: hun nummer geven. Zeggen ze dat ze al een relatie hebben of reageren ze überhaupt niet, dan zijn ze met vlag en wimpel geslaagd.

Videos by VICE

loyaltytest heeft meer dan 420 miljoen views op TikTok. Je ziet er onder andere hoe een gebruiker gevraagd werd om iemands verloofde te testen : ze was gevleid, maar ging er uiteindelijk niet op in. In een andere video wordt een jongen wel op heterdaad betrapt.

De vraag is zo groot dat veel contentcreators inmiddels geld vragen voor hun tests. De één vraagt een vast tarief, soms vanaf 1 dollar, terwijl bij anderen het hoogste bod wint. Om erachter te komen hoeveel geld je op TikTok kunt verdienen met zulke tests, sprak VICE met Xavier Long, een twintigjarige tiktokker uit Yerkwood in de Amerikaanse staat Alabama. Long heeft sinds juni maar liefst 186 video’s aan de loyaltytest gewijd, waarmee hij in totaal al meer dan 800.000 views en vijf miljoen likes heeft binnengeharkt.

VICE: Hallo! Waarom ben je met deze test begonnen?

Xavier Long: Ik kreeg een DM van een willekeurige gast, die vroeg of ik zijn vriendin eens kon testen. Ik maakte er een video van, maar liet het deel weg waarin ze antwoord gaf op mijn DM. Daar maakte ik een nieuwe video van, die ik online zette nadat het eerste deel heel veel likes had gekregen.

Hoe was je in haar DM’s geslided?

Ik begon gewoon met “hey” en zo’n emoji met hartjesogen. Ze zei meteen dat ze al een vriend had. Toen zei ik dat het mij niet uitmaakte en het “ons geheimpje” zou blijven. Vervolgens kreeg ik haar nummer. Ik maakte er meteen een screenshot van en gaf geen antwoord meer. Haar vriend zei alleen: “Dankjewel man.”

https://www.tiktok.com/@iceyxavier1/video/6971587011039726854?referer_url=https%3A%2F%2Foembed.vice.com%2F&referer_video_id=6971587011039726854&refer=embed

Daarna ben je doorgegaan met dit soort video’s. Waarom?

De eerste was gelijk een succes, en de tweede – met daarin haar antwoorden – zelfs een nog groter succes. Andere mensen begonnen me berichtjes te sturen met verzoekjes. Na een tijdje boden ze zelfs aan om me ervoor te betalen.

Boert het een beetje goed?

Ik verdien minstens 200 dollar [zo’n 169 euro] per dag. Als mensen ernaar vragen, reken ik 10 dollar [8 euro], maar de meesten zeggen: “Ik heb sowieso deze X-hoeveelheid geld voor je, maar als ze voor de test zakt, krijg je een Y-hoeveelheid.” Soms doe ik het ook gratis, maar ja, waarom zou ik dat blijven doen als ik zoveel DM’s krijg?

Het meeste wat ik heb gekregen was 750 dollar [632 euro] – ik denk van een rijke vent. Zijn vriendin zakte voor de test, maar hij stuurde het alsnog. Over het algemeen geven mensen me zo’n 100 dollar [84 euro].

Weet je hoeveel geld je in totaal hebt verdiend?

Niet precies, maar best een prima bedrag. Ik heb in ieder geval geen negen-tot-vijf-baantje meer nodig. In de eerste week verdiende ik zo’n 2000 dollar [1685 euro]. Het is echt de makkelijkste en snelste manier waarop ik ooit geld heb verdiend.

Hoeveel DM’s krijg je per dag?

Altijd meer dan 99, dus het zijn er te veel. Veel te veel.

Hoe begin je meestal?

Negen van de tien keer zeg iets van: “Heyy, ik zag je bij mijn voorgestelde accounts en vond je er leuk uitzien.” Ik begin m’n ‘hey’ altijd met twee y’s.

En je zakt dus voor zo’n test als je je nummer geeft?

Als een meisje haar contactgegevens geeft zonder dat haar vriend dat weet, dan zakt ze inderdaad. Maar de meeste gasten vertellen me precies wat ik moet proberen te bereiken.

Hoe kies je welke mensen je accepteert?

Ik ga op de interessantste verhalen af. Soms stuurt iemand me gewoon een berichtje waarin iets staat als: “We zijn nu twee jaar samen en ik wil weten of ze is vreemdgegaan.” Of: “Ze is al eerder vreemdgegaan.” Een iemand vroeg ook een keer of ik zijn moeder wilde testen. En een andere gast wilde dat ik zijn zus testte, omdat hij bevriend was met haar vriend.

Brrr. Zijn er nog meer gevallen die je zijn bijgebleven?

De video over die moeder is uiteindelijk wel leuk geworden. In de comments werden er grappen gemaakt als: “Je hebt een nieuwe stiefvader, bro.” Mensen hebben me ook weleens om advies gevraagd. Een gast zei: “Ik heb een oudere broer nodig” – gewoon iemand op wie hij kon leunen. Dat was wel memorabel.

Wat voor advies vragen ze?

De meesten willen weten of ze hun partner kunnen vertrouwen en of diegene al eens is vreemdgegaan. Sommige gasten willen weten hoe ze iemand moeten versieren. Eentje vroeg of ik erachter kon komen of een meisje hem zag zitten.

Zijn er veel verschillende redenen waarom iemand zo’n test wil laten uitvoeren?

Sommige mensen doen het omdat ze juist willen dat hun partner vreemdgaat – ze willen een makkelijke uitweg. Andere jongens overwegen hun vriendin ten huwelijk te vragen. Weer anderen vragen zich af of het verstandig is om samen te gaan wonen of haar aan hun moeder voor te stellen. Dat soort dingen.

Wat vind je er leuk aan? Afgezien van het geld dan.

Mensen schrijven vaak in de comments dat ik ermee door moet gaan. Nadat ik een jongen een screenshot had gestuurd van het gesprek met zijn vriendin – ze was geslaagd – zei hij dat hij haar diezelfde avond nog mee uit eten zou nemen. Dat zijn leuke dingen. En als iemand zakt, bevestig ik eigenlijk iemands vermoedens. Ik help ze er dus mee en dat voelt sowieso goed. Daarom ben ik het ook gaan doen, nog voordat ik er geld aan verdiende.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.