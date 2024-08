Vrienden met identieke outfits op Woo Hah! laten zien wat kameraadschap is

Op festivals als Woo Hah! – waar tienduizenden zeventienjarigen rondlopen met een ontegensprekelijk gevoel voor mode – ontdek ik hoe hard ik niet op de hoogte ben van wat je aan moet trekken tegenwoordig. Blijkbaar zijn mondkapjes niet alleen meer voor mensen met smetvrees, is Patagonia niet enkel een merk voor ooms met een passie voor lange bergwandelingen, en worden camouflagebroeken aangetrokken om juist op te vallen. Ook viel nog iets anders op: terwijl de Woo Hah-bezoekers een eigen kledingstijl hebben ontwikkeld, zijn er ook heel veel vriendengroepen met bijna exact dezelfde outfits. Onze fotograaf Roos Pierson legde deze mensen vast.



Lees hier ons verslag van Woo Hah!, waarbij Roos ook een stel fenomenale foto’s schoot.



Timothy (21) en Rik (21)



Noisey: Hoe is dit gebeurd?

Timothy: Ik zweer op mijn moeder dat dit niet afgesproken is.

Rik: Het gebeurde gewoon.



Henry (21), Stan (21) en Flor (20)



Videos by VICE

Noisey: Oké. Wie draagt dit het best?

Stan: we hebben een foto doorgestuurd naar de vriendin van Henry en ze zei dat hij haar droomventje is. Dus Henry wint.



Jacques (18) en Dion (19)



Noisey: Wat ging er in godsnaam in jullie hoofd om toen jullie besloten matchende bandanas én shirts te dragen?

Jacques: Niets, Dion had gewoon twee dezelfde bandanas bij zich.

Dion: Om uit te delen. De bandana kostte maar drie euro.

Jacques: En een matchende outfit hebben, dat is vriendschap.

Thijmen (19) en Matthijs (18)



Noisey: Waarom hebben jullie een Daily Paper-uniform aan?

Matthijs: Het is een vet merk. Ik houd van de kledingstijl, hoe de outfits met elkaar matchen. En als je Daily Paper draagt, toon je dat je naar hiphop luistert.

Thijmen: Ja, je krijgt een bijzondere band met andere mensen die Daily Paper dragen, want je weet dat die een goede smaak hebben in hiphop.



Imani (18) en Kienna (17)



Noisey: Jullie passen echt goed bij elkaar. Is dit afgesproken?

Kienna: Deze outfit niet echt. Je had ons gisteren moeten zien: toen hadden we een identieke outfit aan.



Rens (20) en Jenny (20)



Noisey: Hé, ik had jullie bijna niet gezien. Vet shirt.

Jenny: Thanks. Ik ben al lang met streetwear bezig en ik wilde Rens ook into streetwear krijgen, dus vorig jaar gaf ik hem dit shirt cadeau. Je gaat het niet geloven, maar het is echt niet afgesproken.

Rens: Het is echt gewoon het vetste kledingstuk dat ik heb, dus het leek me logisch dat ik het aandeed.



Tijmen (20) en Liridon (20)



Noisey: Zitten jullie in een basketbalteam? Jullie zijn gigantisch.

Tijmen: We voetballen allebei. Dit is een T-shirt van het Bosnische elftal.

Liridon: Ik kom uit Bosnië en ik heb hem dit T-shirt gegeven.



Hazuki (19) en Inea (19)



Noisey: Zo te zien zijn jullie al lang vrienden.

Inea: We kennen elkaar al vanaf ons tweede jaar.



En daarom kan deze pet geen toeval zijn.

Hazuki: Jawel, puur toeval. Ik zag hem met korting hangen in de urban outfitters. Ik heb hem meteen gekocht en de volgende dag stuurt Inea me een berichtje met een foto van deze pet en de vraag of ze hem moest kopen.



Emerald (22), Priscilla (21) en Charlene (21)



Noisey: Ik zie echt heel veel legerbroeken vandaag. Waarom is dat denk je?

Charlene: Het ziet er gewoon hard uit. Daarnet kwam een jongen naar ons en die vroeg: “Ik ga straks op oorlog, komen jullie met me strijden?”

Priscilla: Het ziet er gewoon anders uit. Wij houden van anders.

Volg Noisey op Facebook , Instagram en Twitter .