Ik vroeg mijn vrienden wat voor porno ze het liefst kijken

De neurotische kantjes van schoonouders, depressieve huilbuien, het circus bij Temptation Island of een combinatie van deze drie… er zijn weinig dingen die mijn vrienden en ik niet uitgebreid bespreken, maar over porno zwijgen we in alle talen. Ik ken hen dus door en door, maar heb geen enkel idee waar mijn vrienden geil van worden. Hebben ze favoriete pornosterren? Van welke sub(subsub)categorieën krijgen ze klamme handjes? En welke website moeten ze het vaakst uit hun geschiedenis wissen? Vastberaden om een taboe uit de wereld – of toch mijn leefwereld – te helpen, vroeg ik mijn vrienden de voorbije maanden te pas en te onpas naar hun kijkgedrag. Van porno.



Jakob (33) volgt zijn favoriete porno-actrice op Twitter

Ik zit op café met Jakob wanneer hij vertelt hij dat hij de laatste jaren helemaal is opengebloeid. Ik merk het. Er zijn nog maar weinig onderwerpen waarover hij niet graag vertelt.

“Ik surf niet meer zo snel naar streamingsites, want vaak krijg je van die heftige banners, die hoef ik niet te zien. Vroeger surfte ik wel eens naar beeg.com, maar daar heb je altijd van die incestthema’s. Seducing Stepdad en zo, dan stopt het voor mij. De laatste tijd koop ik vaker porno, op X-art.com bijvoorbeeld. Doordat ze ook de behind the scenes posten, weet ik dat het ethisch gebeurt. Daar voel ik me beter bij. Je weet wel dat je te veel porno kijkt als je niet alleen de actrices begint te herkennen, maar ook de penissen.

Mijn favoriete porno-actrice is Janice Griffith, ik volg haar op Twitter en ik heb al interessante interviews met haar gelezen, waarin ze zegt dat ze echt geniet. Dat vind ik fijn om te weten. Ik heb ook een zwak voor roodharige vrouwen.”

Oké, dit wordt ongemakkelijk, want ik heb zelf rood haar. Hoewel Jakob deze specifieke voorliefde nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, ben ik toch blij dat ik op dit moment geconcentreerd naar mijn notitieboekje kan kijken, tot hij over iets anders begint.

Lola (31) kijkt naar normale lijven, Dorien (29) weet wat ATM is

Ik ken de wildste uitspattingen uit het echte leven van Lola en Dorien, maar over porno hebben we nog het nooit gehad. Ik ben nieuwsgierig of ze online dezelfde avonturen opzoeken.

Lola: “Er is één filmpje dat ik onlangs aan mijn vriend liet zien omdat ik het zo opwindend vond. Het lijkt wat op een cultfilm. Twee meisjes, allebei met een mooi gezichtje en een jongensachtig kapsel, zitten in de auto. De een vertelt tegen de ander dat ze seks heeft gehad met een vrouw. De spanning tussen de twee bouwt op, ze stoppen ergens en vrijen in de auto. Ze hebben normale lijven, heel anders dan zo’n ordinaire scène met paarse dildo’s en sperma dat in het rond vliegt.”

Dorien: “Als ik naar porno kijk, zoek ik eigenlijk niet op categorieën. Ik denk dat ik bij twintig van de dertig termen niet eens weet wat ze betekenen. Ik wil niet toevallig belanden bij een categorie zoals ATM ofzo. Ken je dat?”

Ik zeg dat ik geen flauw idee heb.

Dorien: “Dat is als ze eerst anale seks hebben en nadien pijpen, echt walgelijk.” [ATM staat voor ‘Ass To Mouth’, red.]

Lola: “Ik heb dat al eens gedaan! Per ongeluk. Ik had op een dronken nacht anale seks, en de ochtend nadien heb ik mijn toenmalige vriend gepijpt. Pas achteraf besefte ik dat dat was gebeurd. Heftig, want ik heb wat smetvrees.”

Weer iets bijgeleerd, ik wist niet dat Lola smetvrees had.

Marvin (30) houdt van chique interieurs

Marvin is zo iemand die meer vriendinnen dan vrienden heeft, omdat hij als de beste over gevoelens kan praten. Ik weet vanbinnen en vanbuiten hoe hij zich voelt. Maar wat hem opwindt? Geen flauw idee.

Marvin: “Op Pornhub klik ik meestal door naar Vixen. Je hebt Vixen Black, waarin zwarte mensen de hoofdrol spelen en Vixen Tushi met, de naam zegt het zelf, anale seks. Bij die laatste categorie kan je de pijn soms letterlijk van een vrouw haar gezicht aflezen, daar houd ik niet van. Ik blijf toch liever in de illusie dat de actrices het lekker vinden.”

Bedankt voor deze vrouwvriendelijke noot, Marvin.

“Ik kijk enkel naar vrouwen met wie ik zelf seks zou willen hebben. Ik wil me ook kunnen inleven, een goede verhaallijn helpt daarbij. Bij Vixen gaat het altijd om iets zondigs. Er is bijvoorbeeld een filmpje waarin een vrouw het met haar huisbaas doet. Vaak zijn het ook de vrouwen die in de machtsposities zitten. De seks speelt zich altijd af in dure interieurs met chique meubels en een mooi uitzicht over de stad, het tegenovergestelde van smoezelige porno. De vrouwen in de video’s zijn van het type dat je in exclusieve clubs ziet met een glas champagne in hun hand.”

Voor zover ik weet wordt Marvin in dat soort clubs nochtans nooit gespot.

“In het echte leven knap ik daar inderdaad helemaal op af.”

Elin (29) houdt van ruwe mannen, Jinte (27) van dubbele penetratie

Met Elin en Jinte zit ik op een terras in het buitenland. Misschien daarom dat ze honderduit praten over waar ze wel en niet van houden, er is toch niemand die ons begrijpt.

Elin: “Soms zie je van die gladgeschoren achttienjarige jongens die heel zachtjes te werk gaan, dat vind ik niks. Ik hou van filmpjes waarin de man wat ruwer is, waarin hij zijn hand op de keel van de vrouw drukt, bijvoorbeeld. Spugen vind ik dan weer een brug te ver. Het meest sexy vind ik een vrouw die door een vrouw én een man wordt bevredigd, dat ze beiden aan haar zitten. Een man die wordt afgetrokken zien klaarkomen vind ik ook heel geil. Ik kijk ook graag naar zwarte mannen, die dansen meer op een lichaam, blanke mannen stoten meer. Ik vind het irritant wanneer een vrouw zo heel erg gaat schreeuwen. Laat me nu toch eens lekker rustig kijken, denk ik dan. Nog erger is het wanneer de vrouw de man met zo’n pruillip gaat aankijken, alsof ze het nog nooit heeft gedaan.”

Jinte houdt van iets anders.

Jinte: “Ik hou wel van dubbele penetratie, dan wordt zo’n vrouw echt genomen. Ik vind anale seks geil, omdat het ietsje intenser is. Ik denk dat ik het leuk vind om naar te kijken omdat ik het zelf ook leuk vind om te doen.”

Elin: “Ik hou daar niet van. Ik denk dat mijn anus te klein is.”

Romina (30) is hetero, maar houdt van lesbische porno

Bij Romina vermoed ik dat haar seksuele voorkeuren gedurfd zijn, omdat ze wel vaker experimentele relaties heeft gehad. Wanneer ze over haar pornovookeuren vertelt, geneert ze zich wat. Misschien omwille van het lesbisch kantje.

Romina: “Ik klik vaak door op ‘lesbian’. Ik hou ervan als een vrouw een andere vrouw zachtjes masseert en dan langzaam maar zeker rond haar gevoelige plekjes begint te kneden en te draaien. Dat windt me echt op. Close-ups vind ik ook heel geil. Nochtans voel ik me wel helemaal hetero. Ik heb wel eens geëxperimenteerd met een vrouw, maar dat voelde toch een beetje onwennig, zo van ‘wat moet ik nu doen?’. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar bij een man weet ik beter hoe ik hem kan pleasen. Bij porno word ik vooral opgewonden door mooie borsten. Ik denk dat ik van porno-actrice Ebbi van Nubiles Films al alle video’s heb gezien. Towerbridgen vind ik ook de moeite. Wanneer een vrouw op z’n hondjes wordt gepakt en tegelijkertijd een andere man pijpt. Dat ze overal van alles voelt, maar toch ook de controle houdt.”

*Mijn vrienden hebben hun eigen schuilnamen gekozen.

