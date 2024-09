Europol schakelt de hulp van het internet in om kindermisbruikers op te sporen

Tientallen, misschien wel honderden mensen zijn met een onderzoek bezig. Veel online speurneuzen doen mee aan een project van de politiedienst van de Europese Unie. Het doel is om het analyseren van digitale afbeeldingen van kindermishandeling te crowdsourcen.

De ‘Trace an Object’-campagne van Europol vraagt deelnemers om te achterhalen in welk land een bepaald object of bepaalde locatie in een afbeelding van kindermishandeling gefilmd of gefotografeerd is. Europol startte in juni met het project en heeft al meer dan 14.000 tips binnengekregen. Afgelopen vrijdag gaf Europol een tweede verzameling afbeeldingen vrij. In de afbeeldingen is alle illegale content weggehaald, waardoor alleen huishoudelijke objecten overblijven. Toch kunnen deze afbeeldingen tips opleveren.

“We hebben absoluut goede tips gekregen,” zei een woordvoerder van Europol aan de telefoon. De politiedienst stuurt de analyses door naar andere diensten die meer details kunnen achterhalen met de geleverde informatie.

“De belangrijkste focus ligt op het achterhalen van de oorsprong van de afbeeldingen – in welke landen ze zijn gemaakt en dat soort dingen. Daarna kunnen we die informatie doorsturen naar het betreffende land, zodat ze het daar van ons over kunnen nemen,” zei de woordvoerder van Europol. “We hebben tot nu toe al meer dan 14.300 tips gehad,” voegden ze toe.

Politiediensten over de hele wereld analyseren afbeeldingen van mishandeling om aanwijzingen te zoeken over waar ze zijn genomen, of om objecten te zoeken die ze kunnen gebruiken om een slachtoffer of dader te identificeren. Motherboard sprak eerder met Jim Cole, programmamanager voor slachtofferidentificatie bij de US Immigration and Customs Enforcement (ICE). Hij gebruikt Photoshop en andere software om makkelijk te missen details in foto’s te uit te lichten. Dingen als een bedrijfslogo op een t-shirt of een medicijnverpakking kunnen nog wel eens als aanwijzingen dienen in onderzoeken. Zijn onderzoek en dat van anderen hebben rechtstreeks tot arrestaties van verdachten van seksueel misbruik geleid.

Alleen als je deze onderzoeken openbaar maakt, kan dat betekenen dat iemand een object herkent dat alleen voorkomt in zijn of haar regio of land.

Bellingcat, een journalistiek collectief met leden over de hele dat zich bezighoudt met open-sourceonderzoek, begon laatst met een project op het online platform Check. Met dit project wil Bellingcat afbeeldingen helpen identificeren, om bij te dragen aan het initiatief van Europol. Op het moment van schrijven hebben vrijwillige detectives tenminste drie objecten succesvol geïdentificeerd: een paar speelgoedschoenen, een specifiek merk kinderkleding en een paar tassen van een supermarkt die vooral in Scandinavië gevestigd is.

De vrijwilligers gebruiken ook Twitter en Reddit om samen te werken. Ze houden daarop bij welke afbeeldingen met succes zijn gematcht en doorgegeven aan Europol. Een gebruiker op Reddit herkende een tas van de Engelse supermarkt Tesco, en een ander identificeerde een specifiek merk douche.

“Bo” een lid van Bellingcat, legde uit hoe hij een paar schoenen identificeerde. Eerst vond een lid van een Nederlands onderzoeksforum een vergelijkbare afbeelding, ook van een speelgoedschoen, waarschijnlijk door gewoon te Googlen. Bo deed toen een reverse image search op Google om vergelijkbare afbeeldingen te zien. Bij die resultaten zat een stuk speelgoed dat er bijna hetzelfde uitzag als het object dat Europol online had gezet.

“Het was helemaal niet zo moeilijk. ;),” zei Bo per mail.

Hoewel er nog niemand is gearresteerd, zijn de tips nog steeds behulpzaam, zei de woordvoerder van Europol.

“De kleinste aanwijzing kan een zaak soms openbreken,” staat er op de site van Europol.