Vrolijke foto’s die laten zien hoe belachelijk het leven kan zijn

Deze fotoserie verscheen eerder in ons Photo Issue. Bekijk meer series uit het magazine op deze interactieve site.

***

Videos by VICE

Fotograaf Kyle Berger werd geboren in 1991 en groeide op in een buitenwijk in Canada, waar hij op zomeravonden op z’n fiets rondreed op de parkeerplaats van Wal-Mart en “McDonald’s milkshakes opblies met zelfgemaakte explosieven.” Later studeerde hij Cultural Studies en Fotografie, en belandde uiteindelijk in Toronto.

We kwamen Berger tegen in onze zoektocht naar fotografen voor het Photo Issue. Net als de andere fotografen in het magazine, heeft hij een scherp oog voor kleine momenten van humor en absurditeit in het dagelijks leven: zoals een hond die zit te poepen tegen de achtergrond van een prachtige zonsondergang, of een tiener met een hanenkam die langs een rij planten loopt die net zo stekelig zijn. Berger zegt dat zijn werk “een direct resultaat is van mijn tijd en plek in de wereld, en waar en wanneer ik ben opgegroeid. Ik ben dol op de consumptiemaatschappij en hedendaagse content-consumptie. Mijn werk is een luchtig, ironisch commentaar op een universum dat gekenmerkt wordt door kapitalisme en absurditeit.”