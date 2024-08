Knusse foto’s van kapperszaken in het Midden-Oosten

Fotograaf Tamara Abdul Hadi maakt kiekjes van kappers- en verzorgingsrituelen in het Midden-Oosten. Ze documenteert nieuwe trends die worden ingeluid door grensverleggende kappers en haarstylisten.

De laatste serie van Hadi, The People’s Salon, is een ode aan persoonlijke stijl en zelfexpressie. Hoewel de fotograaf – die een van de oprichters van het RAWIYA-collectief is, een samenwerkingsverband van vrouwelijke fotografen in het Midden-Oosten – voornamelijk in Beiroet in Libanon woont, reist ze ook naar kapperszaken in het hele Midden-Oosten.

In Beiroet ging ze naar Salon Al Raqui, wat ruwweg vertaald kan worden als ‘de elegante salon’. De eigenaar is Abdel Atheem, die oorspronkelijk uit Raqqa in Syrië komt, en gespecialiseerd is in het trimmen en verven van baarden.

Salon Tamer. Ramallah, Palestina, 2016

Ze maakte ook foto’s van Tamer Shehadeh, wiens carrière als kapper is begonnen tijdens de vluchtelingencrisis. Zijn salon, Salon Tamer in Ramallah in Palestina, begon als een klein winkeltje in het vluchtelingenkamp Kalandia, en is uitgegroeid tot een veel grotere winkel in een hoofdstraat in de stad. Zijn specialiteiten zijn gezichtsbehandelingen, gouden maskers en wassen. Hij wil graag internationaal uitbreiden.

Hadi fotografeerde daarnaast Mohamad Bakir, die in Gaza woont en Salon Rimal runt. Bakir erfde de kapperszaak van zijn vader. Tegenwoordig verzorgt Salon Rimal de kapsels van de meeste voetballers in de stad. Bakir gaf in 2016 ook een historische encyclopedie uit over kappers in Gaza.



Hadi gaf VICE een kijkje in haar nieuwe serie, vol tedere portretten van mannelijkheid en persoonlijke verzorging. Bekijk hieronder de foto’s:

Salon Rimal. Gazastrook. 2016

Salon Al Raqi, Beiroet, Libanon

Salon Al Raqi, Beiroet, Libanon

Masker. Salon Al Raqi. Beiroet, Libanon. 2017

Abu Samar. Salon Al Raqi. Beiroet, Libanon 2017

Salon Al Raqi 05. Beiroet, Libanon. 2016

Salon Tamer. Ramallah, Palestina. 2017

Verf in de baard, en een gezichtsmasker. Chatila, een vluchtelingenkamp in Palestina. Beiroet, Libanon. 2016