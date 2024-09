Vrolijke popartschilderijen van bizarre moordwapens

Een deegroller, een beha, een stofzuiger. Op het eerste gezicht een reeks onschuldige voorwerpen – maar schijn bedriegt. Deze objecten zijn namelijk een greep uit de bizarre moordwapens die de Nederlandse kunstenares Airco Caravan gebruikte in haar nieuwste kunstwerk ‘WEAPON: OTHER’; een samengesteld schilderij van 6,6 x 1,4 meter dat bestaat uit dertig aparte, door popart-geïnspireerde doeken.

Het compilatieschilderij wordt vandaag onthuld tijdens Airco’s solo-expositie in de Arti Galerie in Amsterdam. Het kaart op een lichtvoetige – bijna vrolijke – manier lugubere verhalen van moord en doodslag aan. Het idee ontstond in de Torenkamer van Vondel CS, een artist residency waar Airco een week verbleef om ‘park reports’ te maken en naar voorwerpen in het Vondelpark te speuren die haar een verhaal zouden vertellen.

WEAPON: OTHER. Alle afbeeldingen met dank aan Airco Caravan

“Ik vond onder andere een gestolen koffertje van een dame,” vertelt ze aan The Creators Project. “Ook vond ik twee dode parkietjes, heel veel lege bierblikken en ander zwerfvuil. Deze voorwerpen heb ik geschilderd. Toen er in deze week ineens een lijk werd gevonden in een vijver in het Vondelpark, begon ik me af te vragen of dit wel toeval was en ging ik me verdiepen in bizarre moordwapens, want vuurwapens en messen schilderen leek me niks. Zo kwam ik op het idee voor WEAPON: OTHER.”

“Daarbij heb ik als puber het verhaal Lamb to the Slaughter gelezen van Roald Dahl. Een vrouw slaat haar man dood met een bevroren lamsbout; de rechercheurs die de zaak onderzoeken nodigt ze uit om te blijven eten, want ze heeft een heerlijke lamsstoof gemaakt. En zo eten ze samen het moordwapen op. Briljant verhaal. Misschien heeft dat ook bijgedragen aan mijn fascinatie voor ongebruikelijke moordwapens.”

Weired

Wrightson Cocktail

Hewitt vs. Ball

Airco’s favoriete moordwapen uit de serie is de deegroller uit Weired. “Maar de moordwapens uit Wrightson Cocktail zijn ook niet mis. Het grappigste moordwapen vind ik zelf het kunstbeen uit Hewitt vs. Ball. Dit is een tragikomisch verhaal: een alcoholiste die haar vriend, ook alcoholist, eerst een stomp verkoopt en daarna zo kwaad wordt dat ze haar kunstbeen afdoet en hem daarmee, terwijl ze balanceert op haar goede been, doodmept. Da’s eigenlijk nog best knap.”

“Mijn nieuwste vondst op het gebied van ongebruikelijke wapens – én schilderij in wording – is een Senseo-apparaat. Een vrouw probeerde haar man te vergiftigen met een kop koffie. Dit mislukte, maar het Senseo- apparaat zelf is natuurlijk een iconisch lelijk ding. Of gewoon iconisch. Het is maar hoe je het bekijkt.”

In Airco’s voorgaande werken, waaronder fotoserie 100 Murders and 1 Suicide en het portret 100,000,000 Deaths and Counting, kwamen moord en doodslag al eerder aan bod. Kunst en de dood blijken een succesvol huwelijk. “Kunst bevraagt en confronteert. Maar het kan ook troost bieden,” stelt Airco. “Geïsoleerd uit de context laat het onderwerpen of gebeurtenissen op een nieuwe manier zien. De oppervlakkige buitenkant en mooie kleuren van de schijnbaar onschuldige voorwerpen suggereren iets heel anders dan de gruwelijke verhalen die erachter schuilen. Het fascineert me dat mensen elkaar zulke nare dingen aandoen.”

Small Problem

Jump Rape

“Van sommige verhalen krijg je wel een knoop in je maag,” vertelt de kunstenares. “Zoals het verhaal achter Small Problem; een vader die zijn zoontje van drie in de wasmachine deed en aanzette, omdat het jongetje stout was geweest op school. Toen de man ontdekte dat het kind niet meer ademde zei hij: ‘nou dan hebben in ieder geval geen last meer van hem’.”

“Het verhaal achter Jump Rape is ook vreselijk: een vijfjarig meisje uit de Bronx dat in haar eigen flat werd verkracht en opgehangen aan een springtouw aan de kast. De dader is nooit gevonden. Ik zie dat arme meisje zo voor me, bungelend aan die kast, in een roze prinsessenjurkje. Zó ontzettend zielig.”

Naast de ongebruikelijke wapens, staat er nog meer onverwachts op de planning voor de opening van de expositie WEAPON: OTHER. Zo zal de Amsterdamse rapper en hiphop-producer Bsnssmn een nieuw nummer dat hij speciaal voor deze expo schreef spelen. Ook gaat Airco in gesprek met forensisch rechercheur en thrillerschrijfster Carina van Leeuwen. “Voor deze geschilderde serie was ik eigenlijk een beetje een zelfbenoemd forensisch onderzoeker,” vertelt Airco. “Maar gaandeweg werd ik ook wel erg benieuwd naar hoe het in de praktijk gaat. Ik ben bezig met echte moordzaken, maar het werd nooit fysiek. Ik heb geen echte moordwapens in mijn hand gehad, ik heb geen echte lijken gezien. Zoals Carina thrillerschrijfster is, ben ik eigenlijk een soort thrillerschilder.”

Cleanup

Cup Final

Bananas

De expositie WEAPON: OTHER is van 21 t/m 24 oktober 2016 te zien bij de Arti Galerie in Amsterdam.

Lees op de website van Airco Caravan over meer onconventionele moordwapens en hun verhalen.