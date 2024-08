Vrouw koopt zoute popcorn, man beëindigt huwelijk

Het is dat uitgekauwde cliché dat we allemaal al zo vaak hebben gehoord: “Het ligt niet aan jou, het ligt aan… de popcorn.”

Op 27 mei kreeg de politie van het stadje Brookfield in de Amerikaanse staat Wisconsin een belletje van een vrouw in de plaatselijke bioscoop. Volgens de Milwaukee Journal Sentinel vertelde de vrouw aan de politie dat zij en haar man in de rij stonden voor popcorn. Hij vroeg of ze geen zoute popcorn wilde halen en liep even weg. De vrouw, die de popcorn betaalde en daarom vond dat die best zout mocht zijn, bestelde zoute popcorn, ondanks het verzoek van haar man. Toen de man zich realiseerde wat er gebeurd was toen hij zijn graandacht even had laten verslappen, verklaarde hij dat dit het einde van hun huwelijk was en weigerde hij ook om de film nog te bekijken. Zijn redenen? Nou, zijn vrouw was niet trouw en deed dingen achter zijn rug om – zoals zoute popcorn kopen. (Zijn woorden.)

Toen, als daad van verzet die nog jaren in ons collectieve geheugen zal blijven, pakte de vrouw (of misschien inmiddels ex-vrouw) de autosleutels van haar man en ging ze de film in haar eentje bekijken. Haar man was waarschijnlijk buiten aan het ijsberen met zijn handen in zijn zakken. Ongetwijfeld schopte hij tegen steentjes, terwijl hij mopperend haar naam mompelde. (Ik speculeer maar wat.)

Toen de film afgelopen was, vond de vrouw haar man weer. Ze hield de autosleutels bij zich, omdat – zoals ze tegen de 5-0 zei – haar man te snel rijdt als hij boos is. De man ging naast de auto staan, maar weigerde om in te stappen. Toen belde ze de politie voor advies, omdat ze bezorgd was over hoe manlief thuis moest komen. De politie zei tegen haar dat ze het zelf maar moest uitzoeken en dat haar volwassen echtgenoot zijn eigen beslissingen wel kon nemen. Volgens de Sentinel bevestigde de vrouw dat hij haar niks had aangedaan, dat haar man haar op geen enkele manier had bedreigd en dat ze zich geen zorgen maakte over fysiek geweld.

Een huwelijk is lastig: het ene moment ben je blij en verliefd en het andere koopt je vrouw zoute popcorn en weet je zeker dat jullie moeten scheiden. Het is een verdrietig verhaal. Een verhaal dat we maar al te vaak hebben gehoord. Het aantal gelukkige huwelijken dat geruïneerd is door ongevraagde zoute snackjes is waarschijnlijk gigantisch. Misschien zelfs wel ontelbaar.

Hoe dan ook, gedane zaken nemen geen keer. Wat zout is, is gezouten, en het enige wat je nu nog kunt doen is je bioscoopsnacks voortaan in de gaten houden en misschien iets geks doen als proberen te communiceren met je partner.

