Vrouw opgelicht door ‘astronaut’ die ‘geld nodig had om naar aarde terug te keren’

Een man die beweerde een Russische astronaut in de ruimte te zijn, zou een Japanse vrouw hebben overgehaald om te betalen voor zijn terugkeer naar de aarde. Hij beloofde met haar te trouwen zodra hij geland was.

De man vond het 65-jarige anonieme slachtoffer in juni op Instagram. Op zijn profiel uploadde hij willekeurige foto’s van de ruimte en zei dat hij werkte in het International Space Station, waar astronauten beperkte toegang hebben tot mobiele telefoondiensten.

Het ging heel snel met hun relatie. Op LINE, een Japanse berichten-app, zei hij herhaaldelijk dat hij van haar hield en hij deed haar een huwelijksaanzoek. Hij stuurde haar berichten als “Ik wil mijn leven in Japan beginnen” en “Dit duizend keer zeggen zal niet genoeg zijn, maar ik blijf het zeggen. Ik hou van je”, meldde TV Asahi.

Maar om te kunnen trouwen, zei hij, had hij geld nodig om naar aarde terug te keren. Er waren landingsrechten te betalen in Japan en dan waren er ook nog de kosten voor een raket om daadwerkelijk terug te vliegen.

In de overtuiging dat deze man haar toekomstige verloofde zou zijn, betaalde de vrouw hem ongeveer 4,4 miljoen yen (ongeveer 29.000 euro) in vijf termijnen, van 19 augustus tot 5 september, meldde de Japanse krant Yomiuri Shimbun.

Maar toen hij geld bleef eisen, kreeg de vrouw argwaan over zijn bedoelingen en gaf ze hem aan bij de politie. Momenteel onderzoekt de politie de zaak als datingfraude, meldden lokale media.

Romantische fraude of datingfraude, waarbij een crimineel een fake online identiteit creëert om het vertrouwen van een slachtoffer te winnen zodat diegene geld stuurt, neemt toe in Japan

Hoewel de Japanse politie geen specifieke gegevens verzamelt over romantische fraude, steeg het aantal fraudegevallen — waaronder de romantische variant — van 8.693 in 2012 tot 14.498 vorig jaar, een stijging van bijna 67 procent in tien jaar tijd. Het aantal meldingen piekte in 2017 met 18.212 gevallen en leek daarna te dalen, maar volgens de politie is er sinds 2020 weer een opleving.

