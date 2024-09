Vrouwelijke dieren maken zichzelf expres lelijk om niet te worden lastiggevallen door mannetjes

Net als vrouwen die over straat lopen en nageroepen worden, hebben ook vrouwelijke dieren hier last van – of zelfs nog erger. Pepperspray of een ferme “rot op” bestaan niet in het dierenrijk, maar de fauna bezit weer andere verdedigingsmechanismen tegen ongewilde seksuele aandacht.

Sommige vrouwelijke vlinders geven bijvoorbeeld een anti-lustopwekkend middel af als een mannetje met ze probeert te paren, nadat ze al met een ander mannetje heeft gepaard. Het vervelende goedje zorgt ervoor dat de geile mannetjes er meteen vandoor gaan. De vrouwelijke Afrikaanse pagevlinder gebruikt een unieke tactiek om niet te worden lastiggevallen. Ze verkleedt zich als een mannetje door haar gebruikelijke kenmerken te veranderen in de zwarte en gele kleuren van het mannetje.

In een nieuwe publicatie van onderzoekers van de Universiteit van Exeter onder leiding van professor David Hosken, wordt gesuggereerd dat de vrouwelijke dieren van bijna alle soorten hun uiterlijk inzetten als wapen ter verdediging.

Mannelijke dieren proberen vrouwtjes vaak aan te trekken door er aantrekkelijk uit te zien en zo aan hen toonbaar te maken dat zij de meest vruchtbare keuze zijn. Mannetjes letten ook erg op het uiterlijk van hun partner. Dus waarom, vraagt Hosken zich af, “gebruiken vrouwtjes hun uiterlijk niet om hun seksuele kwaliteiten aan mannetje te showen?”

Het is al lang duidelijk dat vrouwtjes er minder uitbundig uitzien dan mannetjes – een overduidelijk voorbeeld hiervan is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke pauwen. Eerdere verklaringen hiervoor gingen vooral over de toenemende noodzaak voor vrouwtjes om zich te verstoppen voor aanvallers en hun energie te sparen voor voortplanting.

De theorie van Hosken is dat vrouwtjes er deels bedrieglijk saai uitzien om ongewilde seksuele aandacht van mannetjes te ontlopen. Het risico daarop weegt zwaarder dan de mogelijke voordelen van het aantrekken van een goede partner. Om deze theorie te testen is Hosken op dit moment bezig met onderzoeken of “aantrekkelijke vrouwelijke dieren vaker worden lastiggevallen” dan “niet aantrekkelijke vrouwelijke dieren.”