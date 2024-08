Vrouwelijke streamers raken op Twitch bedolven onder de haatberichten

Een paar jaar geleden stond de destijds twintigjarige Adèle op het punt om de stekker uit haar streamingcarrière te trekken. Ze was onder de naam Areliann al sinds 2014 op Twitch actief, maar in juli 2016 werd ze ‘overvallen’ door een veel populairdere streamer.

Als een streamer op Twitch zijn volgers doorverwijst naar het kanaal van iemand anders, wordt dat ook wel een ‘raid’ genoemd. Dat is meestal iets positiefs, omdat het een soort aanbeveling is – bekende streamers kunnen zo minder bekende mensen in het zonnetje zetten. Maar toen het Areliann overkwam, stormden meer dan tweeduizend mensen haar livestream binnen om haar te pesten en te treiteren. Zelf had ze op dat moment nog nooit meer dan vijftien kijkers gehad.

Het duurde een paar weken voordat Areliann weer durfde te streamen. Terwijl ze dit doet speelt ze meestal Apex Legends en GTA. Het is nu vijf jaar sinds die nare ervaring en inmiddels heeft ze meer dan 150.000 volgers, maar ze heeft zichzelf hiervoor wel flink moeten ‘bewijzen’. En ze is niet de enige vrouw die dit heeft meegemaakt. De meeste vrouwelijke aspirant-professionals op Twitch worden bijna gedwongen om snel volgers te vergaren, zodat ze enigszins beschermd zijn tegen trolls.

Trolls voelen zich erg thuis op Twitch, omdat ze de impact van hun beledigingen meteen kunnen zien. “Ze willen alleen maar aandacht,” zegt Areliann, die de trolls verder vooral probeert te negeren. Want ze wordt wel degelijk nog steeds regelmatig lastiggevallen. Areliann laat het aan haar moderators over – allemaal vrijwilligers – om haar trolls te blokkeren en de haatberichten te onderscheppen voordat zij ze ziet. Maar soms wordt het zelfs voor haar moderators te veel.

Shakaam is een streamer die zich heeft gespecialiseerd in het ‘Just Chatting’-format. Ze gamet dus niet, maar praat met haar volgers over uiteenlopende onderwerpen. Vaak heeft ze het over seksuele voorlichting, “zodat mensen niet alleen over seks leren van porno.” Ze zegt dat ze elke keer als ze een stream begint, wordt beledigd en uitgescholden.

Shakaam zegt dat ze goed kan omgaan met de haat, maar ook haar wordt het soms te veel. In januari heeft ze nog een livestream stopgezet, omdat er meer dan twintig trolls tegelijkertijd beledigingen naar haar hoofd slingerden. “Ik had al een slechte dag, dus het lukte me niet om het weg te lachen, zoals ik normaal gesproken doe,” zegt ze. “Ik barstte bijna in tranen uit.” Shakaam zegt dat je er nooit aan went – ook al zit ze al jaren op het platform. “In het echte leven wen je er toch ook niet echt aan dat je als vrouw op straat wordt lastiggevallen?”

Veel populaire vrouwelijke streamers zeggen dat de haat in de afgelopen maanden is toegenomen. Ze denken dat het iets te maken heeft met de game Among Us, die sinds het begin van de pandemie veel gespeeld wordt. De opkomst van dit spel heeft het allerslechtste aan Twitch” naar boven gehaald, aldus streamer Nahomay, die 46.000 volgers heeft.

Ultia, die normaal gesproken haar 120.000 volgers als “vriendelijk en zorgzaam” bestempelt, zegt dat er sinds kort ineens enorm veel mensen uit allerlei hoeken haar chats binnenstormen, om alles wat ze in Among Us doet te bekritiseren. Nat_Ali, die al vijf jaar op Twitch zit, zegt dat ze hetzelfde meemaakt. Het pesten werd op een gegeven moment zo erg dat ze haar stream midden in de game stopzette, en uiteindelijk zelfs helemaal ophield Among Us te spelen.

Vrouwelijke Twitch-gebruikers krijgen ook geregeld opmerkingen over de hoeveelheid huid die ze laten zien. Nahomay kreeg bijvoorbeeld een keer een stortvloed aan haat over haar heen omdat ze een ‘naaktfoto’ op Instagram had gezet – wat gewoon een zwangerschapsfoto bleek te zijn.

Sommige vrouwen op Twitch kiezen ervoor om ruimzittende kleding te dragen, zodat ze niet als ‘verleidster’ worden bestempeld. En de achttienjarige Kaatsup zegt dat ze haar lichaam verbergt tijdens livestreams, omdat ze niet dat soort aandacht wil.

Veel van de vrouwen die we voor dit stuk spraken, denken dat het slechte gedrag van sommige kijkers herleid kan worden tot de streamers die ze zelf volgen. Maar het tegengaan van de haat lijkt niet echt hoog op het prioriteitenlijstje van beroemde streamers te staan – laat staan op die van het platform zelf. Terwijl de vrouwelijke streamers ook vermoeden dat de pesterijen zouden afnemen als Twitch zelf problematische streamers aan zou pakken.



Een woordvoerder van Twitch zegt tegen VICE dat het bedrijf “zich ervan bewust is dat er nog werk aan de winkel is om een veilige en inclusieve ruimte te creëren. Ook zijn er een aantal initiatieven in de maak om te voorkomen dat streamers – en dan met name vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen – met intimidatie te maken krijgen.” Afgelopen januari introduceerde Twitch nieuw beleid op het gebied van intimidatie en haatdragende taal. Het is sindsdien onder andere verboden om ongewenste opmerkingen te maken over iemands uiterlijk of seksualiteit. Twee maanden later hebben de vrouwelijke streamers echter nog geen verschil gemerkt.



Twitch zegt elke melding van intimidatie zo snel en zorgvuldig mogelijk te behandelen. De woordvoerder meldt dat het bedrijf niet de macht heeft “om een einde te maken aan de problemen die inherent verbonden zijn aan gaming- en online-gemeenschappen, maar dat ze wel hun verantwoordelijkheden als dienst binnen die gemeenschappen serieus nemen.” Op 3 februari 2021 bracht het platform het eerste jaarlijkse transparantierapport uit, dat liet zien dat er vooruitgang is geboekt, maar overduidelijk niet genoeg om Twitch veilig te maken voor vrouwelijke streamers.

Nat_Ali zegt dat het platform geen intrinsieke drijfveren heeft om echt iets te veranderen. Zolang een streamer kijkers (en daarmee geld) naar het platform brengt, zal Twitch zo’n streamer volgens haar steunen. “Tenzij er een Twitter-schandaal is.”

Nahomay hoopt dat de pesterijen afnemen als er meer vrouwen op het platform komen. Maar al met al zeggen alle vrouwelijke streamers die we spraken dat ze zich erbij hebben neergelegd dat seksisme en vrouwenhaat nu eenmaal inherent zijn aan Twitch. Hoe ver je het ook als vrouw schopt op het platform, de beledigingen en bedreigingen zullen nooit helemaal ophouden.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Frankrijk.

