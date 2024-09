Vrouwen blijken helemaal geen slechtere chauffeurs te zijn dan mannen

Van cabaretiers tot Dumpert, chauvinisten zetten maar al te graag het stereotype van de slechte, vrouwelijke bestuurder in. Maar elke man met een autoverzekering weet dat hij daar meer voor moet betalen dan de gemiddelde vrouw, omdat verzekeraars liever een vrouw dan een man verzekeren. Volgens CBS News betalen mannen zo’n 15.000 dollar (zo’n 14.200 euro) meer voor hun autoverzekering dan vrouwen.



Het feit dat mannen gemiddeld meer moeten betalen voor hun autoverzekering komt door een stereotype dat misschien wel bijna net zo erg is als het stereotype ‘vrouwen kunnen niet rijden’, maar volgens cijfers van de FBI, de National Highway Traffic Safety Administration en het CBS blijken mannen in feite vaker betrokken te zijn bij auto-ongelukken dan vrouwen.

Het Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) – een non-profitorganisatie van autoverzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten, die in het leven geroepen is om het aantal ongelukken te verminderen – verzamelde data omtrent auto-ongelukken in 2015, op basis van gender. In deze data kwam naar voren dat 71 procent van de doden en gewonden bij auto-ongelukken man is, terwijl maar 29 procent van de slachtoffers vrouw is. In diezelfde data zien we dat er twee keer zoveel mannen als vrouwen omkwamen in ongelukken tussen 1975 en 2015. Bij motorongevallen zijn de cijfers nog meer verdeeld; daar is 91 procent van de slachtoffers man.

Videos by VICE

“Mannen leggen gemiddeld meer kilometers af dan vrouwen en vertonen vaker risicovol gedrag: zo dragen ze hun riem bijvoorbeeld minder vaak, zijn ze vaker onder invloed van alcohol tijdens het rijden en rijden ze vaker harder dan is toegestaan,” staat in het onderzoek van IIHS. “Ongelukken met mannelijke bestuurders zijn vaak ernstiger dan met vrouwelijke. Vrouwen zijn echter vaker het slachtoffer van auto-ongelukken, hoewel dat verschil minder wordt met de leeftijd.”





Foto via Wikimedia



Het onderzoek legt haar bevindingen uit op basis van het feit dat mannen op dit gebied eerder risicovol gedrag vertonen dan normaal gesproken, ook wanneer je andere situaties in acht neemt waarbij mannen vaker riskant gedrag vertonen dan hun vrouwelijke wederhelften. The National Sleep Foundation gaat er bijvoorbeeld vanuit dat de kans dat een man slaperig achter het stuur kruipt 56 procent is, terwijl dat bij een vrouw 45 procent is. Ook constateerden ze dat er een kans van 22 procent is dat een man achter het stuur in slaap valt, terwijl dit bij vrouwen maar 12 procent is. “Ongelukken die door vermoeidheid veroorzaakt worden, komen het meest voor onder jonge mensen – vooral mannen –, volwassenen met kinderen en ploegenwerkers,” aldus het onderzoek.



Het statistisch gezien slechte rijgedrag van mannen komt voort uit het feit dat ze vaak niet voorzichtig zijn. In hun analyse van mensen die het snelheidslimiet overschrijden, laat het NHTSA zien dat er twee keer zoveel mannen van 34 jaar of jonger overlijden door een te harde snelheid dan vrouwen in diezelfde leeftijdscategorie. De FBI maakte ook cijfers bekend die lieten zien dat er meer mannen zijn die met drank op in de auto stappen. Volgens Esurance, een grote verzekeringsmaatschappij in de Verenigde Staten, publiceerde de overheid cijfers die aantoonden dat er 536,202 mannen tegenover 174,149 vrouwen waren opgepakt voor het rijden onder invloed.

En zelfs wanneer je de keren dat mannen opgepakt worden voor rijden onder invloed niet mee zou tellen, zouden mannen alsnog meer betalen voor hun verzekering dan vrouwen. Bedrijven overwegen dan ook verschillenden bedragen door te voeren per gender, omdat de statistieken laten zien dat mannen doorgaans roekelozer rijgedrag vertonen. Sommige bedrijven, zoals Progressive, hebben mannen de optie gegeven om een monitor in hun auto te plaatsen zodat bedrijven hun snelheid kunnen bijhouden. Ook Esurance houdt per gender verschillende prijzen aan, maar daar komen wel verschillende factoren bij kijken, zoals boetes en inkomen.

Zoals ze zelf zeggen: “Hoe vaak je schadeclaims hebt ingediend en of je wel of geen boetes op je naam hebt staan spelen de grootste rol in het vaststellen van het bedrag dat je kwijt bent aan je autoverzekering, dus een veilig rijdende man zal alsnog minder betalen dan een vrouw die al meerdere ongelukken veroorzaakt heeft.”