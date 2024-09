Vrouwen die regelmatig bier drinken hebben minder kans op een hartaanval

Als je een oma hebt van negentig hebt die regelmatig een fles wijn aan haar mond zet, dan wist je dit al. Maar recent onderzoek van de Universiteit van Gothenburg in Zweden bevestigt dat matig alcoholgebruik vrouwen echt sterker lijkt te maken.

Het onderzoeksteam kwam erachter dat vrouwen die regelmatig een of twee biertjes per week drinken, dertig procent minder kans hebben op een hartaanval. Ze vergeleken dit met zware drinkers en geheelonthouders.

De studie hield de alcoholconsumptie van 1500 vrouwen in een periode van 32 jaar bij. De consumptie varieerde van dagelijks tot nooit. Van de vrouwen in de leeftijd van 70 tot 92 kregen 185 van hen een hartaanval, 162 een beroerte, 160 diabetes en 345 kanker. De aandoeningen en diagnoses werden vergeleken met hun alcoholgebruik.

Er werd een verband gevonden tussen de hoge consumptie van sterkedrank (die werd gedefinieerd als meer dan een of twee keer per maand) en het risico op kanker. De vrouwen die werden gezien als zware drinkers hadden vijftig procent meer kans om te sterven aan kanker dan de gematigde drinkers.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor bier drinken, maar daar was ook een interessant lichtpuntje. Van de vrouwen die aangaven een of twee keer per week een biertje te drinken, had dertig procent minder kans op een hartaanval. Dit in vergelijking met vrouwen die zwaar of juist helemaal niet dronken. Zo nu en dan een biertje drinken, lijkt vrouwen dus te kunnen beschermen tegen een hartaanval.

De universiteit vond overigens ook resultaten die aantonen dat mannen kunnen profiteren van matig alcoholgebruik.

“Eerdere onderzoeken suggereren ook al dat alcohol in matige hoeveelheden een beschermende werking kan hebben, maar er is nog altijd onduidelijkheid over,” legt onderzoeker Dominique Lassen uit in een persbericht.

“Onze resultaten zijn vergeleken met andere veroorzakende factoren van hart- en vaatziekten, en dus onderbouwd. Maar we waren niet in staat om hetzelfde te bevestigen voor wijn. Dat moeten we dus nog gaan onderzoeken met vervolgstudies.”

We hopen natuurlijk dat alcohol echt beschermende eigenschappen heeft, maar de onderzoekers waarschuwen “dat de resultaten ook nog moeten worden vergeleken met de mogelijke nadelen van alcoholgebruik.”

Het is nog te vroeg om je opa en oma te dwingen het op een zuipen te zetten op hun volgende verjaardag, “in de naam van de wetenschap “.