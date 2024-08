Vrouwen die supersexy foto’s van zichzelf plaatsen én feminist zijn

Toen ik laatst een nogal naakte foto van mezelf op Instagram postte, kreeg ik van een aantal mensen te horen dat ik een ‘nepfeminist’ zou zijn. Hoe kan ik mezelf feminist noemen, terwijl ik zo met mijn lichaam ‘te koop loop’? (Mijn antwoord: het is mijn lichaam, dus het is mijn keuze wat ik daarmee doe – en dat dat voor mij júist ook is waar feminisme omgaat, maar goed).

Dit gesprek – over ‘te sexy’ feministen – wordt al langer gevoerd. Zo kennen we allemaal de kritiek op Beyoncé nadat ze optrad met op de achtergrond het woord ‘FEMINIST’, terwijl ze er ‘te naakt’ bij zou lopen. Een aantal jaren later is er weinig veranderd: zo zou Famke Louise zichzelf geen feminist mogen noemen omdat ze in een te klein ‘sexy’ pakje in een videoclip zou staan. En ook Katja Schuurman kreeg de wind van voren nadat ze met een foto van haar billen seksisme wilde aankaarten. Hoe weten we wanneer sexyheid is bedoeld voor de vrouw zelf, of voor het mannelijk oog – en al is dat laatste het geval: is dat dan zo erg?

Om te praten over de relatie tussen feminisme en sociale media, organiseren de Schoonheidssalon en de Bovengrondse vanavond een avond rondom de vraag: hoe manoeuvreren we ons als feministen op de ingewikkelde wegen van sociale media?

Wij vroegen vier vrouwen die regelmatig sexy kiekjes van zichzelf online gooien, wat hun redenen zijn om dit doen.

Linda de Munck (23)

Als Instagram vandaag besluit dat vrouwelijke tepels zijn toegestaan, ben ik de eerste die een topless foto van mezelf post. In de jaren tachtig deden we daar ook niet moeilijk over – nu zijn we ineens allemaal zo preuts. Ik vind het onzin dat ik mijn tepels moet verbergen als ik een foto van mijn borsten post. Het is oneerlijk dat mannen hun tepels wel mogen laten zien en vrouwen niet.

Ik post sexy foto’s van mezelf, omdat ik dat wil. Ik ben trots op mijn lichaam – waarom zou ik dat dan niet mogen laten zien? Ik vind het belachelijk dat als je als vrouw sexy foto’s post je minder serieus wordt genomen. Alsof je jezelf ineens dan geen feminist meer kan noemen. Ik vind niks mooier dan een vrouw die haar eigen seksualiteit omarmt. Als andere vrouwen mooie foto’s van zichzelf posten, vind ik dat sterk, én een lust voor het oog. Vrouwen zijn vaak onzeker en jaloers op elkaar, die sisterhood mis ik – wij vrouwen zouden elkaar juist moeten steunen.

Een van mijn eerste naaktfoto’s vond ik spannend om te posten, zelf vind ik het geen heftige foto’s – andere vinden van wel. Wat mensen erover zeggen kan me niets schelen, ik vind het wel interessant om die verschillende meningen te zien. Als iemand tegen me zegt: doe maar niet, doe ik het juist wel.

Eerst postte ik de foto’s meer als statement, nu doe ik het zoveel dat het normaal is. Sinds ik met creatievere mensen omga, worden mijn foto’s steeds extremer. Dat ik zelfverzekerder ben speelt ook een rol – als ik een foto post voel ik me sterk. Vroeger was ik erg onzeker, zo vond ik dat ik te kleine borsten had. Ik heb geleerd mezelf te accepteren. Aan mijn lichaam is niks veranderd – het is puur mijn mindset. Ik heb veel jonge meiden als volgers, en ik wil hen meegeven dat je trots op je lichaam mag zijn, hoe het er ook uit ziet.

Mignon (27)

Voor mij dient het een groot maatschappelijk belang om sexy foto’s van mezelf te posten. In het modebeeld was ik tien jaar geleden met mijn rondingen te dik, en ook nu pas ik niet in het westers schoonheidsideaal. Ik vind het belangrijk dat er een divers beeld van vrouwen online ontstaat, en daar draag ik graag aan bij. Als steeds meer vrouwen dat doen ontstaat er een breder beeld van de vrouw. Magazines laten zien wat commercieel handig is, bij Instagram heb je zelf de regie in handen.

Als we het puur biologisch bekijken, kunnen we zonder zoveel kleren leven. Waarom zou ik altijd kleding dragen? Ik ben naakt geboren, en heb er daarna niet om gevraagd om altijd kleding aan te moeten. Ik ben me heus wel bewust dat dat niet meer past in deze maatschappij, maar naakt zijn is dus niet alleen iets sexy’s – ook iets heel natuurlijks.

Ik schaamde me aanvankelijk omdat ik bang was dat mensen me een aandachtstrekker vonden. Daar ben ik nu klaar mee: als ik niet kan posten op mijn Instagram wat ik echt wil, voelt dat als een aantasting in mij vrijheid – en dat wil ik niet. Ik wil niet iets niet doen omdat ik bang ben wat iemand daarvan vindt. Als iemand negatief reageert doet dat even pijn, maar ik gebruik die reacties om weer sterker te worden.

Ik vecht voor intersectioneel feminisme, maar ik kies er wel voor om naakt op internet te staan – dat doet niets af aan mij als mens, en zeker niet aan de ideologie waar ik voor sta.

Agnes (22)

Op mijn zestiende ben ik begonnen sexy naaktfoto’s te maken. In Slovenië was ik best een bekende blogger en was ik weleens bang dat er foto’s die ik niet leuk zou vinden – naakt of niet naakt – op het internet zou komen. Toen dacht ik: ik post gewoon alles waar mensen nieuwsgierig naar zijn. Dus begon ik naaktfoto’s te posten; zo hoefde ik nooit meer bang te zijn dat mensen mijn naaktheid tegen me zouden gebruiken. In het begin was ik onzeker: ik kreeg seksuele reacties, maar ergens wilde ik deze reacties juist. Als ik een sexy foto postte, kon ik het waarderen dat iemand mijn seksualiteit erkende. Het zelfvertrouwen om me ook daadwerkelijk seksueel te uiten kwam pas later. Nu ben ik zelfverzekerd genoeg om te weten dat ik dit voor mezelf doe.

Ik post de foto’s als statement. Het is een manier om mijn echte ik te laten zien – soms op een seksuele manier en soms niet. Mensen zijn bang om zichzelf seksueel te presenteren. Maar het omarmen van mijn seksualiteit is juist belangrijk voor mij. Seksualiteit gaat niet alleen om seks, maar om veel meer dan dat – het brengt mij veel creatieve energie.

Seksueel getinte berichten ontvang ik bijna niet meer. Als ik een naaktfoto post, is dat geen uitnodiging om iets naar mij te sturen en de mensen die ik volg begrijpen dat. Ik heb me nooit geschaamd over mijn naaktheid, maar de maatschappij wekt het idee dat naakt zijn ongepast is. Ik hou er juist van om naakt zijn, het is een van de meest natuurlijke manieren van leven die er is. Thuis ben ik altijd naakt, dus als ik een selfie neem, ga ik niet de moeite nemen om me daarvoor aan te kleden.

Ik zie dan ook niet in waarom het posten van sexy foto’s zou ingaan tegen de strijd om gelijke rechten tussen man en vrouw. Anders zou het betekenen dat je als vrouw geen foto’s zou mogen posten omdat je anders geseksualiseerd wordt, terwijl dat niet jouw keuze is?

Naomi Felesita (25)

Door selfies en naaktfoto’s te maken, geef ik mijn zelfvertrouwen een enorme boost. Als ik mijn lichaam op een sensuele of sexy manier laat zien, voel ik een bepaalde artistieke vrijheid. Ik vind het leuk om met die energie te werken, en mezelf daarin te laten zien. Dat is niet narcistisch of arrogant – ik ben gewoon blij met mezelf. Als je verliefd bent, wil je dat toch ook aan de hele wereld laten zien? Ik vind mijn lichaam niet altijd ideaal op de foto’s die ik post. Maar door het te posten laat ik mezelf wel zien dat ik er oké mee ben – een heel bevrijdend gevoel is dat.

Als mannen en vrouwen als een lustobject naar elkaar kijken, vind ik dat niet erg. Ik kan een vrouw heel geil vinden, en haar tegelijkertijd respecteren. Ik denk dat vrouwen soms onnodig preutser zijn, ook door commentaar van vriendinnen. Laatst zei een vriendin dat ik mezelf echt in bescherming moest nemen. Toen ging ik nadenken of ik ‘niet te ver ging’, en ik dacht: nee want ik voel me hier goed bij. Dat ik mijn tieten overal wil laten zien, betekent niet dat iedereen dat wil. Ik vind het juist mooi dat sommige mensen een bepaalde preutsheid hebben, alleen heb ik dat zelf niet.

Feminisme gaat voor mij om gelijke rechten tussen genders. Om de positie van de vrouw krachtiger te maken, kun je naaktfoto’s juist gebruiken. Ik vind het enorm krachtig als een vrouw dat doet. Ik hoop alleen dat het niet uit een bewijsdrang komt, want die online bevestiging gaat uiteindelijk niet helpen. Als ik reacties krijg zoals ‘hoer, ga werk zoeken’ – raakt dat me niet, omdat ik mijn foto’s echt uit oprechtheid plaats. Wat anderen daarvan vinden maakt me niet uit, alleen soms als mijn neefje van twintig mijn foto’s liket – denk ik wel even: oei. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik niet met de positieve reacties bezig ben – natuurlijk voel ik me gevleid.

