Vrouwen die te maken krijgen met een vreemdgaande partner ‘winnen’ uiteindelijk toch

Volgens onderzoek van de Universiteit van Binghamton, Intrasexual Mate Competition and Breakups: Who Really Wins?, ‘winnen’ vrouwen wiens partner is vreemdgegaan op de lange termijn. Ze leren zichzelf namelijk manieren aan om iets positiefs te halen uit de relatiebreuk. Deze resultaten komen uit het grootste break-uponderzoek ooit. Van de meer dan 5700 mensen die deelnamen aan de online enquête, zei 61 procent van de vrouwen dat ze uitsluitend heteroseksueel waren en 2843 mensen hadden een relatiebreuk ervaren.

Nadat je mannelijke partner je heeft belazerd, kun je in betere vorm dan ooit terugkeren naar de datewereld, vertelt onderzoekeren hoofdauteur van het onderzoek Craig Morris ons in een mail.

Dit komt door iets wat Morris – antropoloog en evolutionist aan de Universiteit van Binghampton – “romantische intelligentie” noemt: nadat het uit is met je waardeloze partner krijg je bepaalde inzichten die je kunnen helpen om de volgende keer een beter iemand uit te kiezen.

Break-ups worden meestal geassocieerd met een extreem gevoel van verdriet – wat zich uit in de vorm van sociale terugtrekking, lusteloosheid, verlies van interesse in school en werk, verlies van focus en depressie. Hoewel dit vaak als negatieve reacties worden beschouwd, zagen Morris en zijn team dat ze eigenlijk een leerzaam doel kunnen dienen. “Het is mogelijk dat deze symptomen de zelfreflectie en persoonlijke groei kunnen bevorderen,” zegt Morris. Blijken die nachten vol zelfmedelijden, Netflix en thuisblijven terwijl je vrienden op stap zijn toch positief te zijn voor je aanpassingsvermogen. “Bijna alle vrouwen – in tegenstelling tot mannen – meldden dat ze na een break-up de tijd namen om hun voormalige partner, zichzelf en zelfs hun leven in zijn geheel te evalueren. Dit soort ‘positieve herkauwing’ leidt tot een succesvolle comeback naar de date-wereld.”

En hoe zit het met die waardeloze ex-geliefde? Morris vertelt aan Broadly dat ze geen onderzoek hebben gedaan naar het slagingspercentage van de nieuwe relaties van de overspelige partners, maar dat de data “suggereert dat de relatie tussen de bedrieger en de ‘andere vrouw’ op de lange termijn niet succesvol zal zijn.” Morris voegt eraan toe dat volgend onderzoek de ontrouw-hypothese zal toetsen, zoals die van toepassing is op niet-heteroseksuele relaties.

Morris zegt dat hij zich geroepen voelde om relatiebreuken en onderlinge competitie tussen vrouwen te onderzoeken, omdat er veel onderzoek is naar hoe en waarom we partners kiezen, maar dat nergens de focus wordt gelegd op waarom we over een ex heen komen – of wat er daarna gebeurt. “Ik wil die kloof in de literatuur dichten, omdat het zo relevant is voor veel mensen.” Meer dan 85 procent van de Amerikaanse volwassenen heeft minstens één romantische break-up van formaat ervaren.

Omdat hij zoveel onderzoek heeft gedaan naar het onderwerp, besluit ik Morris te vragen om een verstandig break-upadvies te geven: “Je bent niet alleen. En het zal ongetwijfeld pijn doen,” zegt hij. Dit klinkt nagenoeg hetzelfde als het advies dat mijn moeder me gaf toen ik twintig was en voor het eerst liefdesverdriet had: “Rouw. Leer ervan. Je gaat eroverheen komen, écht.”

Uiteindelijk concludeert hij: “Als onze voorouders nooit hersteld zouden zijn van een relatiebreuk en geen manier hadden gevonden om succesvol over iemand heen te komen, zouden we hier nu niet zitten.”