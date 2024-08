Vrouwen durven hun spaargeld niet te investeren

Je geslacht bepaalt deels hoe je met je geld omgaat.



Dit stuk verscheen eerder op Tonic US . Headerfoto door Dan Brownsword/Getty Images.

Videos by VICE

Aan het begin van haar jaarlijkse collegereeks over verzekeringen, geeft Vickie Bajtelsmit haar studenten steeds een keuze. Stel: je hebt zesduizend dollar. Er bestaat een kans dat je wat van dat geld kwijtraakt, maar daar kun je je tegen verzekeren. Sluit je die verzekering af?



Wat blijkt: “Vrouwen zijn eerder geneigd een verzekering af te sluiten dan mannen. De mannen nemen het risico,” zegt Bajtelsmit, die al 26 jaar hoogleraar Financiën is aan de Colorado State University. “In al die tijd dat ik deze colleges geef, nemen mannen altijd meer risico dan vrouwen.”



Onderzoek naar geslachtsverschillen laat inderdaad zien dat vrouwen, op welke leeftijd dan ook, minder geneigd zijn tot het nemen van risico’s dan mannen, in zowel gokexperimenten als op de echte aandelenmarkt. Vrouwen investeren minder geld dan mannen, en doen dat ook conservatiever. In een ander onderzoek kwam naar voren dat mannen een significant kleiner deel van hun pensioengeld in fondsen met een klein risico investeerden dan vrouwen, en significant meer in risicovolle aandelen.

Je moet niet altijd grote financiële risico’s willen nemen, kijk maar naar de financiële crisis van 2008. Maar beleggingen met een groter risico, zoals aandelen, zijn zeker het overwegen waard als je een rianter pensioen wil en je je geld op korte termijn toch niet gaat uitgeven. Vooral omdat vrouwen langer leven dan mannen, kunnen ze het zich veroorloven om een beetje riskanter te beleggen. “Zij kunnen de ups en downs van de markt te boven komen,” zegt Bajtelsmit. Omdat ze langer leven en daarom waarschijnlijk langer gepensioneerd zullen zijn, zouden vrouwen hun geld in risicovollere fondsen moeten stoppen dan mannen.



In plaats daarvan doen ze vaak het tegenovergestelde. In Amerika doen veel minder werkgevers mee in collectieve pensioenfondsen als in Nederland. Maar Amerikaanse vrouwen investeren daar altijd te weinig in hun pensioen en lopen meer kans om op latere leeftijd arm te worden dan mannen. Veel vrouwen lopen het gevaar, zoals een onderzoekwaarschuwt, “hun geld en vermogen tijdens hun leven te verbrassen.” Waarom investeren vrouwen zo weinig?



De meest voor de hand liggende reden is dat zij economisch een slechtere positie hebben ten opzichte van mannen. Ze verdienen minder en bouwen daardoor ook minder pensioen op. Ze sparen minder omdat ze minder hebben. Dit zou ook verklaren waarom vrouwen eerder geneigd zijn zich zorgen te maken over hun financiën dan mannen. Ze vragen zich af of ze hun financiële doelen wel op eigen kracht kunnen bereiken, en zijn daar onzeker over. En misschien willen ze niet in aandelen investeren omdat ze minder vaak een financiële buffer hebben – als ze het geld plotseling nodig hebben voor een noodgeval, kunnen ze er niet meteen bij.



Het zou ook cultureel bepaald kunnen zijn. Twintig jaar geleden liet de Colorado State University zijn werknemers switchen van een uitkeringspensioen naar een soortgelijk pensioen waarbij de werknemers zelf moesten beslissen waar ze hun pensioengeld in wilden investeren. Alexandra Bernasek, net als Bajtelsmit docent aan de Colorado State University, vroeg een pensioenadviseur van de universiteit waar ze haar pensioengeld in zou moeten investeren. De adviseur zei tegen haar: “Nou, je bent een vrouw, dus je zult waarschijnlijk in obligaties willen investeren.” En dat is dus een superslechte manier om op de lange termijn te beleggen.



“Misschien is de reden dat vrouwen conservatiever investeren”, zegt Bajtelsmit, “omdat iemand ze geadviseerd heeft dat te doen.” Bajtelsmit kan daar best eens gelijk in hebben. Uit een ander onderzoek blijkt namelijk dat het goed mogelijk is dat investeringsadviezen niet worden aangepast aan de risicovoorkeuren van een specifieke vrouw, maar in plaats daarvan aan de vooroordelen die over vrouwen bestaan.



Vrouwen trappen zelf mogelijk ook in die vooroordelen. Veel vrouwen denken dat ze zich niet met de aandelenmarkt moeten inlaten omdat “ze niet goed zijn in dat soort dingen.” Volgens een onderzoek lukt het vrouwen niet goed om te investeren omdat ze meegaan in het ouderwetse beeld van de vrouw als minderwaardig, afhankelijk en passief.



Onderzoek benadrukt dat mensen met minder zelfvertrouwen minder snel uitdagingen aangaan. Als het vrouwen ontbreekt aan doortastendheid, zouden ze het dus misschien niet eens proberen. Zo zou de onzekerheid van vrouwen mogelijk kunnen leiden tot financieel analfabetisme, en mensen die financieel analfabeet zijn, zijn minder snel geneigd hun geld te investeren in hun pensioen. Mannen zijn daarentegen eerder overmoedig als het om investeringen gaat.



Maar Bajtelsmit is er niet van overtuigd dat het cultureel bepaald is dat Amerikaanse vrouwen weinig pensioen opbouwen. Biologische persoonlijkheidsverschillen zouden kunnen verklaren waarom de verschillen tussen mannen en vrouwen blijven bestaan.

Vrouwen zijn bijvoorbeeld heel goed in het nemen van weloverwogen beslissingen, en dat zit het beleggen ironisch genoeg in de weg. “Vrouwen zijn planners,” zegt Bajtelsmit. Als vrouwen een beslissing moeten nemen die gevolgen heeft voor de toekomst, hebben ze de neiging om het te overdenken. “Mannen maken veel snellere, op persoonlijke ervaring gebaseerde oordelen,” zegt ze, terwijl vrouwen veel vragen stellen en elk detail willen weten voordat ze beslissen. Het kost mannen een à twee bezoeken aan een financieel adviseur voordat ze kiezen voor een financieel product, terwijl een vrouw hier wel zeven bezoeken voor nodig heeft. “Dat is omdat ze het volledig willen begrijpen, er alles over wil weten,” zegt Bajtelsmit. Als gevolg hiervan, bevriezen sommige vrouwen helemaal en zien ze uiteindelijk af van een belegging.



Kortom: vrouwen onderzoeken hun opties en wegen de risico’s zorgvuldig af. Dit zijn trouwens ook eigenschappen die goede investeerders hebben – maar dan moeten ze het er wel op wagen.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: