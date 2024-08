Vrouwen experimenteren tegenwoordig met Viagra

“Ik heb een grote clitoris, dus ik weet niet zeker of dat te maken heeft met de reactie die ik ervan krijg,” zegt Nicole, wiens naam vanwege privacyredenen is veranderd. Ze heeft het over Viagra, een medicijn dat ze nu ongeveer een jaar lang recreatief gebruikt, samen met Cialis – wat de actieve stof tadalafil heeft, in tegenstelling tot het sildenafil van Viagra. “Ik gebruik het zoals een man dat zou doen, voor de seks, en het geeft geweldige resultaten.”

Nicole is 42, getrouwd, en heeft geen specifieke seksuele ‘stoornis’. Voor haar zijn Viagra en soortgelijke medicijnen geen hulpmiddelen, maar verbeteraars. Met andere woorden, de kleine blauwe pilletjes helpen haar niet met seks hebben, ze helpen haar met geweldige seks hebben.

Volgens algemene kennis helpt Viagra vrouwen niet met hun seksuele opwinding, alleen met hun bloedsomloop. Nicole erkent dit, maar zegt dat dat voor haar totaal niet het geval is. “Als je je clit hard en vol voelt worden, alleen al door de gedachte of anticipatie van seks, dan praat je wel anders,” zegt ze. “Ik kan hem groter voelen worden, en het helpt ook met de lubricatie.”

Nicole zegt dat ze door Viagra meer van voorspel kan genieten, en dat ze “de sekssessie langer wil doortrekken om overal van te genieten. Ik krijg meer genot van orale seks, en ik kan in bijna elke positie een orgasme krijgen.” Al met al beschrijft ze Viagra als “goeie shit”.

Het feit dat de meeste vrouwen het niet hebben geprobeerd komt waarschijnlijk omdat Viagra in het VK nog steeds ongelicentieerd is voor vrouwen. Op de bijsluiter van het medicijn staat zelfs: “dit medicijn zou niet door vrouwen gebruikt moeten worden”. Als een vrouw het zonder voorschrift – of op internet, laten we wel wezen – probeert te kopen, dan wordt de bestelling geblokkeerd (tenzij het via een mannelijke account wordt gedaan, en het hokje dat informeert naar erectiestoornis plichtsgetrouw wordt aangevinkt). In de ogen van de medische gevestigde orde heeft Viagra één taak, en die is niet veranderd sinds de goedkeuring van de FDA in 1998: het is een wondermiddel voor erecties, punt uit.

Toch is de seksuele revolutie van Viagra al vanaf het begin geplaagd door één vraag: hoe zit het met vrouwenboners? “Onmiddellijk na het ‘kaskrakerdebuut’ van Viagra vroegen veel mensen zich af of de kleine blauwe pil voor vrouwen zou werken,” schreef Meika Loe in haar boek The Rise of Viagra uit 2000. Maar de zoektocht naar een officieel goedgekeurd roze pilletje is tot nu toe ongrijpbaar geweest. In plaats daarvan zijn vrouwen zoals Nicole zelf gaan experimenteren. “Ik weet dat het niet voor elke vrouw is,” zegt ze, “maar ik vind dat meer vrouwen het een kans zouden moeten geven.”

Het is echter niet moeilijk om vrouwen te vinden die, na het te hebben geprobeerd, hebben besloten dat het niks voor hen is. Dat gold zeker voor Vanessa, die vanwege privacyredenen ook een pseudoniem gebruikt. “Mijn partner en ik experimenteren al jaren met afrodisia,” zegt ze. Toen hij een voorschrift voor Viagra kreeg, wilde Vanessa het ook proberen. “Ik werd er iets gevoeliger van, maar ik leek er niet harder of vaker van klaar te komen,” zegt ze.

Ze had ook last van een vervelende bijwerking: hoofdpijn. “Ik krijg best wel snel hoofdpijn, dus elke keer dat risico lopen zorgde ervoor dat Viagra het voor mij echt niet waard was,” zegt ze. Toch denkt Vanessa dat haar ervaring met andere afrodisia iets te maken zou kunnen hebben gehad met haar desinteresse in Viagra, ondanks dat dat het aanvankelijk aantrekkelijk voor haar maakte. “Ik heb met een paar behoorlijk effectieve afrodisia gespeeld, dus de milde voordelen van Viagra waren compleet onopmerkelijk,” zegt ze.

Dergelijke experimentatie is wat medische experts behoedzaam maakt. Dr. Lawrence Cunningham, de medische- en gezondheidsredacteur bij UK Care Guide, zegt dat je zeker voorzichtig moet zijn. “Het is belangrijk om in gedachten te houden dat Viagra oorspronkelijk is ontwikkeld om hoge bloeddruk en angina te behandelen,” zegt hij. “Het werkte door de bloedvaten te ontspannen, waardoor er meer bloedsomloop mogelijk is. Er werd echter geconstateerd dat bij mannen de bloedsomloop naar de penis vergroot werd, wat aanvankelijk hielp bij de behandeling van erectiestoornissen. Nu wordt het duidelijk ook recreatief gebruikt,” geeft hij toe, maar hij benadrukt dat de effecten op vrouwen minder duidelijk zijn.

“In mijn ervaring melden sommige vrouwen een vergrote bloedsomloop naar de genitaliën, waardoor de opwinding of seksueel genot mogelijk vergroot zou kunnen worden,” zegt Cunningham. “Het bewijs hiervoor is echter minder solide dan voor mannen. Een aantal klinische tests heeft tot gemixte resultaten geleid; sommige vrouwen ondervinden er voordelen door, terwijl anderen weinig tot geen verandering merken.” Weer andere mensen ervaren allerlei bijwerkingen, van blozen, duizeligheid en hoofdpijn tot maagklachten, blauw getint zicht, en – misschien wel het meest zorgwekkende – nadelige reacties wanneer het wordt gecombineerd met andere medicatie.

“Als een vrouw erover nadenkt om Viagra te gebruiken, dan raad ik altijd aan dat ze het eerst met hun zorgverlener bespreken,” zegt hij uiteindelijk. “Het is erg belangrijk om de potentiële voordelen, risico’s en alternatieven te bespreken.”

Hierop afgaand lijkt het erop dat Viagra voor vrouwen beide kanten op kan gaan – adembenemende orgasmes voor de een, adembenemende migraines voor de ander. Maar er is dus een deel van de bevolking dat regelmatig Viagra neemt, maar zelden betrokken wordt bij discussies over het medicijn en diens doeltreffendheid. En dat komt voornamelijk door een bedrieglijk eenvoudige reden: hun gebruik van het medicijn is niet bepaald sexy.

Louise, wiens naam vanwege privacyredenen is veranderd, is eind twintig en gebruikt al sinds haar zestiende tadalafil, een equivalent van Viagra. Het medicijn is haar door specialistische dokters voorgeschreven nadat ze gediagnosticeerd werd met idiopathische Pulmonale Arteriële Hypertensie (IPAH). “De simpele versie is dat de bloedvaten in mijn longen door mijn aandoening nogal broos zijn,” legt ze uit. “Tadalafil en andere vasodilatoren verbreden die bloedvaten, waardoor de hoge druk in mijn longen wordt verminderd.”

Louise kreeg eerst een volle dosis voorgeschreven en kreeg meteen last van bijwerkingen – “duizeligheid, misselijkheid en oncontroleerbare hik” – maar ze wende er uiteindelijk aan toen de dosis werd verlaagd. Ze moest wel nog langer wennen aan de reactie van mensen die hoorden dat ze een medicijn tegen erectiestoornissen nam. Hoewel niemand ooit heeft aangenomen dat ze de drug recreatief gebruikt, zegt ze dat de reacties van mensen nog steeds “bijna altijd grappig” zijn.

Maar hoewel Louise haar aandoening nu ziet als “een gevalletje ‘lachen om niet te huilen’”, is ze duidelijk ook gefrustreerd door het gebrek aan publieke kennis. Hoewel dit voor een deel zeker aan wijdverbreide culturele opvattingen over Viagra te wijten is, vindt Louise dat er ook schuld ligt bij de farmaceutische bedrijven, en de medische gevestigde orde in het algemeen. Die geven volgens haar geen prioriteit, of überhaupt erkenning, aan het gebruik van Viagra en soortgelijke medicijnen voor andere dingen dan mannelijk genot.

In 2013 voerde een team Amerikaanse wetenschappers een veelbelovend onderzoek uit naar de effectieve behandeling van menstruatiepijn met Viagra, maar het wist geen verdere financiering te verwerven en werd twee keer afgewezen door de Nationale Instituten van Gezondheid voor aanvullende subsidies. “Het voelt gewoon alsof ze niet veel afweten van de gezondheid van vrouwen,” vertelde Dr. Richard Legro, professor van verloskunde en gynaecologie aan Penn State University, aan StatNews.

Louise zegt dat de bijsluiter van haar tadalafil niet eens verwijst naar de alternatieve gebruiken van het medicijn. Dit heeft het onvermijdelijke gevolg dat vrouwen – zoals die met aandoeningen zoals Louise, en vrouwen die voor seksueel genot experimenteren met Viagra – hun eigen, ongelicentieerde privé-experimenten uitvoeren. “Volgens mij maakt het deel uit van een grotere conversatie over hoe het leven van een medicijn werkt,” zegt ze. “Veel dingen beginnen als één ding, en later blijkt dat ze ook ergens anders voor gebruikt kunnen worden.”

In een notendop is dit altijd al het verhaal van Viagra geweest: de hartmedicatie waar gozers toevallig stijve pikken van kregen. Misschien wordt het nu tijd om dat niet als diens enige functie te beschouwen.



